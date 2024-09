Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall’appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. Un viaggio attraverso l’arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un’esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. In tutta la regione, dalle grandi città d’arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d’altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate. Le Fiandre in bicicletta Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders’ Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d’arte fiamminghe. Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles Gli amanti della storia e dell’architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato". Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l'entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: "Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore". “L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni - le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”. Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l'azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell'azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7. [post_title] => Civitatis entra in Fto. De Iscar: "Un'opportunità straordinaria" [post_date] => 2024-09-23T15:24:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727105057000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova struttura su Roma e nuovi contratti con tour operator di tutto il mondo. In attesa di fare un bilancio conclusivo della stagione il gruppo italiano Garibaldi Hotels è proiettato da tempo sul 2025 con investimenti mirati. «Nel prossimo anno – spiega Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels - avrà un ruolo di primo piano l’apertura della nuova struttura a Roma di 207 camere sulla quale stiamo concentrando tutti gli sforzi commerciali; abbiamo sottoscritto diversi contratti (anche con impegni economici importanti) con operatori stranieri aprendo anche nuove frontiere di collaborazioni per la nostra catena. Anche questo hotel sarà brandizzato da una catena internazionale che punta molto sul debutto in questo nuovo sito romano». Garibaldi Hotels è una catena alberghiera creata nel 2013 in Puglia e si caratterizza per un’offerta trasversale di ospitalità con Club, Resort, Hotel & Dimore Storiche. Il Gruppo è presente nelle più belle destinazioni italiane in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino con 13 strutture che accolgono ogni anno migliaia di clienti. [post_title] => Garibaldi Hotels rafforza l'offerta ed i rapporti con i t.o. di tutto il mondo [post_date] => 2024-09-23T13:38:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727098690000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475105" align="alignleft" width="300"] Ronella Croes, ceo Aruba Tourism Authority[/caption] L'Italia si conferma tra i mercati strategici per l'isola di Aruba, «il terzo tra quelli europei per importanza e siamo fiduciosi che diventerà ancora più importante nel 2025»: Tirso Tromp, direttore Europa di Aruba Tourism Authority, in occasione della chiusura della seconda edizione dell'Aruba Global Travel Conference che si è svolto nei giorni scorsi sull'isola. Quest'anno, più di 16 paesi erano rappresentati all'evento, tra cui appunto l’Italia «che è stata anche la delegazione più numerosa durante la conferenza» che ha riunito oltre 83 partecipanti provenienti da America Latina, Stati Uniti ed Europa. Il ministro del turismo e della salute pubblica Danguillaume P. Oduber ha sottolineato l'impegno di Aruba verso lo sviluppo sostenibile e il turismo responsabile, con l'annuncio di nuove politiche riguardanti la costruzione e la preservazione delle aree protette: «Siamo orgogliosi dei nostri continui sforzi per espandere le aree protette dell'isola. Attualmente abbiamo protetto il 24% delle nostre aree naturali, ma il nostro obiettivo è aumentare questa cifra al 30% nel tentativo di preservare la bellezza naturale di Aruba per le generazioni future».". In futuro Aruba cercherà un approccio più equilibrato, dove la relazione tra i visitatori e l'isola si baserà su uno scambio reciproco di valore. Ronella Croes, ceo dell’Aruba Tourism Authority, ha presentato la transizione da un turismo centrato solo su ciò che Aruba può offrire a una proposta di valore condivisa: «Cosa può fare Aruba per i suoi ospiti e cosa possono fare i suoi ospiti per Aruba?»: questo segna l'inizio di un cambio di rotta per la comunicazione e il turismo sull’isola. [post_title] => Aruba: Italia terzo mercato europeo, «ma nel 2025 crescerà ancora» [post_date] => 2024-09-23T12:47:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727095668000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Baviera d'autunno tutta da scoprire con Db-Öbb: con i treni EuroCity e Railjet Ng una volta raggiunta la stazione centrale di Monaco, si può viaggiare in libertà per tutto un giorno grazie alla possibilità di acquistare un biglietto giornaliero. Il titolo di viaggio è valido su tutti i treni locali e regionali, i mezzi dei consorzi di trasporto pubblico e quasi tutti i bus di linea in Baviera. L’offerta, che parte da 29 euro, consente quindi di effettuare un numero di corse illimitato. È perciò ideale per gite di un giorno o per chi ama viaggiare di notte con il biglietto regionale notturno per la Baviera. Perfetta per gruppi fino a 5 persone, mentre i bambini, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, viaggiano, gratuitamente, (ogni gruppo può includere massimo 3 bambini). Sono cinque i collegamenti quotidiani che transitano sulla linea Veneto/EmiliaRomagna -Trentino Alto Adige - Austria - Monaco di Baviera senza alcun cambio. Da Verona si parte ogni due ore: il primo treno è alle 9.01, l’ultimo alle 17.01; da Bologna invece le possibilità per partire sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. Protagoniste dell’autunno a Monaco sono sicuramente feste ed eventi legati alla birra, uno su tutti l’Ocktoberfest, quest’anno in calendario dal 21 settembre al 6 ottobre 2024. La città è perfetta anche per chi ama la cultura e offre la possibilità di visitare musei, case nobiliari e pinacoteche. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 19,70 euro, fino in Germania da 39,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. [post_title] => Db-Öbb promuove la Baviera d'autunno con un biglietto giornaliero [post_date] => 2024-09-23T11:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727092565000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate. Le Fiandre in bicicletta Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. [post_title] => Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste [post_date] => 2024-09-23T11:17:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727090260000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La challenge dedicata ai professionisti dell’hospitality e del travel organizzata da Mhr replica nel capoluogo lombardo il successo di partecipazione e di consensi che negli ultimi quattro anni hanno fatto crescere le edizioni romane del torneo. Sui campi del Milanofiori Padel Club di Assago, l'Mhr Padel Day ha riunito manager e addetti ai lavori delle imprese ricettive e dei servizi per il turismo per un evento ideato in collaborazione con il noto hotelier Palmiro Noschese, durante il quale si combinano networking, informazione, spettacoli, sport e momenti di intrattenimento con importanti incontri per i protagonisti del settore. A cingersi la testa con l’ideale corona di alloro che spetta ai vincitori del torneo sono quindi stati Costa e Persico del gruppo Aa Hotels per gli uomini e Melzi e Ricucci dello Zambala Luxury Residence per le donne. “Siamo decisamente soddisfatti del successo del nostro primo Padel Day Challenge a Milano - sottolinea Deborah Garlando, a.d. di Mhr -. Un successo che ricompensa anche il nostro impegno per l’organizzazione della sfida per la prima volta in una sede diversa da quella abituale”. [gallery ids="475075,475072,475074"] [post_title] => Un successo la prima edizione milanese dell'Mhr Padel Day [post_date] => 2024-09-23T10:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727088583000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La cassa integrazione straordinaria per gli ex dipendenti di Alitalia è prorogata fino al 31 dicembre 2024, evitando così il licenziamento di oltre 2200 lavoratori. La notizia emerge da una riunione presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiesta dai sindacati per trovare una soluzione temporanea alla difficile situazione occupazionale. «Abbiamo accolto con favore l’approvazione da parte del ministero dell’estensione per altri due mesi, fino al 31 dicembre 2024, della cassa integrazione straordinaria». Soluzione temporanea A dichiararlo in una nota la Uiltrasporti al termine della riunione che si è tenuta questa mattina al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per scongiurare il licenziamento di oltre 2200 lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. “Questa però – continua la Uiltrasporti – è soltanto una soluzione temporanea, invece è necessario, come sosteniamo da tempo, risolvere il problema in maniera strutturale, estendendo l’ammortizzatore sociale fino a tutto il 2025 così come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia”. [post_title] => Alitalia: proroga fino a dicembre di cassa integrazione per 2200 lavoratori [post_date] => 2024-09-23T10:29:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727087345000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia al centro degli investimenti per Delta Air Lines con un +10% di aumento della capacità e nuove rotte per un network sempre più ampio. La compagnia ha presentato a Roma le novità per il 2025 con il lancio di 4 nuove rotte e il potenziamento delle frequenze di altri voli. Il vettore americano da maggio 2025 inaugurerà le tratte Catania-New York, Napoli-Atlanta, Milano Malpensa-Boston e Roma Fiumicino-Minneapolis. In parallelo porta a tre i voli giornalieri tra Roma e Atlanta, il suo hub, nei mesi di picco, come già avviene con New York. Altra novità riguarda la Venezia-New York, già inaugurata, che da quest’anno si allunga in inverno. Nel complesso Delta opererà fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025. "Confermiamo l'amore per l'Italia verso cui voliamo da 34 anni - ha commentato Matte Curcio, senior vice president Delta Emeai- opereremo fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025 — Non solo serviremo per la prima volta la Sicilia con un volo diretto per New York, ma saremo anche l’unica compagnia ad operare un volo diretto tra Milano e Boston e tra Napoli e Atlanta, e offriamo 5 rotte non stop per gli Stati Uniti da Roma, con l’aggiunta del nostro hub di Minneapolis. Rispetto al 2024, Roma Fiumicino vede un +6% e Milano Malpensa un +22%, risultati importanti anche grazie ai nostri partner e all'offerta di nuove mete. Nel complesso, Delta resta la scelta migliore per i passeggeri italiani per volare a New York, Los Angeles e Boston". Dal punto di vista del prodotto, tutti i voli dall'Italia avranno quattro classi di servizio e Delta sta equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di wi-fi veloce e gratuito. [post_title] => Delta, Curcio: "Italia mercato con maggiore crescita, +10% di capacità nel 2025" [post_date] => 2024-09-23T08:45:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727081129000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tredici destinazioni in un Cantone che, nei sui 3000 km², vanta cime che superano i 3000 m, laghi, sei regioni vinicole uniche, raffinate città d’arte e villaggi fermi nel tempo. E’ il Vaud, regione che fra le rive del lago Lemano e quello di Neuchâtel, plasma una grande varietà di ambienti naturali ai piaceri di un terroir generoso. Mete vicine all’Italia (Montreux e Losanna sono collegate a Milano da treni diretti più volte al giorno, ndr) la cui offerta diversificata è il focus di “Falling for Autumn”, campagna che ha Roger Federer. come testimonial d’eccezione. Francesca Rovati e Laura Zancolò di Svizzera Turismo, insieme a Levente Gyorgy e Celine Guido, rispettivamente markets manager di Vaud Promotion e di Montreux Riviera, l’hanno presentata a Torino, sottolineando la volontà di promuovere il turismo delle quattro stagioni, la gastronomia, la varietà dei paesaggi e le opportunità escursionistiche nelle Alpi vodesi e nelle regioni di Montreux e Nyon. Ben lungi dall’idea del “letargo, l’autunno nel Vaud si traduce in scenografie che si stagliano su fondali alpini o si specchiano nelle acque cristalline dei laghi, chilometri di vigneti pennellati da fogliages unici. Da gustare con i cinque sensi, seduti sulle terrazze di ristoranti panoramici o dei grand hotel di Montreaux, come di storiche pintes (antiche mescite del vino) sorseggiando i vini del Lavaux, distesa vigne terrazzate dal 2007 Patrimonio Unesco che orla la sponda del Lemano, gustando golosità come il Vacherin Mont d'Or, i tartufi neri, i Malakoff, le crostate d'uva e il peperoncino vodese, insieme all’offerta enologica e enoturistica come la Voie des Sens. “Nel 2023, l’Italia era l’8°mercato del Vaud. Il 2% degli arrivi pari a 65000 pernottamenti - dichiara Levente Gyorgy di Vaud Tourisme -. Un incremento rispetto al ’22 e che, in attesa di dati certi, si ritiene verrà superato nel ‘24. La diversificazione dell’offerta in un’area così compatta consente al turista di vivere, in pochi giorni, più esperienze. Nel 2025 torneremo a puntare sul mercato italiano e a lavorare con to e agenzie selezionati per creare un rapporto continuativo e posizionare prodotti di qualità per individuali e piccoli gruppi”. Suggestioni e atmosfere uniche anche a Montreux, storica perla della Riviera elvetica e paradiso gourmet con oltre 25 ristoranti segnalati dalla principali guide internazionali. Affermata sede congressuale, ribalta di un festival del jazz fra i più noti al mondo, patria eletta di molti personaggi di spicco, fra i suoi must ha il mercatino di Natale che nel 2024 festeggia il trentennale con qualche novità. “Montreux Noël, quest’anno si moltiplica - spiega Celine Guido di Montreux Riviera -. Oltre alle abituali 150 bancarelle sul lungolago, dal 21 novembre al 24 dicembre le atmosfere natalizie si estendono a Vevey che accoglierà animazioni ed artigianato locale e Villeneuve, che allestirà il villaggio degli Elfi e attività per i più piccoli” [post_title] => Svizzera: il Canton Vaud rilancia la promozione sul mercato Italia [post_date] => 2024-09-20T13:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726840517000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiandre 2025 dai maestri fiamminghi ai percorsi in bici cultura e natura sempre protagoniste" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2820,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato\". Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l'entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: \"Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore\".\r

\r

“L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni - le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”.\r

\r

Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l'azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell'azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Civitatis entra in Fto. De Iscar: \"Un'opportunità straordinaria\"","post_date":"2024-09-23T15:24:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727105057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova struttura su Roma e nuovi contratti con tour operator di tutto il mondo. In attesa di fare un bilancio conclusivo della stagione il gruppo italiano Garibaldi Hotels è proiettato da tempo sul 2025 con investimenti mirati.\r

\r

«Nel prossimo anno – spiega Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels - avrà un ruolo di primo piano l’apertura della nuova struttura a Roma di 207 camere sulla quale stiamo concentrando tutti gli sforzi commerciali; abbiamo sottoscritto diversi contratti (anche con impegni economici importanti) con operatori stranieri aprendo anche nuove frontiere di collaborazioni per la nostra catena. Anche questo hotel sarà brandizzato da una catena internazionale che punta molto sul debutto in questo nuovo sito romano».\r

\r

Garibaldi Hotels è una catena alberghiera creata nel 2013 in Puglia e si caratterizza per un’offerta trasversale di ospitalità con Club, Resort, Hotel & Dimore Storiche. Il Gruppo è presente nelle\r

più belle destinazioni italiane in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino con 13\r

strutture che accolgono ogni anno migliaia di clienti.","post_title":"Garibaldi Hotels rafforza l'offerta ed i rapporti con i t.o. di tutto il mondo","post_date":"2024-09-23T13:38:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727098690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475105\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ronella Croes, ceo Aruba Tourism Authority[/caption]\r

\r

L'Italia si conferma tra i mercati strategici per l'isola di Aruba, «il terzo tra quelli europei per importanza e siamo fiduciosi che diventerà ancora più importante nel 2025»: Tirso Tromp, direttore Europa di Aruba Tourism Authority, in occasione della chiusura della seconda edizione dell'Aruba Global Travel Conference che si è svolto nei giorni scorsi sull'isola.\r

\r

Quest'anno, più di 16 paesi erano rappresentati all'evento, tra cui appunto l’Italia «che è stata anche la delegazione più numerosa durante la conferenza» che ha riunito oltre 83 partecipanti provenienti da America Latina, Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Il ministro del turismo e della salute pubblica Danguillaume P. Oduber ha sottolineato l'impegno di Aruba verso lo sviluppo sostenibile e il turismo responsabile, con l'annuncio di nuove politiche riguardanti la costruzione e la preservazione delle aree protette: «Siamo orgogliosi dei nostri continui sforzi per espandere le aree protette dell'isola. Attualmente abbiamo protetto il 24% delle nostre aree naturali, ma il nostro obiettivo è aumentare questa cifra al 30% nel tentativo di preservare la bellezza naturale di Aruba per le generazioni future».\".\r

\r

In futuro Aruba cercherà un approccio più equilibrato, dove la relazione tra i visitatori e l'isola si baserà su uno scambio reciproco di valore. Ronella Croes, ceo dell’Aruba Tourism Authority, ha presentato la transizione da un turismo centrato solo su ciò che Aruba può offrire a una proposta di valore condivisa: «Cosa può fare Aruba per i suoi ospiti e cosa possono fare i suoi ospiti per Aruba?»: questo segna l'inizio di un cambio di rotta per la comunicazione e il turismo sull’isola.","post_title":"Aruba: Italia terzo mercato europeo, «ma nel 2025 crescerà ancora»","post_date":"2024-09-23T12:47:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727095668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Baviera d'autunno tutta da scoprire con Db-Öbb: con i treni EuroCity e Railjet Ng una volta raggiunta la stazione centrale di Monaco, si può viaggiare in libertà per tutto un giorno grazie alla possibilità di acquistare un biglietto giornaliero. \r

Il titolo di viaggio è valido su tutti i treni locali e regionali, i mezzi dei consorzi di trasporto pubblico e quasi tutti i bus di linea in Baviera. L’offerta, che parte da 29 euro, consente quindi di effettuare un numero di corse illimitato.\r

È perciò ideale per gite di un giorno o per chi ama viaggiare di notte con il biglietto regionale notturno per la Baviera. Perfetta per gruppi fino a 5 persone, mentre i bambini, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, viaggiano, gratuitamente, (ogni gruppo può includere massimo 3 bambini).\r

Sono cinque i collegamenti quotidiani che transitano sulla linea Veneto/EmiliaRomagna -Trentino Alto Adige - Austria - Monaco di Baviera senza alcun cambio. Da Verona si parte ogni due ore: il primo treno è alle 9.01, l’ultimo alle 17.01; da Bologna invece le possibilità per partire sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50.\r

Protagoniste dell’autunno a Monaco sono sicuramente feste ed eventi legati alla birra, uno su tutti l’Ocktoberfest, quest’anno in calendario dal 21 settembre al 6 ottobre 2024. La città è perfetta anche per chi ama la cultura e offre la possibilità di visitare musei, case nobiliari e pinacoteche. \r

I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 19,70 euro, fino in Germania da 39,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. ","post_title":"Db-Öbb promuove la Baviera d'autunno con un biglietto giornaliero","post_date":"2024-09-23T11:56:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727092565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. \r

\r

Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” \r

\r

Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. \r

\r

In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate.\r

\r

Le Fiandre in bicicletta \r

\r

Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. \r

\r

Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles \r

\r

Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. \r

\r

","post_title":"Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste","post_date":"2024-09-23T11:17:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727090260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La challenge dedicata ai professionisti dell’hospitality e del travel organizzata da Mhr replica nel capoluogo lombardo il successo di partecipazione e di consensi che negli ultimi quattro anni hanno fatto crescere le edizioni romane del torneo. Sui campi del Milanofiori Padel Club di Assago, l'Mhr Padel Day ha riunito manager e addetti ai lavori delle imprese ricettive e dei servizi per il turismo per un evento ideato in collaborazione con il noto hotelier Palmiro Noschese, durante il quale si combinano networking, informazione, spettacoli, sport e momenti di intrattenimento con importanti incontri per i protagonisti del settore.\r

\r

A cingersi la testa con l’ideale corona di alloro che spetta ai vincitori del torneo sono quindi stati Costa e Persico del gruppo Aa Hotels per gli uomini e Melzi e Ricucci dello Zambala Luxury Residence per le donne. “Siamo decisamente soddisfatti del successo del nostro primo Padel Day Challenge a Milano - sottolinea Deborah Garlando, a.d. di Mhr -. Un successo che ricompensa anche il nostro impegno per l’organizzazione della sfida per la prima volta in una sede diversa da quella abituale”.\r

\r

[gallery ids=\"475075,475072,475074\"]","post_title":"Un successo la prima edizione milanese dell'Mhr Padel Day","post_date":"2024-09-23T10:49:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727088583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cassa integrazione straordinaria per gli ex dipendenti di Alitalia è prorogata fino al 31 dicembre 2024, evitando così il licenziamento di oltre 2200 lavoratori.\r

La notizia emerge da una riunione presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiesta dai sindacati per trovare una soluzione temporanea alla difficile situazione occupazionale.\r

«Abbiamo accolto con favore l’approvazione da parte del ministero dell’estensione per altri due mesi, fino al 31 dicembre 2024, della cassa integrazione straordinaria».\r

\r

Soluzione temporanea\r

A dichiararlo in una nota la Uiltrasporti al termine della riunione che si è tenuta questa mattina al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per scongiurare il licenziamento di oltre 2200 lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.\r

“Questa però – continua la Uiltrasporti – è soltanto una soluzione temporanea, invece è necessario, come sosteniamo da tempo, risolvere il problema in maniera strutturale, estendendo l’ammortizzatore sociale fino a tutto il 2025 così come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia”.","post_title":"Alitalia: proroga fino a dicembre di cassa integrazione per 2200 lavoratori","post_date":"2024-09-23T10:29:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727087345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia al centro degli investimenti per Delta Air Lines con un +10% di aumento della capacità e nuove rotte per un network sempre più ampio. La compagnia ha presentato a Roma le novità per il 2025 con il lancio di 4 nuove rotte e il potenziamento delle frequenze di altri voli.\r

\r

Il vettore americano da maggio 2025 inaugurerà le tratte Catania-New York, Napoli-Atlanta, Milano Malpensa-Boston e Roma Fiumicino-Minneapolis. In parallelo porta a tre i voli giornalieri tra Roma e Atlanta, il suo hub, nei mesi di picco, come già avviene con New York. Altra novità riguarda la Venezia-New York, già inaugurata, che da quest’anno si allunga in inverno. Nel complesso Delta opererà fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025.\r

\r

\"Confermiamo l'amore per l'Italia verso cui voliamo da 34 anni - ha commentato Matte Curcio, senior vice president Delta Emeai- opereremo fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025 — Non solo serviremo per la prima volta la Sicilia con un volo diretto per New York, ma saremo anche l’unica compagnia ad operare un volo diretto tra Milano e Boston e tra Napoli e Atlanta, e offriamo 5 rotte non stop per gli Stati Uniti da Roma, con l’aggiunta del nostro hub di Minneapolis. Rispetto al 2024, Roma Fiumicino vede un +6% e Milano Malpensa un +22%, risultati importanti anche grazie ai nostri partner e all'offerta di nuove mete. Nel complesso, Delta resta la scelta migliore per i passeggeri italiani per volare a New York, Los Angeles e Boston\".\r

\r

Dal punto di vista del prodotto, tutti i voli dall'Italia avranno quattro classi di servizio e Delta sta equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di wi-fi veloce e gratuito.","post_title":"Delta, Curcio: \"Italia mercato con maggiore crescita, +10% di capacità nel 2025\"","post_date":"2024-09-23T08:45:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727081129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tredici destinazioni in un Cantone che, nei sui 3000 km², vanta cime che superano i 3000 m, laghi, sei regioni vinicole uniche, raffinate città d’arte e villaggi fermi nel tempo. E’ il Vaud, regione che fra le rive del lago Lemano e quello di Neuchâtel, plasma una grande varietà di ambienti naturali ai piaceri di un terroir generoso.\r

\r

Mete vicine all’Italia (Montreux e Losanna sono collegate a Milano da treni diretti più volte al giorno, ndr) la cui offerta diversificata è il focus di “Falling for Autumn”, campagna che ha Roger Federer. come testimonial d’eccezione. Francesca Rovati e Laura Zancolò di Svizzera Turismo, insieme a Levente Gyorgy e Celine Guido, rispettivamente markets manager di Vaud Promotion e di Montreux Riviera, l’hanno presentata a Torino, sottolineando la volontà di promuovere il turismo delle quattro stagioni, la gastronomia, la varietà dei paesaggi e le opportunità escursionistiche nelle Alpi vodesi e nelle regioni di Montreux e Nyon.\r

\r

Ben lungi dall’idea del “letargo, l’autunno nel Vaud si traduce in scenografie che si stagliano su fondali alpini o si specchiano nelle acque cristalline dei laghi, chilometri di vigneti pennellati da fogliages unici. Da gustare con i cinque sensi, seduti sulle terrazze di ristoranti panoramici o dei grand hotel di Montreaux, come di storiche pintes (antiche mescite del vino) sorseggiando i vini del Lavaux, distesa vigne terrazzate dal 2007 Patrimonio Unesco che orla la sponda del Lemano, gustando golosità come il Vacherin Mont d'Or, i tartufi neri, i Malakoff, le crostate d'uva e il peperoncino vodese, insieme all’offerta enologica e enoturistica come la Voie des Sens.\r

\r

“Nel 2023, l’Italia era l’8°mercato del Vaud. Il 2% degli arrivi pari a 65000 pernottamenti - dichiara Levente Gyorgy di Vaud Tourisme -. Un incremento rispetto al ’22 e che, in attesa di dati certi, si ritiene verrà superato nel ‘24. La diversificazione dell’offerta in un’area così compatta consente al turista di vivere, in pochi giorni, più esperienze. Nel 2025 torneremo a puntare sul mercato italiano e a lavorare con to e agenzie selezionati per creare un rapporto continuativo e posizionare prodotti di qualità per individuali e piccoli gruppi”.\r

\r

Suggestioni e atmosfere uniche anche a Montreux, storica perla della Riviera elvetica e paradiso gourmet con oltre 25 ristoranti segnalati dalla principali guide internazionali. Affermata sede congressuale, ribalta di un festival del jazz fra i più noti al mondo, patria eletta di molti personaggi di spicco, fra i suoi must ha il mercatino di Natale che nel 2024 festeggia il trentennale con qualche novità. “Montreux Noël, quest’anno si moltiplica - spiega Celine Guido di Montreux Riviera -. Oltre alle abituali 150 bancarelle sul lungolago, dal 21 novembre al 24 dicembre le atmosfere natalizie si estendono a Vevey che accoglierà animazioni ed artigianato locale e Villeneuve, che allestirà il villaggio degli Elfi e attività per i più piccoli”","post_title":"Svizzera: il Canton Vaud rilancia la promozione sul mercato Italia","post_date":"2024-09-20T13:55:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726840517000]}]}}