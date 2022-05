Disneyland Paris: il 20 luglio apre i battenti il Marvel Avengers Campus

Disneyland Paris alza il sipario il prossimo 20 luglio sulla nuova area tematica “Marvel Avengers Campus” che consentirà agli ospiti di avere un ruolo attivo accanto agli Eroi più potenti della Terra e di vivere la propria storia epica.

L’Avengers Campus è la prossima pietra miliare nel piano di trasformazione pluriennale del Parco Walt Disney Studios e rappresenta il passo successivo nelle esperienze per i visitatori della destinazione. Con Avengers Campus e Disney Hotel New York – The Art of Marvel, Disneyland Paris è pronto per essere la destinazione perfetta per vivere un’esperienza immersiva in compagnia di tutti i Supereroi preferiti.

Le squadre di Walt Disney Imagineering di Parigi e di tutto il mondo hanno lavorato fianco a fianco con i team che danno vita ai film, alle serie TV e ai fumetti degli Avengers. Insieme, hanno progettato e creato un luogo nuovo nel multiverso Marvel che sostiene il Supereroe interiore che vive in tutti noi. Infatti, una volta entrati nell’Avengers Campus, tutti diventano reclute, pronti a compiere il prossimo passo nel loro viaggio eroico.

E le reclute avranno l’occasione di incontrare Spider-Man, Iron Man o Captain Marvel nel nuovo edificio dedicato: il Training Center. Per la prima volta in un Parco Disney, una sequenza video dinamica “freezeframe”, creata da Disney PhotoPass™ con 27 camere disposte intorno all’azione, immortalerà questi incontri con Captain Marvel o Iron Man. Questi incontri speciali saranno

prenotabili direttamente dall’app ufficiale di Disneyland Paris.