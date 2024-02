Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura Focus su Tartu per il 2024 dell’Estonia: la seconda città più grande del Paese è infatti Capitale europea della cultura. Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”. Il presidente dell’Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità. La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro. Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale. Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante. Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile. «Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle». «Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”». Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori. [gallery ids="460681,460679,460680"] [post_title] => Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia [post_date] => 2024-02-02T11:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706873897000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus su Tartu per il 2024 dell’Estonia: la seconda città più grande del Paese è infatti Capitale europea della cultura. Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”. Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità. La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro. Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale. Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum. [post_title] => Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura [post_date] => 2024-02-02T10:57:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706871437000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per la nuova lounge di Tap Air Portugal all'aeroporto di Lisbona, dedicata ai passeggeri che viaggiano con voli al di fuori dell'area Schengen. Aperta tutti i giorni, dalle 5 del mattino alla mezzanotte, può ospitare circa cento persone in un'area di 380 mq. La nuova lounge si trova subito dopo l'area di controllo passaporti dell'aeroporto Humberto Delgado. Progettata da Alma Design, la Tap Premium Lounge “Atlântico” offre ai passeggeri uno spazio per riunirsi, rilassarsi e prepararsi al resto del viaggio che celebra il patrimonio culturale portoghese e riflette la strategia di sostenibilità della compagnia aerea, anche attraverso la scelta di materiali locali, sostenibili e autentici. «Il comfort dei clienti è una priorità per Tap, così come la varietà di soluzioni, di ambienti per il lavoro o per il relax e la diversità dell’offerta culinaria. La compagnia è costantemente focalizzata sul miglioramento della qualità del servizio ai passeggeri, era questo l’obiettivo della nuova lounge e ora che lo abbiamo raggiunto riteniamo che costituirà sicuramente una buona opzione per i nostri clienti con voli per il Sud e il Nord America, l'Africa o il Regno Unito» sottolinea Sofia Lufinha, chief customer officer del vettore lusitano. Con materiali portoghesi in primo piano, come il sughero, il burel - un tessuto artigianale portoghese - e le ceramiche, che riprendono le facciate tipiche delle case portoghesi, i passeggeri troveranno ambienti per lavorare o rilassarsi, così come un’area ristorazione. La società Ambaar si occupa della gestione, mentre Cateringpor collabora alla realizzazione dell'area buffet, che offre pasti caldi e freddi ispirati alla cucina portoghese in ogni momento della giornata. Il calore dell’ospitalità portoghese e degli abbracci che precedono ogni viaggio è rafforzato anche dalle esposizioni temporanee di artisti portoghesi curate da Underdogs, la piattaforma culturale di arte urbana con sede a Lisbona. [post_title] => Tap Air Portugal: la premium lounge 'Atlantico' ha aperto i battenti all'aeroporto di Lisbona [post_date] => 2024-02-02T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706865302000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, "al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.” In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel. Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg. [post_title] => Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni [post_date] => 2024-02-01T15:12:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706800372000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l'estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica. La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore - rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale». Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell'Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo». [post_title] => Aeroitalia collegherà quest'estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali [post_date] => 2024-02-01T12:17:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706789822000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo. “È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”. La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche. [post_title] => I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature [post_date] => 2024-02-01T11:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706787601000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixBus è pronta al debutto in India: dal prossimo 6 febbraio l’operatore collegherà 46 città, tra cui Ayodhya, Lucknow, Dehradun, Manali e Jodhpur, con 59 fermate e oltre 200 collegamenti giornalieri. Successivamente, la società punta a espandere la sua offerta nei pressi di Delhi, inaugurando le prime connessioni nella parte meridionale del Paese. Ad oggi, FlixBus ha stretto collaborazioni con cinque operatori di autotrasporto di Delhi. Con una dimensione di mercato stimata di 30 miliardi di euro, l’India è il secondo mercato mondiale per i viaggi in autobus, e pertanto ha per Flix un enorme potenziale. In particolare, le prenotazioni online per viaggi su gomma sono in forte aumento: incremento, questo, che delinea un’opportunità preziosa per il servizio altamente digitalizzato di Flix[1]. Oltre che sugli aspetti di sicurezza e di qualità, la società si focalizzerà infatti anche su quelli legati all’innovazione tecnologica, per portare valore aggiunto in un mercato in cui l’autobus costituisce il mezzo di trasporto d’elezione per milioni di persone. «L’inaugurazione del servizio FlixBus in India segna il nostro esordio nel secondo mercato mondiale dei viaggi in autobus, nonché l’estensione della nostra rete all’Asia meridionale a soli quattro mesi dal lancio in Cile - ha dichiarato André Schwämmlein, co-fondatore e ad di Flix -. È un avvenimento decisivo per Flix, che continua a crescere in modo profittevole e raggiunge il traguardo di 43 Paesi collegati con un modello unico e ampiamente rodato, basato sulla collaborazione con gli operatori locali. Anche qui, il nostro obiettivo è la leadership di mercato». [post_title] => FlixBus debutta in India: network di 46 città e oltre 200 collegamenti giornalieri [post_date] => 2024-02-01T10:41:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706784078000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry capitolina per il brand Autograph Collection di casa Marriott: il Cardo Roma si trova nel quartiere dell'Eur. L'hotel, con 324 camere, mira a diventare un hub per i viaggiatori moderni che cercano spazi di lavoro stimolanti ed esperienze significative, per immergersi nella cultura della città. La lobby è dipinta con una palette di colori terrosi e un design geometrico con archi e pareti con texture 3D, mentre gli interni ispirati agli anni '70 sono stati realizzati dal designer Saar Zafrir di Amsterdam. I buongustai potranno sperimentare la preparazione della pasta presso il ristorante Vertici e l'aperitivo al Vertici Bar, che serve cocktail curati e snack leggeri. Nel cuore dell'hotel si trova un'area spa di 1.200 metri quadrati, che offre un'esperienza benessere che ricorda l'antica Roma, con quattro piscine, una sauna tradizionale, un hammam e sei sale per trattamenti. La proprietà offre anche ben 3.100 metri quadrati di spazi flessibili per riunioni ed eventi al chiuso e all'aperto, suddivisi in 15 sale, tra cui una sala da ballo che può ospitare fino a 1.400 persone. [post_title] => Nuovo Autograph Collection nella città Eterna: è il Cardo Roma [post_date] => 2024-02-01T10:28:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706783302000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Turchia chiude ufficialmente un 2023 da record con entrate per 54,3 miliardi di dollari, in crescita del 16,9%, mentre gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati di oltre il 10%, raggiungendo i 49,2 milioni. «In linea con le previsioni del programma a medio termine, ci aspettiamo che il numero di visitatori raggiunga quest'anno i 59,4 milioni e le entrate turistiche salgano fino a 59,6 miliardi di dollari» ha dichiarato il Ministro del Tesoro e delle Finanze, Mehmet Şimşek. Mentre le spese individuali hanno costituito 41 miliardi di dollari del totale delle entrate turistiche, altri 13,25 miliardi di dollari provengono dalle spese per i pacchetti turistici, secondo l'Istituto turco di statistica (TÜİK). La spesa media pro capite dei turisti è stata di 952 dollari nel 2023, rispetto ai 905 dollari dell'anno precedente. La spesa media per notte è aumentata di quasi il 12% dal 2022 a 99 dollari. La spesa alimentare dei turisti è aumentata del 33,2% rispetto al 2022, mentre l'aumento della spesa per l'alloggio è stato del 27%. Lo scorso anno, 49,2 milioni di turisti stranieri hanno visitato la Turchia: includendo i cittadini turchi residenti all'estero, la destinazione ha accolto 56,7 milioni di visitatori. I gruppi più numerosi di turisti provengono da Russia e Germania. [post_title] => Turchia: le entrate turistiche hanno superato quota 54,3 miliardi di euro nel 2023 [post_date] => 2024-02-01T10:11:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706782296000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "estonia tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualita di capitale europea della cultura" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2453,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante.\r

Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. \r

Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile.\r

«Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle».\r

«Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”».\r

Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori.\r

[gallery ids=\"460681,460679,460680\"]","post_title":"Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia","post_date":"2024-02-02T11:38:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706873897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus su Tartu per il 2024 dell’Estonia: la seconda città più grande del Paese è infatti Capitale europea della cultura. Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”.\r

\r

Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità.\r

\r

La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro.\r

\r

Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale.\r

\r

Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum.","post_title":"Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura","post_date":"2024-02-02T10:57:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706871437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova lounge di Tap Air Portugal all'aeroporto di Lisbona, dedicata ai passeggeri che viaggiano con voli al di fuori dell'area Schengen. Aperta tutti i giorni, dalle 5 del mattino alla mezzanotte, può ospitare circa cento persone in un'area di 380 mq.\r

\r

\r

La nuova lounge si trova subito dopo l'area di controllo passaporti dell'aeroporto Humberto Delgado. Progettata da Alma Design, la Tap Premium Lounge “Atlântico” offre ai passeggeri uno spazio per riunirsi, rilassarsi e prepararsi al resto del viaggio che celebra il patrimonio culturale portoghese e riflette la strategia di sostenibilità della compagnia aerea, anche attraverso la scelta di materiali locali, sostenibili e autentici.\r

\r

«Il comfort dei clienti è una priorità per Tap, così come la varietà di soluzioni, di ambienti per il lavoro o per il relax e la diversità dell’offerta culinaria. La compagnia è costantemente focalizzata sul miglioramento della qualità del servizio ai passeggeri, era questo l’obiettivo della nuova lounge e ora che lo abbiamo raggiunto riteniamo che costituirà sicuramente una buona opzione per i nostri clienti con voli per il Sud e il Nord America, l'Africa o il Regno Unito» sottolinea Sofia Lufinha, chief customer officer del vettore lusitano.\r

\r

\r

\r

\r

Con materiali portoghesi in primo piano, come il sughero, il burel - un tessuto artigianale portoghese - e le ceramiche, che riprendono le facciate tipiche delle case portoghesi, i passeggeri troveranno ambienti per lavorare o rilassarsi, così come un’area ristorazione. La società Ambaar si occupa della gestione, mentre Cateringpor collabora alla realizzazione dell'area buffet, che offre pasti caldi e freddi ispirati alla cucina portoghese in ogni momento della giornata.\r

\r

Il calore dell’ospitalità portoghese e degli abbracci che precedono ogni viaggio è rafforzato anche dalle esposizioni temporanee di artisti portoghesi curate da Underdogs, la piattaforma culturale di arte urbana con sede a Lisbona. \r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal: la premium lounge 'Atlantico' ha aperto i battenti all'aeroporto di Lisbona","post_date":"2024-02-02T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706865302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, \"al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.”\r

\r

In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel.\r

\r

Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg.","post_title":"Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni","post_date":"2024-02-01T15:12:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706800372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l'estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica.\r

\r

La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore - rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale».\r

\r

Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell'Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia collegherà quest'estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali","post_date":"2024-02-01T12:17:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706789822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo.\r

\r

“È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”.\r

\r

La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche.","post_title":"I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature","post_date":"2024-02-01T11:40:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706787601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus è pronta al debutto in India: dal prossimo 6 febbraio l’operatore collegherà 46 città, tra cui Ayodhya, Lucknow, Dehradun, Manali e Jodhpur, con 59 fermate e oltre 200 collegamenti giornalieri.\r

\r

Successivamente, la società punta a espandere la sua offerta nei pressi di Delhi, inaugurando le prime connessioni nella parte meridionale del Paese. Ad oggi, FlixBus ha stretto collaborazioni con cinque operatori di autotrasporto di Delhi.\r

\r

\r

\r

Con una dimensione di mercato stimata di 30 miliardi di euro, l’India è il secondo mercato mondiale per i viaggi in autobus, e pertanto ha per Flix un enorme potenziale. In particolare, le prenotazioni online per viaggi su gomma sono in forte aumento: incremento, questo, che delinea un’opportunità preziosa per il servizio altamente digitalizzato di Flix[1]. Oltre che sugli aspetti di sicurezza e di qualità, la società si focalizzerà infatti anche su quelli legati all’innovazione tecnologica, per portare valore aggiunto in un mercato in cui l’autobus costituisce il mezzo di trasporto d’elezione per milioni di persone.\r

\r

«L’inaugurazione del servizio FlixBus in India segna il nostro esordio nel secondo mercato mondiale dei viaggi in autobus, nonché l’estensione della nostra rete all’Asia meridionale a soli quattro mesi dal lancio in Cile - ha dichiarato André Schwämmlein, co-fondatore e ad di Flix -. È un avvenimento decisivo per Flix, che continua a crescere in modo profittevole e raggiunge il traguardo di 43 Paesi collegati con un modello unico e ampiamente rodato, basato sulla collaborazione con gli operatori locali. Anche qui, il nostro obiettivo è la leadership di mercato».","post_title":"FlixBus debutta in India: network di 46 città e oltre 200 collegamenti giornalieri","post_date":"2024-02-01T10:41:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706784078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry capitolina per il brand Autograph Collection di casa Marriott: il Cardo Roma si trova nel quartiere dell'Eur. L'hotel, con 324 camere, mira a diventare un hub per i viaggiatori moderni che cercano spazi di lavoro stimolanti ed esperienze significative, per immergersi nella cultura della città. La lobby è dipinta con una palette di colori terrosi e un design geometrico con archi e pareti con texture 3D, mentre gli interni ispirati agli anni '70 sono stati realizzati dal designer Saar Zafrir di Amsterdam.\r

\r

I buongustai potranno sperimentare la preparazione della pasta presso il ristorante Vertici e l'aperitivo al Vertici Bar, che serve cocktail curati e snack leggeri. Nel cuore dell'hotel si trova un'area spa di 1.200 metri quadrati, che offre un'esperienza benessere che ricorda l'antica Roma, con quattro piscine, una sauna tradizionale, un hammam e sei sale per trattamenti. La proprietà offre anche ben 3.100 metri quadrati di spazi flessibili per riunioni ed eventi al chiuso e all'aperto, suddivisi in 15 sale, tra cui una sala da ballo che può ospitare fino a 1.400 persone.","post_title":"Nuovo Autograph Collection nella città Eterna: è il Cardo Roma","post_date":"2024-02-01T10:28:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706783302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia chiude ufficialmente un 2023 da record con entrate per 54,3 miliardi di dollari, in crescita del 16,9%, mentre gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati di oltre il 10%, raggiungendo i 49,2 milioni.\r

\r

«In linea con le previsioni del programma a medio termine, ci aspettiamo che il numero di visitatori raggiunga quest'anno i 59,4 milioni e le entrate turistiche salgano fino a 59,6 miliardi di dollari» ha dichiarato il Ministro del Tesoro e delle Finanze, Mehmet Şimşek.\r

\r

Mentre le spese individuali hanno costituito 41 miliardi di dollari del totale delle entrate turistiche, altri 13,25 miliardi di dollari provengono dalle spese per i pacchetti turistici, secondo l'Istituto turco di statistica (TÜİK).\r

\r

La spesa media pro capite dei turisti è stata di 952 dollari nel 2023, rispetto ai 905 dollari dell'anno precedente. La spesa media per notte è aumentata di quasi il 12% dal 2022 a 99 dollari.\r

\r

La spesa alimentare dei turisti è aumentata del 33,2% rispetto al 2022, mentre l'aumento della spesa per l'alloggio è stato del 27%.\r

\r

Lo scorso anno, 49,2 milioni di turisti stranieri hanno visitato la Turchia: includendo i cittadini turchi residenti all'estero, la destinazione ha accolto 56,7 milioni di visitatori. I gruppi più numerosi di turisti provengono da Russia e Germania.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turchia: le entrate turistiche hanno superato quota 54,3 miliardi di euro nel 2023","post_date":"2024-02-01T10:11:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706782296000]}]}}