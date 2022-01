Francia: da domani via libera ai viaggiatori, vaccinati, provenienti dal Regno Unito

La Francia allenterà, da domani venerdì 14 gennaio, le restrizioni di viaggio introdotte il 18 dicembre scorso nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, a causa del diffondersi della variante Omicron del Covid. Sarà così consentito l’ingresso a chiunque sia in possesso di un test negativo effettuato nelle 24 ore precedenti all’arrivo, fermo restando che sia vaccinato.

La comunicazione giunge dall’ufficio del primo ministro. Il 16 dicembre scorso il governo francese aveva annunciato il divieto per i viaggi non essenziali da e per la Gran Bretagna, quando “l’epidemia si stava diffondendo a un ritmo spettacolare nel Regno Unito”.