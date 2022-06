Dubai capitalizza l’effetto Expo: oltre 6 milioni di visitatori internazionali nei primi 5 mesi 2022

Boom di visitatori per Dubai che, nel periodo tra gennaio e maggio di quest’anno, ha accolto 6,17 milioni di turisti internazionali, con un aumento del 197% rispetto allo stesso periodo di cinque mesi del 2021.

Gli ultimi dati sul turismo sono stati rivelati dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (DET) in occasione del primo “City Briefing” per il 2022, un evento biennale che fornisce una prospettiva approfondita del settore agli stakeholder e ai partner e discute le strategie future per rafforzare ulteriormente la posizione della città come hub globale per affari, investimenti, talenti e turismo.

“Stiamo sfruttando l’enorme slancio generato dal grande successo dell’Expo 2020 – ha dichiarato Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai – per promuovere la crescita di tutti i nostri pilastri turistici, dalle esperienze culturali a quelle culinarie, lavorando al contempo per raggiungere l’ambizioso obiettivo di rendere Dubai la destinazione più visitata e la città del futuro che sarà il posto migliore al mondo per vivere e lavorare”.

I nuovi dati mostrano che, nel complesso, gli hotel di Dubai hanno mantenuto un livello medio di occupazione del 76% da gennaio a maggio 2022, rispetto al 62% del corrispondente periodo del 2021. Secondo i dati della società di analisi di gestione alberghiera Str, per il periodo gennaio-aprile 2022 Dubai si è classificata al primo posto a livello globale per quanto riguarda l’occupazione alberghiera, davanti ad altre destinazioni internazionali come New York (61%), Londra (60%) e Parigi (57%).