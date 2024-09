Fiandre: ad Anversa quattro mostre celebrano la creatività di James Ensor Nell’anno dedicato a James Ensor, nelle Fiandre è arrivato il momento di Anversa che, dopo Ostenda, città natale dell’artista, dal 28 settembre avvia un programma di quattro mostre che esplorano la vasta gamma della produzione artistica e l’influenza contemporanea di questo maestro fiammingo moderno. I sogni più sfrenati di Ensor. Oltre l’impressionismo – Kmska (28.09.24 – 19.01.25): il Museo Reale delle Belle Arti di Anversa presenta una delle più grandi retrospettive di Ensor mai realizzate in Belgio, un racconto attraverso veri e propri capolavori di come Ensor abbia sovvertito le convenzioni artistiche del suo tempo, ridefinendo i confini dell’arte. Opere provenienti da importanti musei internazionali, come il MoMA e il Musée d’Orsay dialogano con le opere più celebri di Ensor, già parte della collezione permanente del Kmska. Ensor alla ricerca della luce. Esperimenti su carta – Museum Plantin-Moretus (28.09.24 – 19.01.25): il Museo si trasforma in un laboratorio per esplorare le sperimentazioni grafiche di Ensor. La mostra mette in luce le sue tecniche di incisione e stampa, evidenziando il processo creativo dietro le sue opere grafiche più note. Sono esposti disegni preparatori, lastre di rame e stampe in diversi stadi di lavorazione. Cindy Sherman – Fomu (28.09.24 – 02.02.25): il Museo della Fotografia ospita per la prima volta in Belgio una retrospettiva della fotografa americana Cindy Sherman. Conosciuta per i suoi autoritratti satirici e le critiche sociali, Sherman condivide con Ensor l’interesse per l’esplorazione dell’identità e della maschera. Masquerade, Make-up & Ensor – MoMu (28.09.24 – 02.02.25): al Museo della Moda si esplora il concetto di maschera e trasformazione, temi centrali nell’opera di Ensor. Attraverso una combinazione di arte, moda e trucco, la mostra analizza il legame tra espressione personale e arte del travestimento ed indaga su come il trucco sia diventato un mezzo di espressione artistica e un simbolo di libertà creativa, in perfetta sintonia con le tematiche di Ensor. Condividi

