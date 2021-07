Egitto: ecco tutte le nuove regole per entrare nel Paese

Il ministero della salute egiziano ha introdotto nuove regole per le persone che arrivano nel paese e che sono state vaccinate contro il Covid-19.

Il ministero ha affermato che le persone in arrivo con certificati di vaccinazione da paesi colpiti da varianti del coronavirus devono seguire una nuova serie di procedure al loro ingresso in Egitto.

Le nuove procedure sono le seguenti: i passeggeri che sono stati in India, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Brasile o in America Latina nei 14 giorni precedenti ai loro arrivo in Egitto dovranno sottoporsi a revisione dei loro certificati.

I certificati devono essere rilasciati da laboratori certificati nei rispettivi paesi d’origine e non devono essere modificati in alcun modo. I certificati validi devono anche riportare un codice QR a scopo di verifica.

I passeggeri che si sono recati in paesi colpiti da varianti del virus devono sottoporsi a un rapido test Pcr all’arrivo in Egitto. Se risulteranno positivi al Covid-19 saranno trasferiti in una struttura medica per precauzione.

Tutti gli altri passeggeri che arrivano in Egitto da paesi non affetti da varianti dovranno comunque presentare un certificato di vaccinazione non modificato recante un codice QR emesso da un laboratorio approvato. L’Egitto consente l’ingresso ai viaggiatori vaccinati che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino almeno 14 giorni prima del viaggio.

I viaggiatori che non sono in possesso di un certificato di vaccinazione devono presentare un risultato Pcr negativo all’arrivo.

L’Egitto accetta tutti i vaccini approvati dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’autorità egiziana per i medicinali. I vaccini approvati includono Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac e Sputnik. I passeggeri devono aver ricevuto la seconda dose del vaccino – o la singola dose del vaccino Johnson & Johnson – 14 giorni prima dell’arrivo in Egitto.