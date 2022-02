Egitto sulla crisi russo-ucraina: supporto ai turisti che non possono rientrare in patria

L’Egitto garantisce il proprio supporto ai turisti che sono attualmente presenti nel Paese e non possono fare rientro in patria, a causa dei vari divieti di volo scaturiti a seguito del peggiorare della crisi fra Russia e Ucraina.

In un vertice organizzato dal ministro del Turismo e delle Antichità con i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Aviazione Civile, le agenzie interessate e i rappresentanti del settore turistico delle camere del turismo, si è discussa proprio la situazione dei turisti ed è stato sottolineato che “continueranno a soggiornare negli alberghi in cui risiedono in Egitto fino a quando sarà loro garantito un ritorno sicuro nel paese di provenienza; vengono inoltre prese tutte le misure necessarie per fornire i mezzi di comfort agli ospiti provenienti da diversi paesi del mondo”.

La nota del ministero del turismo e delle antichità precisa inoltre che la hotline dello stesso ministero (19654) è a disposizione per rispondere a tutte le richieste dei turisti, 24 ore al giorno, in diverse lingue, tra cui inglese, russo e ucraino.