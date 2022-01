Francia: dal pass vaccinale in vigore da oggi al calendario della revoca delle restrizioni

In Francia entra in vigore oggi, 24 gennaio, il “pass vaccinale”, certificazione simile al super green pass italiano, che di fatto sostituisce il precedente “pass sanitario” che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo.

Il primo ministro francese, Jean Castex, durante l’annuncio della scorsa settimana ha però precisato che il pass potrebbe “essere sospeso se l’epidemia e soprattutto la pressione ospedaliera dovessero calare in modo netto e stabile”. Come si legge da Adnkronos, a chi si vaccina entro il 15 febbraio, sarà riconosciuto il pass anche se non ha completato il ciclo vaccinale, a condizione però che si faccia somministrare la seconda dose entro 28 giorni e che presenti un test con esito negativo effettuato entro le 24 ore precedenti.

Il calendario messo a punto dal governo della Francia prevede poi, dal 2 febbraio, l’eliminazione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto così come lo smart working; secondo Castex l’evolvere della situazione permetterà quindi “un allentamento delle restrizioni” dall’inizio di febbraio. Dal 16 febbraio, poi, riapriranno le discoteche e si potrà di nuovo assistere ai concerti in piedi.