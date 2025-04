Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025 Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024. Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti. “La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d’accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città – afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell’Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali”. Sempre tra gennaio e marzo 2025, l’Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall’Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L’Asia meridionale e l’area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell’Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall’Africa 197.000 (4%) e dall’Australasia 78.000 (1%). Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità per il Wizz Discount Club nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass: da oggi, 30 aprile, debutta infatti una versione rinnovata dell’abbonamento con vantaggi esclusivi e mirati sulla base dei feedback dei clienti. Questi cambiamenti sono il risultato di un dialogo continuo con i passeggeri e riflettono la mission della compagnia di evolversi in linea con le esigenze e i desideri dei propri passeggeri. I membri, oltre agli sconti sulle tariffe, beneficeranno ora di: priorità nelle code dell’assistenza clienti; offerte esclusive per festeggiare il compleanno e l’anniversario dell’iscrizione; sconti e promozioni dedicati (riservati solo ai membri Wdc); vantaggi aggiuntivi con i nostri partner. Questi aggiornamenti sono il frutto del contributo diretto dei clienti e si allineano con la più ampia iniziativa Customer First Compass, costruita attorno a quattro pilastri: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. L’obiettivo di Wizz Air è migliorare continuamente l’esperienza di viaggio investendo nei servizi che i passeggeri considerano davvero importanti. I membri attuali del Wdc saranno informati delle modifiche e potranno scegliere se accettarle o uscire dal programma, ricevendo un rimborso proporzionale (in base ai mesi interi restanti alla scadenza). Le richieste di rimborso verranno gestite dai Contact Centre di Wizz Air tramite chiamata o chat. [post_title] => Wizz Discount Club si amplia con nuovi vantaggi e promozioni dedicati [post_date] => 2025-04-30T13:04:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746018299000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numerosi i temi fondanti il Tour Operating indagati da Pier Ezhaya nell’ambito della ConnAction di World Travel Group a Casablanca. Si è parlato di Futuro: «Per capire cosa ci porterà il futuro bisogna guardare al passato. - ha sottolineato il direttore generale tour operating Alpitour World e Presidente Astoi Confindustria Viaggi - Tante volte negli anni il sistema del turismo organizzato è stato dato per morto: alla nascita di internet, con le Torri Gemelle, con la primavera araba e anche nel periodo del Covid - e qui abbiamo ci siamo andati vicino! - ma noi siamo sempre sopravvissuti. Ora si dice che l’IA ci farà sparire: certo, l’IA è una rivoluzione tecnologica che cambierà il comportamento delle persone e la socialità, ma i cambiamenti vanno governati, quindi il settore dovrà adottare delle contromisure e gestirli senza fare resistenza. Bisogna essere pronti ad accogliere l’innovazione. I clienti devono essere distinti per capacità di spesa, età e stato civile. Capire se viaggiano in famiglia, se sono coppie o single. Sapere dove abitano e a cosa sono interessati. Ma, una volta messi in asse questi cluster, i clienti sono tutti gli stessi. Poiché usano lo smartphone e le app, si aspettano che questi strumenti vengano utilizzati in agenzia quando acquistano un viaggio. Cambiamento Dobbiamo essere pronti ad accogliere il cambiamento dei costumi e della società. Così come dobbiamo superare l’atteggiamento divisionista che caratterizza il nostro mercato e si riverbera anche sul settore del turismo. - prosegue Ezhaya - Il nostro settore è estremamente diviso. Anche se, come Astoi, siamo riusciti a dare una voce unica al tour operating, ci sono 10 associazioni di categoria di adv - 6 o 7 più note, le altre più piccole - che non hanno mai pensato di mettersi insieme. La stessa cosa avviene con gli alberghi, dove ci sono Federalberghi in Confcommercio, e Confindustria Alberghi in Federturismo Confindustria. È tutto molto diviso, anche sulla Direttiva Pacchetti, come si è visto sui social dopo la mia lettera. Nel 2020 ho accettato l’incarico di presidente Astoi Confindustria Viaggi e mi dispiace questa divisione. In 5 anni ho parlato con tre ministri del turismo diversi: prima Franceschini, poi Garavaglia, quindi Daniela Santanchè. Ogni volta bisogna ricominciare da capo, ma bisogna anche pensare che ogni ministro - parlando dei 132mld che vale il settore nel nostro paese - quando incontra chi si occupa del Turismo Organizzato si trova davanti 25 associazioni diverse, che rappresentano un mercato che vale circa 8 miliardi di euro. Dobbiamo fare squadra! Serve anche tanta fiducia. - conclude Ezhaya - Un bene pericoloso perché espone alla delusione, ma indispensabile per costruire qualcosa. Serve fiducia nel network, nelle aziende sue azioniste e nelle persone che lo guidano e questo crea il valore e ci traghetterà nel futuro». Chiara Ambrosioni [post_title] => Pier Ezhaya: il futuro, l’IA e il superamento dell’individualismo delle associazioni (2) [post_date] => 2025-04-30T12:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746016380000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024. Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti. "La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d'accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città - afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali". Sempre tra gennaio e marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%). Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024. [post_title] => Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025 [post_date] => 2025-04-30T11:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746012381000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Santanchè e Euroflora.“Euroflora 2025 non è solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo”, questa la dichiarazione del ministro del turismo Daniela Santanchè. Ora con tutto il rispetto per Euroflora che è una magnifica manifestazione e per il ministro, come è possibile dire una cosa del genere? Per destagionalizzare il turismo di un Paese ci vogliono politiche mirate e strategie di lungo termine. Non basta un settore, o un comparto. Ci vuole un'idea di coordinamento di tutti i settori e un centro che diriga questi movimenti. Processo lungo Destagionalizzare il turismo è un'impresa alla quale si sono dedicati tutti i ministri, i sottosegretari, i rappresentati degli enti locali, i rappresentati istituzionali, riuscendo in parte o addirittura fallendo. E' un processo complesso e lungo e deve essere necessariamente coordinato. Non basta Euroflora, o i camper, o i 5 euro d'ingresso a Venezia, o i borghi più belli d'Italia. Serve tutto questo, e altro, inserito in una progettualità nuova. Senza la quale destagionalizzare è un verbo inutile. [post_title] => Santanchè: «Euroflora aiuta a destagionalizzare». Ma non è così [post_date] => 2025-04-30T10:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746009860000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino. Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale. Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025. Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner. Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale. Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare. Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti [post_date] => 2025-04-30T10:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746008410000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria. E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. “Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. [post_title] => Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri [post_date] => 2025-04-30T10:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746007304000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Emilia Romagna sta pensando ad una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo conto anche delle esigenze del settore turistico. Per questo convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per approfondire le differenti situazioni e trovare soluzioni condivise. A preoccupare è anche l’impatto sui servizi pubblici: l’aumento dei canoni di locazione rende difficile per alcune categorie di lavoratori, come insegnanti, infermieri e operatori sociali e delle forze dell’ordine, trovare un alloggio vicino al posto di lavoro. In Emilia-Romagna proprio le domande del fondo per l’affitto sono in costante aumento: il bando regionale 2022 ha visto un aumento del 35% rispetto al 2021, (65.447 domande rispetto alle 47.775 precedenti). Per quanto riguarda gli appartamenti Erp, a livello regionale al 31 dicembre 2022, si contavano 26.245 domande in attesa di assegnazione nelle graduatorie ERP dei comuni che hanno partecipato all'indagine (su 262 comuni, aggiornata al 31 dicembre 2022). Oltre 2000 sono i nuclei in lista d'attesa nelle liste Acer di Rimini. Parallelamente nel comune si contano invece 13000 alloggi sfitti. [post_title] => L'Emilia Romagna si prepara a disciplinare gli affitti brevi nella regione [post_date] => 2025-04-30T09:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006847000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza. Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati. Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio. Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina. A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi. Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura. Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura. «Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine». [post_title] => Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre [post_date] => 2025-04-30T09:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006309000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore. Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita. “L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lusso e shopping Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento. Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei "social media like" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social). [post_title] => Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente [post_date] => 2025-04-30T09:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006287000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dubai la parabola positiva del 2024 e confermata anche nel primo trimestre 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5125,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per il Wizz Discount Club nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass: da oggi, 30 aprile, debutta infatti una versione rinnovata dell’abbonamento con vantaggi esclusivi e mirati sulla base dei feedback dei clienti.\r

Questi cambiamenti sono il risultato di un dialogo continuo con i passeggeri e riflettono la mission della compagnia di evolversi in linea con le esigenze e i desideri dei propri passeggeri.\r

I membri, oltre agli sconti sulle tariffe, beneficeranno ora di: priorità nelle code dell’assistenza clienti; offerte esclusive per festeggiare il compleanno e l’anniversario dell’iscrizione; sconti e promozioni dedicati (riservati solo ai membri Wdc); vantaggi aggiuntivi con i nostri partner.\r

Questi aggiornamenti sono il frutto del contributo diretto dei clienti e si allineano con la più ampia iniziativa Customer First Compass, costruita attorno a quattro pilastri: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. L’obiettivo di Wizz Air è migliorare continuamente l’esperienza di viaggio investendo nei servizi che i passeggeri considerano davvero importanti.\r

I membri attuali del Wdc saranno informati delle modifiche e potranno scegliere se accettarle o uscire dal programma, ricevendo un rimborso proporzionale (in base ai mesi interi restanti alla scadenza). Le richieste di rimborso verranno gestite dai Contact Centre di Wizz Air tramite chiamata o chat.","post_title":"Wizz Discount Club si amplia con nuovi vantaggi e promozioni dedicati","post_date":"2025-04-30T13:04:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746018299000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numerosi i temi fondanti il Tour Operating indagati da Pier Ezhaya nell’ambito della ConnAction di World Travel Group a Casablanca. Si è parlato di Futuro: «Per capire cosa ci porterà il futuro bisogna guardare al passato. - ha sottolineato il direttore generale tour operating Alpitour World e Presidente Astoi Confindustria Viaggi - Tante volte negli anni il sistema del turismo organizzato è stato dato per morto: alla nascita di internet, con le Torri Gemelle, con la primavera araba e anche nel periodo del Covid - e qui abbiamo ci siamo andati vicino! - ma noi siamo sempre sopravvissuti. Ora si dice che l’IA ci farà sparire: certo, l’IA è una rivoluzione tecnologica che cambierà il comportamento delle persone e la socialità, ma i cambiamenti vanno governati, quindi il settore dovrà adottare delle contromisure e gestirli senza fare resistenza. Bisogna essere pronti ad accogliere l’innovazione.\r

\r

I clienti devono essere distinti per capacità di spesa, età e stato civile. Capire se viaggiano in famiglia, se sono coppie o single. Sapere dove abitano e a cosa sono interessati. Ma, una volta messi in asse questi cluster, i clienti sono tutti gli stessi. Poiché usano lo smartphone e le app, si aspettano che questi strumenti vengano utilizzati in agenzia quando acquistano un viaggio.\r

Cambiamento\r

Dobbiamo essere pronti ad accogliere il cambiamento dei costumi e della società. Così come dobbiamo superare l’atteggiamento divisionista che caratterizza il nostro mercato e si riverbera anche sul settore del turismo. - prosegue Ezhaya - Il nostro settore è estremamente diviso. Anche se, come Astoi, siamo riusciti a dare una voce unica al tour operating, ci sono 10 associazioni di categoria di adv - 6 o 7 più note, le altre più piccole - che non hanno mai pensato di mettersi insieme. La stessa cosa avviene con gli alberghi, dove ci sono Federalberghi in Confcommercio, e Confindustria Alberghi in Federturismo Confindustria. È tutto molto diviso, anche sulla Direttiva Pacchetti, come si è visto sui social dopo la mia lettera.\r

\r

Nel 2020 ho accettato l’incarico di presidente Astoi Confindustria Viaggi e mi dispiace questa divisione. In 5 anni ho parlato con tre ministri del turismo diversi: prima Franceschini, poi Garavaglia, quindi Daniela Santanchè. Ogni volta bisogna ricominciare da capo, ma bisogna anche pensare che ogni ministro - parlando dei 132mld che vale il settore nel nostro paese - quando incontra chi si occupa del Turismo Organizzato si trova davanti 25 associazioni diverse, che rappresentano un mercato che vale circa 8 miliardi di euro. Dobbiamo fare squadra! Serve anche tanta fiducia. - conclude Ezhaya - Un bene pericoloso perché espone alla delusione, ma indispensabile per costruire qualcosa. Serve fiducia nel network, nelle aziende sue azioniste e nelle persone che lo guidano e questo crea il valore e ci traghetterà nel futuro».\r

\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"Pier Ezhaya: il futuro, l’IA e il superamento dell’individualismo delle associazioni (2)","post_date":"2025-04-30T12:33:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746016380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024.\r

Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti.\r

\"La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d'accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città - afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali\".\r

Sempre tra gennaio e marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%).\r

Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024.","post_title":"Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025","post_date":"2025-04-30T11:26:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746012381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Santanchè e Euroflora.“Euroflora 2025 non è solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo”, questa la dichiarazione del ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

Ora con tutto il rispetto per Euroflora che è una magnifica manifestazione e per il ministro, come è possibile dire una cosa del genere? Per destagionalizzare il turismo di un Paese ci vogliono politiche mirate e strategie di lungo termine. Non basta un settore, o un comparto. Ci vuole un'idea di coordinamento di tutti i settori e un centro che diriga questi movimenti.\r

Processo lungo\r

Destagionalizzare il turismo è un'impresa alla quale si sono dedicati tutti i ministri, i sottosegretari, i rappresentati degli enti locali, i rappresentati istituzionali, riuscendo in parte o addirittura fallendo. E' un processo complesso e lungo e deve essere necessariamente coordinato. Non basta Euroflora, o i camper, o i 5 euro d'ingresso a Venezia, o i borghi più belli d'Italia. Serve tutto questo, e altro, inserito in una progettualità nuova. Senza la quale destagionalizzare è un verbo inutile.","post_title":"Santanchè: «Euroflora aiuta a destagionalizzare». Ma non è così","post_date":"2025-04-30T10:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746009860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino.\r

\r

Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale.\r

\r

Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025.\r

\r

Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner.\r

\r

Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale.\r

\r

Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare.\r

\r

Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti","post_date":"2025-04-30T10:20:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746008410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria.\r

\r

E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. \r

\r

“Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.\r

\r

Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. ","post_title":"Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri","post_date":"2025-04-30T10:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746007304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Emilia Romagna sta pensando ad una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo conto anche delle esigenze del settore turistico. Per questo convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per approfondire le differenti situazioni e trovare soluzioni condivise.\r

\r

A preoccupare è anche l’impatto sui servizi pubblici: l’aumento dei canoni di locazione rende difficile per alcune categorie di lavoratori, come insegnanti, infermieri e operatori sociali e delle forze dell’ordine, trovare un alloggio vicino al posto di lavoro.\r

\r

In Emilia-Romagna proprio le domande del fondo per l’affitto sono in costante aumento: il bando regionale 2022 ha visto un aumento del 35% rispetto al 2021, (65.447 domande rispetto alle 47.775 precedenti). Per quanto riguarda gli appartamenti Erp, a livello regionale al 31 dicembre 2022, si contavano 26.245 domande in attesa di assegnazione nelle graduatorie ERP dei comuni che hanno partecipato all'indagine (su 262 comuni, aggiornata al 31 dicembre 2022). Oltre 2000 sono i nuclei in lista d'attesa nelle liste Acer di Rimini. Parallelamente nel comune si contano invece 13000 alloggi sfitti. \r

\r

","post_title":"L'Emilia Romagna si prepara a disciplinare gli affitti brevi nella regione","post_date":"2025-04-30T09:54:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza.\r

\r

Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati.\r

\r

Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio.\r

\r

Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina.\r

\r

A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi.\r

Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura.\r

\r

Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura.\r

\r

«Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine».","post_title":"Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre","post_date":"2025-04-30T09:45:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore.\r

Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita.\r

“L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

Lusso e shopping\r

Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento.\r

Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei \"social media like\" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social).\r

","post_title":"Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente","post_date":"2025-04-30T09:44:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006287000]}]}}