“Feel Sabah, North Borneo” è il nuovo brand del Sabah Tourism Board Il Sabah Tourism Board ha rinnovato il proprio brand che d’ora in poi includerà anche la parola Borneo: “Feel Sabah, North Borneo“: idea suggerita dal Ministro Datuk Christina Liew che rimanda a ragioni “sentimentali e storiche”. La volontà è quella di comunicare alla comunità internazionale che il Sabah si trova nella parte settentrionale dell’isola del Borneo, con l’obiettivo di mettere sul tavolo del mercato europeo un ulteriore elemento di fascinazione. “La denominazione ‘North Borneo’ (ora Sabah) suona esotica ed evoca sentimenti di nostalgia per questa destinazione. È anche di importanza storica, poiché lo stato era conosciuto come ‘North Borneo’ prima di ottenere la nostra indipendenza nel 1963. In molte parti del mondo, per quanto ne sappiamo, non si è mai parlato di Sabah nonostante decenni di promozione. Figuriamoci conoscere le nostre diverse attrazioni naturali e la fauna selvatica iconica. Siamo, inoltre, consapevoli che la menzione Borneo o Borneo settentrionale rappresenti un richiamo importante. Gli europei, in particolare, associano il Sabah al Borneo. Pertanto, siamo determinati a ribrandizzare la destinazione con ‘Feel Sabah, North Borneo’ per creare una nuova identità nel mercato dei viaggi“, ha affermato Liew. “Sabah ospita spettacolari meraviglie naturali come il Monte Kinabalu, il bacino del Maliau e la punta del Borneo”. Con la recente ripresa dei voli diretti internazionali, delle crociere e l’ottimismo sull’organizzazione di voli regolari o charter da nuove destinazioni, Liew ha affermato che Sabah punta a 2,2 milioni di arrivi per il 2023 e lavorerà per raggiungere 2.5 milioni di arrivi. “Se riusciamo a raggiungere la soglia dei 2.5 milioni, ciò indicherebbe un aumento del 45,35% rispetto ai 1.72 milioni di arrivi nel 2022. Per l’Europa i nostri principali mercati sono Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia“.

