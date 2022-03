Dubai fa il suo debutto nella Guida Michelin 2022

Dubai debutta nella Guida Michelin 2022 andando ad aggiungersi alle 35 destinazioni culinarie già sparse in Nord America, Sud America, Asia Pacifico ed Europa. Sede di migliaia di ristoranti specializzati in una grande varietà di cucine – dal fine dining allo street food – e guidati da talentuosi chef internazionali e locali, la Guida Michelin Dubai offrirà una nuova prospettiva e interessanti insight sulla diversità, la creatività e la natura multiculturale dell’offerta gastronomica della città.

Dubai ha accolto 7,28 milioni di visitatori internazionali nel 2021, con una crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Con il turismo gastronomico in aumento, nel 2022 il lancio della celebre guida, Dubai sarà un ulteriore catalizzatore per posizionare la città come la destinazione preferita dai foodies alla ricerca di esperienze culinarie autentiche per tutti i gusti e per tutte le tasche.

“Già votata dai viaggiatori internazionali come destinazione più popolare al mondo ai Tripadvisor Traveller’s Choice Awards 2022 – commenta Issam Kazim, ceo della Dubai corporation for tourism and commerce marketing – questo riconoscimento posiziona Dubai anche come hub gastronomico globale emergente, il tutto ispirato dall’obiettivo della nostra leadership visionaria di rendere Dubai la destinazione più desiderata al mondo e la migliore in cui vivere e lavorare”.

Oltre alle ambite stelle, la selezione (la prima parte sarà svelata il prossimo giugno) includerà anche la popolare categoria Bib Gourmand, un riconoscimento assegnato alle strutture che offrono pasti di tre portate con un buon rapporto qualità-prezzo.