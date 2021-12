Filippine: il villaggio di Brgy. Bojo riceve il “Best Tourism Village Award” dell’Unwto

Giunge dall’Unwto un nuovo riconoscimento per le Filippine: il villaggio di Brgy. Bojo in Aloguinsan vicino a Cebu, è stato infatti premiato con il “Best Tourism Village Award” dall’Organizzazione mondiale del turismo.

La segretaria per il turismo filippina, Berna Romulo-Puyat, si dice soddisfatta del riconoscimento che da merito al “rimarcabile lavoro svolto dalla comunità di Bojo” e dall’associazione locale dedicata all’ecoturismo, che ha dato un grande e continuativo sostegno al comune di Aloguinsan. “La nostra comunità locale, insignita proprio in occasione del primo anno del programma “Best Tourism Villages” di Unwto è un vero e proprio lascito che testimonia l’impegno delle Filippine verso il turismo sostenibile, dalla più piccola realtà locale fino all’intero piano nazionale” ha dichiarato Puyat. “La ricchezza delle risorse naturali, insieme a un’ospitalità pari a pochi, rimangono il nostro punto di riferimento anche in questo momento in cui siamo concentrati sulla riapertura del turismo internazionale, che da sempre consideriamo legato a doppia mandata ai principi di sicurezza e sostenibilità”.

L’iniziativa pilota di Unwto ha coinvolto 44 borghi di 32 diversi paesi che si sono distinti per le loro risorse naturali e culturali e, al contempo, per il loro impegno nelle strategie innovative attuate per sviluppare un turismo fortemente sostenibile. Allo stesso tempo il programma è stato lanciato per utilizzare il turismo stesso come strumento per lo sviluppo rurale, con l’obiettivo di proteggerne l’ambiente e massimizzarne la fama.

Bojo è famoso per i suoi fiumi, le colline, le mangrovie, le risorse subacquee e la fauna che i turisti possono scoprire grazie al Bojo River Eco-Cultural Tour gestito da Baetas. Il tour educa sulla ricchezza ecologica delle mangrovie, arricchisce i turisti con approfondimenti sul birdwatching e sulla fauna locale e gli incassi vengono suddivisi tra l’amministrazione, le associazioni locali e i fondi di sostegno collegati a queste.