I feel sLOVEnia NFT: il turismo sloveno porta l’innovazione alla Bit

L’Ente Sloveno per il Turismo lancia ufficialmente in Italia il progetto “I feel sLOVEnia NFT” promuovendo una destinazione smart, innovativa e sostenibile.

«L’utilizzo della tecnologia blockchain e degli NFT/non fungible token rappresenta un cambiamento concettuale per il nostro settore – spiega il direttore dell’Ente Aljoša Ota – Insieme con il Ministero dello Sviluppo Economico, la piattaforma Hashnet e il Parco Tecnologico di Ljubljana abbiamo sviluppato nuovi strumenti per promuovere il territorio. La nostra tecnologia Blockchain, fatta di una struttura di dati condivisi e immutabili, elimina gli intermediari e permette una decentralizzazione: le informazioni vengono registrate e distribuite – prosegue Ota – e questo è importante per il settore del turismo, che è fatto di molti attori».

L’utilizzo di questa tecnologia permetterà di mantenere alta la competitività internazionale promuovendo la digitalizzazione. Gli NFT sono invece dei token o gettoni non fungibili e insostituibili, certificati con tecnologia Blockchain: in occasione della BIT sono state emesse 1000 NFT Cards. Grazie al codice riportato su ciascuna tessera del progetto I Feel sLOVEnia si potrà acquisire nel proprio wallet un prezioso souvenir digitale, unico e non replicabile, scelto dalla raccolta presente sulla piattaforma dedicata. Numerose le categorie disponibili: dal paesaggio alla cultura, dai video alle attrazioni. Un nuovo sviluppo digitale che caratterizza una Slovenia attenta all’innovazione e lungimirante, oltreché green e sostenibile.