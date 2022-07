Disneyland Paris inaugura l’Avengers Campus e lancia nuovi incentivi Marvel

Disneyland Paris festeggia oggi l’apertura dell’Avengers Campus, la nuova area tematica dedicata ai Supereroi Marvel. Al suo interno due nuove attrazioni, ristoranti, boutique ed incontri esclusivi con i Supereroi Marvel.

E proprio in concomitanza al debutto odierno, dal 20 luglio e fino al 31 agosto 2022 arrivano nelle agenzie di viaggio gli incentivi dedicati ai clienti che prenotano un pacchetto soggiorno a Disneyland Paris. A fronte di una nuova prenotazione individuale (per un massimo di tre) per tutti gli arrivi che vanno dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 in tutti gli hotel Disney, verrà offerto un esclusivo omaggio Marvel.

Avengers Campus è il luogo ideale per vivere emozionanti avventure in famiglia o con gli amici grazie alla presenza di due nuove attrazioni: Spider-Man W.E.B. Adventure e Avengers Assemble: Flight Force. La prima è un’attrazione di nuova generazione in cui gli ospiti di tutte le età grazie a tecnologie innovative avranno il potere di lanciare ragnatele proprio come Spiderman. La seconda è destinata ad un pubblico amante dell’adrenalina, si tratta infatti di montagne russe ispirate all’universo di Iron Man e Captain Marvel.