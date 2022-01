Filippine: confini aperti ai viaggiatori vaccinati da 150 Paesi, Italia inclusa, dal 10 febbraio

Le Filippine riaprono i propri confini al turismo internazionale, consentendo l’ingresso ai viaggiatori vaccinati contro il Covid-19 dal 10 febbraio. In particolare, secondo quanto comunicato dal governo dell’arcipelago, potranno entrare i cittadini provenienti da 150 paesi – per i quali non viene richiesto il visto per soggiorni la cui durata non supera i 30 giorni -: l’elenco include, tra gli altri, Italia, Regno Unito, Giappone, Canada, Australia e Stati Uniti.

“Questa decisione contribuirà significativamente al ripristino dei posti di lavoro, soprattutto nelle comunità dipendenti dal turismo, e alla riapertura delle imprese costrette in precedenza alla chiusura”, ha dichiarato il segretario al turismo Berna Romulo-Puyat.

Puyat ha anche detto che il governo rimuoverà l’obbligo di quarantena per i filippini di ritorno dal 1 febbraio, e per i turisti stranieri dal 10 febbraio, ma devono essere vaccinati e risultare negativi al Covid-19.