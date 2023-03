Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”. Un settore crescente Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell’industria turistica ». Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023. Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023.

