Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l’ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi. «Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo – ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità». Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali». Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia. L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica – ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani». (Quirino Falessi)

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi. «Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità». Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali». Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia. L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani». (Quirino Falessi) [gallery ids="489992,489993,489991"] [post_title] => Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United [post_date] => 2025-05-07T15:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746631300000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore. I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. [post_title] => Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo [post_date] => 2025-05-07T11:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746619032000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels. Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma. Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani. Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta. Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi. Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt. Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino. [post_title] => Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo [post_date] => 2025-05-06T12:33:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746534826000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Perù autentico, off the beaten track è al centro della nuova collezione di viaggi Tour2000AmericaLatina. Con partenze giornaliere, i nuovi itinerari includono Trekking Camino Inca, un’esperienza unica nel cuore delle Ande peruviane: il Cammino Inca conduce i viaggiatori lungo antichi sentieri incastonati tra panorami mozzafiato e rovine archeologiche. Perù sulle ali del condor, un viaggio emozionante che attraversa gli spettacolari altopiani del sud del Perù, tra villaggi tradizionali, coltivazioni terrazzate e sorgenti termali naturali. Il punto culminante del viaggio è l’osservazione del maestoso condor andino in volo libero sopra il maestoso Canyon del Colca, uno dei canyon più profondi al mondo. Perù e Amazzonia, un itinerario esclusivo con base all’Heliconia Amazon River Lodge, immerso nella rigogliosa foresta amazzonica peruviana. Il viaggio inizia con una navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, con sosta all’Isola delle Scimmie, per poi proseguire con l’esplorazione della foresta primaria di Yanamono, sessioni di birdwatching, la visita alla comunità indigena degli Yagua e un’emozionante escursione notturna nella giungla. Tra i momenti più suggestivi, l’incontro con la maestosa ninfea gigante Victoria Regia, simbolo della biodiversità amazzonica. Perù: Oasi di Huacachina e linee di Nazca, tour affascinante che porta i viaggiatori alla scoperta del deserto peruviano. Dopo un’emozionante escursione tra le dune dorate dell’oasi di Huacachina, con attività come il sandboarding e i tour in buggy, il viaggio prosegue sorvolando le enigmatiche linee di Nazca, incisioni giganti visibili solo dal cielo, che continuano a ispirare miti e leggende. Il meglio del Perù con la Montagna Arcobaleno, un itinerario iconico che abbina i grandi classici del Perù – come Machu Picchu e Cusco – all’emozione della scalata alla Vinicunca, la spettacolare Montagna dei 7 Colori. [post_title] => Tour2000AmericaLatina: nuova collezione di viaggi alla scoperta del Perù autentico [post_date] => 2025-05-06T11:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746530883000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo). «Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit. Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Fenomeni Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale. In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%. “ [post_title] => L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping [post_date] => 2025-05-06T11:17:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746530230000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489875 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nei cieli di Sicilia e Campania “volare sull’arte” trasforma il volo in mongolfiera in un’esperienza indimenticabile, dove la cultura, la natura e l’emozione si fondono in perfetta armonia. Ogni viaggio è un’occasione per scoprire i tesori del territorio da una prospettiva privilegiata. La parola arte racchiude l’essenza di ciò che questa compagnia di voli turistici in mongolfiera celebra e condivide nelle due regioni, dove ha sede e offre i suoi servizi. Accanto ai voli liberi, vengono proposti anche voli “frenati”, regalando la possibilità di vivere sensazioni uniche. Dalle celebrazioni private, come proposte di matrimonio e anniversari, agli eventi istituzionali, il volo trasforma ogni occasione in attimi di pura magia e meraviglia. Volare sull’arte collabora anche con comuni, enti e aziende, contribuendo a valorizzare il territorio e a creare eventi esclusivi, dove l’arte e il cielo si incontrano. Un volo nel rispetto dell’ambiente: perché non è solo un’esperienza straordinaria, ma anche una scelta sostenibile. La mongolfiera infatti è un mezzo ecologico, che sfrutta l’aria calda per sollevarsi senza emissioni dirette. L’uso di propano ad alta efficienza e pratiche attente alla riduzione dell’impronta ecologica fanno di ogni volo un esempio di turismo responsabile. Dietro ogni volo c’è una squadra di esperti, uniti dalla passione. Nestore Criscuolo, pilota e responsabile dell’equipaggio, guida ogni avventura nel cielo, affiancato da Vincenzo Capitelli, pilota e responsabile area tecnica; Emma Taricco, esperta del settore alberghiero e responsabile commerciale, porta una visione strategica, Roberto Formato, ingegnere gestionale e manager turistico, è specializzato in strategie di marketing e sviluppo delle destinazioni, Rosanna Longobardi, esperta in pubbliche relazioni, contribuisce a consolidare la visibilità del brand mentre Antonella Martino, architetto e membro dell’equipaggio, aggiunge un tocco creativo e tecnico alle operazioni. La massima sicurezza è garantita, grazie a piloti certificati dall’Enac e a protocolli di manutenzione rigorosi e ogni esperienza è coperta da assicurazioni specifiche, per offrire ai passeggeri il massimo della tranquillità. [post_title] => Volare sull'arte, esperienze in mongolfiera nei cieli di Sicilia e Campania [post_date] => 2025-05-06T11:01:32+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529292000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489880 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates aggiunge un nuovo tassello al network dei collegamenti verso la Cina continentale con il lancio del collegamento giornaliero tra Dubai e Hangzhou, che decollerà il prossimo luglio. Salgono così a cinque le destinazioni servite nella Cina continentale dopo Pechino, Guangzhou, Shanghai e Shenzhen. La nuova rotta verso la capitale della provincia di Zhejiang sarà servita da un Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio e una capacità totale di 2.478 posti settimanali. I nuovi voli sono programmati in modo ottimale per collegare i viaggiatori a 38 destinazioni in Europa, 22 in Africa, 11 in Medio Oriente e in Brasile e Argentina, offrendo comodi collegamenti bidirezionali con città chiave come Istanbul, Barcellona, Il Cairo e Johannesburg. «Il lancio della nuova rotta Dubai-Hangzhou segna un momento cruciale per le nostre operazioni nella Cina continentale e nella più ampia regione dell'Asia orientale - afferma Adnan Kazim, vp e chief commercial officer di Emirates -. In quanto hub globale emergente per l'innovazione, l'e-commerce e la produzione avanzata, Hangzhou aprirà le porte a nuove opportunità per le nostre operazioni passeggeri e cargo, rafforzando ulteriormente i vitali scambi economici e tecnologici tra il Medio Oriente e la Cina. L'aggiunta di un quinto gateway nella nostra rete continentale cinese non solo migliorerà la connettività per i viaggiatori, ma offrirà anche alle imprese un accesso efficiente da e verso i principali mercati dell'Asia orientale». [post_title] => Emirates: è Hangzhou la quinta destinazione servita nella Cina continentale [post_date] => 2025-05-06T10:36:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746527805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana. Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti. Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class. «L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo». «Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano. [post_title] => Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte [post_date] => 2025-05-06T10:22:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526940000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti. La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno. «Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines. «Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma. Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia. [post_title] => United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa [post_date] => 2025-05-06T10:19:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526751000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "denver porta daccesso per colorado e great american west grazie al volo diretto di united" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1803,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi.\r

«Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità».\r

Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali».\r

Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia.\r

L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"489992,489993,489991\"]","post_title":"Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United","post_date":"2025-05-07T15:21:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746631300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

“Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. \r

Programmi\r

Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore.\r

\r

Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani.\r

\r

Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo","post_date":"2025-05-07T11:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746619032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels.\r

Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma.\r

Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani.\r

Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta.\r

Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi.\r

Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt.\r

Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo","post_date":"2025-05-06T12:33:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746534826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Perù autentico, off the beaten track è al centro della nuova collezione di viaggi Tour2000AmericaLatina. Con partenze giornaliere, i nuovi itinerari includono Trekking Camino Inca, un’esperienza unica nel cuore delle Ande peruviane: il Cammino Inca conduce i viaggiatori lungo antichi sentieri incastonati tra panorami mozzafiato e rovine archeologiche. \r

\r

Perù sulle ali del condor, un viaggio emozionante che attraversa gli spettacolari altopiani del sud del Perù, tra villaggi tradizionali, coltivazioni terrazzate e sorgenti termali naturali. Il punto culminante del viaggio è l’osservazione del maestoso condor andino in volo libero sopra il maestoso Canyon del Colca, uno dei canyon più profondi al mondo.\r

\r

Perù e Amazzonia, un itinerario esclusivo con base all’Heliconia Amazon River Lodge, immerso nella rigogliosa foresta amazzonica peruviana. Il viaggio inizia con una navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, con sosta all’Isola delle Scimmie, per poi proseguire con l’esplorazione della foresta primaria di Yanamono, sessioni di birdwatching, la visita alla comunità indigena degli Yagua e un’emozionante escursione notturna nella giungla. Tra i momenti più suggestivi, l’incontro con la maestosa ninfea gigante Victoria Regia, simbolo della biodiversità amazzonica.\r

\r

Perù: Oasi di Huacachina e linee di Nazca, tour affascinante che porta i viaggiatori alla scoperta del deserto peruviano. Dopo un’emozionante escursione tra le dune dorate dell’oasi di Huacachina, con attività come il sandboarding e i tour in buggy, il viaggio prosegue sorvolando le enigmatiche linee di Nazca, incisioni giganti visibili solo dal cielo, che continuano a ispirare miti e leggende.\r

\r

Il meglio del Perù con la Montagna Arcobaleno, un itinerario iconico che abbina i grandi classici del Perù – come Machu Picchu e Cusco – all’emozione della scalata alla Vinicunca, la spettacolare Montagna dei 7 Colori.","post_title":"Tour2000AmericaLatina: nuova collezione di viaggi alla scoperta del Perù autentico","post_date":"2025-05-06T11:28:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746530883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo).\r

\r

«Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

\r

Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive.\r

Fenomeni\r

Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale.\r

\r

In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%.\r

\r

“","post_title":"L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping","post_date":"2025-05-06T11:17:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746530230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nei cieli di Sicilia e Campania “volare sull’arte” trasforma il volo in mongolfiera in un’esperienza indimenticabile, dove la cultura, la natura e l’emozione si fondono in perfetta armonia.\r

\r

Ogni viaggio è un’occasione per scoprire i tesori del territorio da una prospettiva privilegiata. La parola arte racchiude l’essenza di ciò che questa compagnia di voli turistici in mongolfiera celebra e condivide nelle due regioni, dove ha sede e offre i suoi servizi.\r

\r

Accanto ai voli liberi, vengono proposti anche voli “frenati”, regalando la possibilità di vivere sensazioni uniche. Dalle celebrazioni private, come proposte di matrimonio e anniversari, agli eventi istituzionali, il volo trasforma ogni occasione in attimi di pura magia e meraviglia. Volare sull’arte collabora anche con comuni, enti e aziende, contribuendo a valorizzare il territorio e a creare eventi esclusivi, dove l’arte e il cielo si incontrano.\r

\r

Un volo nel rispetto dell’ambiente: perché non è solo un’esperienza straordinaria, ma anche una scelta sostenibile. La mongolfiera infatti è un mezzo ecologico, che sfrutta l’aria calda per sollevarsi senza emissioni dirette. L’uso di propano ad alta efficienza e pratiche attente alla riduzione dell’impronta ecologica fanno di ogni volo un esempio di turismo responsabile.\r

\r

Dietro ogni volo c’è una squadra di esperti, uniti dalla passione. Nestore Criscuolo, pilota e responsabile dell’equipaggio, guida ogni avventura nel cielo, affiancato da Vincenzo Capitelli, pilota e responsabile area tecnica; Emma Taricco, esperta del settore alberghiero e responsabile commerciale, porta una visione strategica, Roberto Formato, ingegnere gestionale e manager turistico, è specializzato in strategie di marketing e sviluppo delle destinazioni, Rosanna Longobardi, esperta in pubbliche relazioni, contribuisce a consolidare la visibilità del brand mentre Antonella Martino, architetto e membro dell’equipaggio, aggiunge un tocco creativo e tecnico alle operazioni. \r

\r

La massima sicurezza è garantita, grazie a piloti certificati dall’Enac e a protocolli di manutenzione rigorosi e ogni esperienza è coperta da assicurazioni specifiche, per offrire ai passeggeri il massimo della tranquillità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volare sull'arte, esperienze in mongolfiera nei cieli di Sicilia e Campania","post_date":"2025-05-06T11:01:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746529292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates aggiunge un nuovo tassello al network dei collegamenti verso la Cina continentale con il lancio del collegamento giornaliero tra Dubai e Hangzhou, che decollerà il prossimo luglio. Salgono così a cinque le destinazioni servite nella Cina continentale dopo Pechino, Guangzhou, Shanghai e Shenzhen.\r

\r

La nuova rotta verso la capitale della provincia di Zhejiang sarà servita da un Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio e una capacità totale di 2.478 posti settimanali. I nuovi voli sono programmati in modo ottimale per collegare i viaggiatori a 38 destinazioni in Europa, 22 in Africa, 11 in Medio Oriente e in Brasile e Argentina, offrendo comodi collegamenti bidirezionali con città chiave come Istanbul, Barcellona, Il Cairo e Johannesburg.\r

\r

«Il lancio della nuova rotta Dubai-Hangzhou segna un momento cruciale per le nostre operazioni nella Cina continentale e nella più ampia regione dell'Asia orientale - afferma Adnan Kazim, vp e chief commercial officer di Emirates -. In quanto hub globale emergente per l'innovazione, l'e-commerce e la produzione avanzata, Hangzhou aprirà le porte a nuove opportunità per le nostre operazioni passeggeri e cargo, rafforzando ulteriormente i vitali scambi economici e tecnologici tra il Medio Oriente e la Cina. L'aggiunta di un quinto gateway nella nostra rete continentale cinese non solo migliorerà la connettività per i viaggiatori, ma offrirà anche alle imprese un accesso efficiente da e verso i principali mercati dell'Asia orientale».\r

\r

","post_title":"Emirates: è Hangzhou la quinta destinazione servita nella Cina continentale","post_date":"2025-05-06T10:36:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746527805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana.\r

\r

Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti.\r

\r

Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class.\r

\r

«L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo».\r

\r

«Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano.\r

","post_title":"Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte","post_date":"2025-05-06T10:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.\r

\r

La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno.\r

\r

«Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines.\r

\r

«Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma.\r

\r

Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia.","post_title":"United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa","post_date":"2025-05-06T10:19:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526751000]}]}}