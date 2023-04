Danimarca: ecco “The Land of Everyday Wonder” “The Land of Everyday Wonder”: questo il leit motiv della Danimarca per il 2023, «dove il ‘wonder’ è tutto ciò che è autentico e tipicamente danese. Semplice, ma straordinario agli occhi dei turisti» spiega Giulia Ciceri, marketing and press coordinator Italy & France di VisitDenmark. «Il mercato italiano è il settimo per il turismo danese e sta funzionando molto bene. Gli italiani scelgono la Danimarca soprattutto per la cultura, la storia, il design e l’architettura, ma anche per le esperienze outdoor e il clima mite e fresco durante l’estate. E poi è raggiungibile in 1,50’ in aereo. Nel 2022 proprio la Danimarca è il paese dell’Europa Occidentale che si è ripreso più rapidamente; abbiamo registrato 337.000 pernottamenti italiani: in particolare in agosto, ma anche in settembre, ottobre e dicembre. Il 2023 sta andando bene e le prospettive sono buone». Le connessioni con l’Italia sono operate «da Sas, easyJet e Ryanair e servono soprattutto Copenhagen, ma anche Billund e la regione dello Jutland con Legoland e la Legohaus, da dove è possibile costruire un itinerario alla scoperta della città di Aarhus (la seconda della Danimarca), dello Jutland del Nord e del Kystlandet, perfetto per le famiglie. È da poco operativo un collegamento Ryanair diretto Milano Malpensa-Aarhus. Ed è semplice combinare la visita delle città con le escursioni nella natura, perché le distanze sono brevi: le città sono vicine tra loro, il mare è, al massimo, a due ore di macchina e la natura è sempre a un passo dal contesto urbano». Copenhagen, che guida la classifica dei pernottamenti, quest’anno è capitale mondiale architettura dell’Unesco e sono in programma incontri, congressi e mostre interattive. «Opportunità che riflettono il desiderio di rendere l’architettura accessibile a tutti, danesi e visitatori. Abbiamo anche tanti itinerari storici: dai Vichinghi ai castelli della monarchia (una delle più antiche al mondo) a un percorso sulle orme di Hans Christian Andersen sulle strade della Fiona, l’affascinante arcipelago a sud-ovest della capitale o la meraviglia delle 18 isole Faroe: autentiche, scolpite dal vento e ferme nel tempo. Quello danese è un approccio alla realtà creativo e ludico, testimoniato anche dalla Lego, il famoso brand di gioco, nato a Billund. E poi non dimentichiamo la variegata offerta gastronomica e la continua ricerca dell’eccellenza, come la reinterpretazione della cucina nordica». La Danimarca è ricca di esperienze uniche e per attirare nuovi viaggiatori «VisitDenmark, insieme con l’agenzia londinese Fold7, ha realizzato la nuova campagna “Don’t be a tourist – be an Explorist”, dove, grazie all’intelligenza artificiale, i protagonisti delle opere d’arte più popolari al mondo, come la Gioconda, parlano in modo provocatorio allo spettatore invitandolo a visitare la Danimarca, piuttosto che stare tutti in coda nei luoghi iconici dell’arte del mondo. Sono previste campagne digitali sul mercato italiano per mantenere alta l’awareness della destinazione, perché c’è tantissimo potenziale ancora da sfruttare».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “The Land of Everyday Wonder”: questo il leit motiv della Danimarca per il 2023, «dove il 'wonder' è tutto ciò che è autentico e tipicamente danese. Semplice, ma straordinario agli occhi dei turisti» spiega Giulia Ciceri, marketing and press coordinator Italy & France di VisitDenmark. «Il mercato italiano è il settimo per il turismo danese e sta funzionando molto bene. Gli italiani scelgono la Danimarca soprattutto per la cultura, la storia, il design e l’architettura, ma anche per le esperienze outdoor e il clima mite e fresco durante l’estate. E poi è raggiungibile in 1,50’ in aereo. Nel 2022 proprio la Danimarca è il paese dell’Europa Occidentale che si è ripreso più rapidamente; abbiamo registrato 337.000 pernottamenti italiani: in particolare in agosto, ma anche in settembre, ottobre e dicembre. Il 2023 sta andando bene e le prospettive sono buone». Le connessioni con l’Italia sono operate «da Sas, easyJet e Ryanair e servono soprattutto Copenhagen, ma anche Billund e la regione dello Jutland con Legoland e la Legohaus, da dove è possibile costruire un itinerario alla scoperta della città di Aarhus (la seconda della Danimarca), dello Jutland del Nord e del Kystlandet, perfetto per le famiglie. È da poco operativo un collegamento Ryanair diretto Milano Malpensa-Aarhus. Ed è semplice combinare la visita delle città con le escursioni nella natura, perché le distanze sono brevi: le città sono vicine tra loro, il mare è, al massimo, a due ore di macchina e la natura è sempre a un passo dal contesto urbano». Copenhagen, che guida la classifica dei pernottamenti, quest’anno è capitale mondiale architettura dell'Unesco e sono in programma incontri, congressi e mostre interattive. «Opportunità che riflettono il desiderio di rendere l'architettura accessibile a tutti, danesi e visitatori. Abbiamo anche tanti itinerari storici: dai Vichinghi ai castelli della monarchia (una delle più antiche al mondo) a un percorso sulle orme di Hans Christian Andersen sulle strade della Fiona, l’affascinante arcipelago a sud-ovest della capitale o la meraviglia delle 18 isole Faroe: autentiche, scolpite dal vento e ferme nel tempo. Quello danese è un approccio alla realtà creativo e ludico, testimoniato anche dalla Lego, il famoso brand di gioco, nato a Billund. E poi non dimentichiamo la variegata offerta gastronomica e la continua ricerca dell'eccellenza, come la reinterpretazione della cucina nordica». La Danimarca è ricca di esperienze uniche e per attirare nuovi viaggiatori «VisitDenmark, insieme con l’agenzia londinese Fold7, ha realizzato la nuova campagna “Don’t be a tourist – be an Explorist”, dove, grazie all’intelligenza artificiale, i protagonisti delle opere d’arte più popolari al mondo, come la Gioconda, parlano in modo provocatorio allo spettatore invitandolo a visitare la Danimarca, piuttosto che stare tutti in coda nei luoghi iconici dell’arte del mondo. Sono previste campagne digitali sul mercato italiano per mantenere alta l’awareness della destinazione, perché c'è tantissimo potenziale ancora da sfruttare». [post_title] => Danimarca: ecco “The Land of Everyday Wonder" [post_date] => 2023-04-24T11:32:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682335942000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha inaugurato "The Garden", la nuova Al Mourjan Business Lounge all'aeroporto Hamad International di Doha. La lounge, affacciata su "The Orchard", è circondata da negozi e ristoranti e offre spazi per il relax e aree per socializzare ammirando il paesaggio circostante. Luogo esclusivo per i passeggeri Premium di Qatar Airways, The Garden si estende su una superficie di 7.390 metri quadrati e può ospitare fino a 707 persone. Gratuita per le prime sei ore, dispone di 24 aree, ciascuna progettata per offrire relax ai visitatori e di sette sale per trattamenti termali. La lounge offre numerosi punti di ristoro, sale relax, una palestra, postazioni per pedicure e manicure, strutture termali, aree private, spazi ricreativi e una nursery. Caratterizzata da uno stile moderno, la lounge incorpora la luce naturale nel suo design distintivo, offrendo ai passeggeri un'esperienza coinvolgente che riflette l'Orchard sottostante. L'Al Mourjan Business Lounge - The Garden è un'estensione della celebre Al Mourjan Business Lounge - South, premiata come World’s Best Business Class Lounge Dining da Skytrax Airline Ratings Awards e disponibile esclusivamente per i passeggeri di First e Business Class di Qatar Airways. Le due lounge possono ospitare insieme fino a 1.600 passeggeri contemporaneamente, offrendo servizi di lusso che includono docce, spogliatoi, aree business e spazi per rilassarsi nelle parti nord e sud dell'HIA. [post_title] => Qatar Airways: apre i battenti la Al Mourjan Business Lounge all'aeroporto di Doha [post_date] => 2023-04-24T09:22:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682328132000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444234 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In primavera si avverte con forza il bisogno di viaggiare, di assecondare la voglia di stimoli, di nuove esperienze, di sentirsi più vivi. Ecco allora qualche spunto griffato Idee per Viaggiare, per partire presto, fra le innumerevoli proposte del tour operator. Reunion tutta da vivere Il primo giorno si vola da Roma a Parigi quindi imbarco sul volo intercontinentale, con pernottamento a bordo. L’indomani ritiro dell’auto a noleggio. All’insegna della massima libertà, si può pernottare a scelta nelle varie località di Saint Denis De La Reunion – Cilaos – Salazie - Plaine des Cafres - Plaine des Palmistes - Sainte Rose - La Petite Ile - Saint Joseph. La proposta comprende voli, tasse aeroportuali, noleggio auto, sei pernottamenti, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 1.960 euro a persona. Oman & Zanzibar L’opportunità di vivere due Paesi in un unico viaggio. Si vola da Milano a Muscat, capitale dell’Oman. Si pernotta al City Season Muscat Hotel, 4 stelle che diventa la base per esplorare il Sultanato. Il settimo giorno si vola quindi a Zanzibar, dove si soggiorna al Sansi Kendwa Beach Resort, di categoria 4 stelle. Partenze a data individuale per una proposta che comprende tutti i voli, tasse aeroportuali, trasferimenti, sette notti a Muscat in mezza pensione, sette notti a Zanzibar all inclusive, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 2.090 euro a persona. Sri Lanka Si parte da Roma via Dubai alla volta di Colombo, capitale dell’isola. Un tour completo che consente di immergersi in tutte le sfaccettature dell’isola. La guida-autista sarà a disposizione per spiegare lungo il percorso, per consigliare cosa vedere anche in base ai singoli interessi. Partenze a data individuale per una proposta che comprende voli, tasse aeroportuali, tour di 11 giorni/10 notti, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 3.770 euro a persona. Giordania incredibile Si vola da Roma ad Amman, la capitale, pronti a lasciarsi sorprendere dalla varietà di cultura, paesaggi, storia e tradizioni. Nell’arco di una settimana ci si immerge nella storia antica del Regno Hashemita di Giordania, si ammirano i mosaici di Madaba e gli antichi castelli nel deserto, si contempla il fiume Giordano dalla sommità del mistico Monte Nebo, si passeggia nella famosa gola di Petra che da sola varrebbe il viaggio, ci si rilassa nel Mar Morto e si prova estasi al cospetto del deserto del Wadi Rum, dove si ha l’opportunità di alloggiare in un luxury camp. Partenze a date individuali per una proposta che comprende voli, tasse aeroportuali, tour di sette notti, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 2.070 euro a persona. [post_title] => Reunion, Oman, Zanzibar, Sri Lanka e Giordania gli spunti di primavera griffati IpV [post_date] => 2023-04-24T09:19:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682327952000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia ha incontrato gli agenti di viaggio in un Roadshow di 3 tappe, a Roma (18 aprile), Torino (19 aprile) e Verona (20 aprile). Tanti gli espositori presenti, leisure e MICE, dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens, ma anche catene alberghiere, ricettivi e vettori aerei. Il direttore Atout France Italia, Grecia e Svizzera, Fréderic Meyer, ha ricordato gli asset di sviluppo della destinazione, con focus sul turismo green ed esperienziale, e i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. "L'anno 2022 ha superato le nostre aspettative - ha esordito il direttore Meyer - registrando un flusso di turisti sempre più numeroso anche grazie al potenziamento dei voli e dei collegamenti ferroviari". La destinazione alza l'asticella per il 2023, mettendo l'accento sui prodotti legati al turismo slow ed esperienziale, ma anche a quello green e sostenibile". Al centro del Roadshow, le novità del sito FrancExpert.it, con il programma di formazione omonimo di Atout France, l'agenzia per lo sviluppo del turismo francese. La piattaforma di formazione di riferimento della destinazione resta francexpert (www.francexpert.it) I protagonisti Tra gli espositori presenti, Galeries Lafayette Haussmann, il centro commerciale centenario al centro di Parigi, disponibile anche per accogliere originali eventi MICE con ambienti completamente declinabili e personalizzabili, il Centre Pompidou, che ospita la più importante collezione d'arte moderna e contemporanea europea e una delle prime al mondo, con oltre 120mila opere dal 1905 ai giorni nostri, ma anche agenzie incoming e dmc come Philibert Travel & Events, società di trasporto di persona che, negli utlimi anni si è specializzata in attività di tour operating, con focus sulla regione Alvernia-Rodano-Alpi e Lione, dove ha anche la sua sede. [gallery size="medium" ids="444219,444220,444221,444224,444229,444222,444230,444231,444232"] Oltre a Air France, era presente anche Air Corsica con Michel Pozevera, deputy director of Sales&Marketing, che ha presentato i 5 collegamenti del 2023 che uniscono l'Italia con l'isola francese. Dal 16 giugno Roma Fiumicino sarà collegata con Ayaccio, mentre dal 3 luglio, si aggiungerà la rotta verso Bastia. Entrambi i collegamenti saranno operati due volte a settimana. Dal 2 settembre, inoltre, Milano sarà collegata per la prima volta con Calvi e Figari tutti i sabati. Tra gli uffici del turismo presenti, quello di Nizza, che ha raccontato le bellezze dell'area metropolitana di Nizza-Costa Azzurra, con spunti per vivere esperienze di natura, paesaggi, artigianato e patrimonio per un target leisure, ma anche con possibilità e idee originali per il segmento MICE. L'ufficio del turismo Ouest Corsica ha raccontato agli agenti di viaggio presenti l'incontaminato territorio della Corsica occidentale con i suoi 120km di costa, tra gole e aree protette, foreste e ruscelli. L'ufficio del turismo di Chambéry ha illustrato la bellezza dei laghi e delle montagne nel cuore delle Alpi, insieme agli esperti della destinazione di Val Thorens tours. Strasburgo, l'unica città al mondo a essere stata inserita due volte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha acceso i riflettori sulle attrattive per una fuga con la famiglia o in coppia, tra scorci verdi, banchine e canali romantici, strutture e palazzi storici. Non poteva mancare la Capitale della Corsica genovese, Bastia, il cui ufficio del turismo nella persona di Jean Jacques Ristorcelli, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i percorsi cittadini alla scoperta delle bellezze della città, visitabile in una mezza giornata tra chiese barocche, piazze eleganti, monumenti, castelli, suggestioni e colori unici. Claudiana Di Cesare [post_title] => Francia: obiettivi e protagonisti del Roadshow 2023 [post_date] => 2023-04-21T17:52:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682099538000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera "Mysteries of Carthage and the Moors", la collaborazione tra Swan Hellenic e l'associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana. Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d'autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali. Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell'olandese Edwin Soumang (stella Michelin - Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch'egli stellato Michelin - Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin - Vega), dell'italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World's 50 Best Restaurants - Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni - Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 - Diana) e Luca Marchini dall'Italia (anch'egli stellato Michelin - Diana). Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell'ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l'occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania). [post_title] => Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre) [post_date] => 2023-04-20T15:16:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682003795000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C'è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un'opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d'eccezione. "Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro - sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all'evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur". Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d'altri tempi, prosegue Battaglia: "Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo". "Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica". [gallery ids="444082,444083,444084,444085,444086,444087,444088,444089,444090,444091,444092,444093,444094,444095,444096,444097,444098"] [post_title] => Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience [post_date] => 2023-04-20T13:16:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681996580000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager). “Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri". Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole. [post_title] => Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels [post_date] => 2023-04-20T11:41:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681990886000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna. L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza. “L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre. [post_title] => La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World [post_date] => 2023-04-20T11:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988738000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Malta cesserà di volare entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova compagnia di bandiera: questo il destino del vettore, dopo che la Commissione europea ha rifiutato al governo maltese la possibilità di una nuova iniezione di capitale - quasi 300 milioni di euro - per salvarla. Secondo quanto dichiarato dal presidente del vettore, David Curmi, in un'intervista a The Times of Malta, sarebbe prossimo alla finalizzazione un piano quinquennale per la nuova impresa che condurrebbe alla creazione di una nuova compagnia aerea sostenuta dallo Stato. Curmi ha dichiarato che la transizione sarà "senza soluzione di continuità", con una nuova piattaforma di prenotazione in costruzione. Ha assicurato che l'isola continuerà ad avere una compagnia aerea nazionale e che la nuova impresa non sarà concepita come un vettore a basso costo. Air Malta ha già ridotto la sua forza lavoro da oltre 1.000 a 330 unità nel tentativo di renderla commercialmente redditizia. Il personale rimanente verrà licenziato ma potranno in seguire presentare domanda di lavoro per la nuova compagnia. [post_title] => Air Malta: una newco rimpiazzerà il vettore a fine 2023, dopo il no dell'Ue a nuovi salvataggi [post_date] => 2023-04-20T10:12:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681985566000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "danimarca ecco the land of everyday wonder" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1542,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“The Land of Everyday Wonder”: questo il leit motiv della Danimarca per il 2023, «dove il 'wonder' è tutto ciò che è autentico e tipicamente danese. Semplice, ma straordinario agli occhi dei turisti» spiega Giulia Ciceri, marketing and press coordinator Italy & France di VisitDenmark.\r

\r

«Il mercato italiano è il settimo per il turismo danese e sta funzionando molto bene. Gli italiani scelgono la Danimarca soprattutto per la cultura, la storia, il design e l’architettura, ma anche per le esperienze outdoor e il clima mite e fresco durante l’estate. E poi è raggiungibile in 1,50’ in aereo. Nel 2022 proprio la Danimarca è il paese dell’Europa Occidentale che si è ripreso più rapidamente; abbiamo registrato 337.000 pernottamenti italiani: in particolare in agosto, ma anche in settembre, ottobre e dicembre. Il 2023 sta andando bene e le prospettive sono buone».\r

\r

Le connessioni con l’Italia sono operate «da Sas, easyJet e Ryanair e servono soprattutto Copenhagen, ma anche Billund e la regione dello Jutland con Legoland e la Legohaus, da dove è possibile costruire un itinerario alla scoperta della città di Aarhus (la seconda della Danimarca), dello Jutland del Nord e del Kystlandet, perfetto per le famiglie. È da poco operativo un collegamento Ryanair diretto Milano Malpensa-Aarhus. Ed è semplice combinare la visita delle città con le escursioni nella natura, perché le distanze sono brevi: le città sono vicine tra loro, il mare è, al massimo, a due ore di macchina e la natura è sempre a un passo dal contesto urbano».\r

\r

Copenhagen, che guida la classifica dei pernottamenti, quest’anno è capitale mondiale architettura dell'Unesco e sono in programma incontri, congressi e mostre interattive. «Opportunità che riflettono il desiderio di rendere l'architettura accessibile a tutti, danesi e visitatori. Abbiamo anche tanti itinerari storici: dai Vichinghi ai castelli della monarchia (una delle più antiche al mondo) a un percorso sulle orme di Hans Christian Andersen sulle strade della Fiona, l’affascinante arcipelago a sud-ovest della capitale o la meraviglia delle 18 isole Faroe: autentiche, scolpite dal vento e ferme nel tempo. Quello danese è un approccio alla realtà creativo e ludico, testimoniato anche dalla Lego, il famoso brand di gioco, nato a Billund. E poi non dimentichiamo la variegata offerta gastronomica e la continua ricerca dell'eccellenza, come la reinterpretazione della cucina nordica».\r

\r

La Danimarca è ricca di esperienze uniche e per attirare nuovi viaggiatori «VisitDenmark, insieme con l’agenzia londinese Fold7, ha realizzato la nuova campagna “Don’t be a tourist – be an Explorist”, dove, grazie all’intelligenza artificiale, i protagonisti delle opere d’arte più popolari al mondo, come la Gioconda, parlano in modo provocatorio allo spettatore invitandolo a visitare la Danimarca, piuttosto che stare tutti in coda nei luoghi iconici dell’arte del mondo. Sono previste campagne digitali sul mercato italiano per mantenere alta l’awareness della destinazione, perché c'è tantissimo potenziale ancora da sfruttare».\r

\r

","post_title":"Danimarca: ecco “The Land of Everyday Wonder\"","post_date":"2023-04-24T11:32:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682335942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha inaugurato \"The Garden\", la nuova Al Mourjan Business Lounge all'aeroporto Hamad International di Doha. La lounge, affacciata su \"The Orchard\", è circondata da negozi e ristoranti e offre spazi per il relax e aree per socializzare ammirando il paesaggio circostante.\r

Luogo esclusivo per i passeggeri Premium di Qatar Airways, The Garden si estende su una superficie di 7.390 metri quadrati e può ospitare fino a 707 persone. Gratuita per le prime sei ore, dispone di 24 aree, ciascuna progettata per offrire relax ai visitatori e di sette sale per trattamenti termali.\r

La lounge offre numerosi punti di ristoro, sale relax, una palestra, postazioni per pedicure e manicure, strutture termali, aree private, spazi ricreativi e una nursery. Caratterizzata da uno stile moderno, la lounge incorpora la luce naturale nel suo design distintivo, offrendo ai passeggeri un'esperienza coinvolgente che riflette l'Orchard sottostante.\r

L'Al Mourjan Business Lounge - The Garden è un'estensione della celebre Al Mourjan Business Lounge - South, premiata come World’s Best Business Class Lounge Dining da Skytrax Airline Ratings Awards e disponibile esclusivamente per i passeggeri di First e Business Class di Qatar Airways. Le due lounge possono ospitare insieme fino a 1.600 passeggeri contemporaneamente, offrendo servizi di lusso che includono docce, spogliatoi, aree business e spazi per rilassarsi nelle parti nord e sud dell'HIA.","post_title":"Qatar Airways: apre i battenti la Al Mourjan Business Lounge all'aeroporto di Doha","post_date":"2023-04-24T09:22:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682328132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444234","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In primavera si avverte con forza il bisogno di viaggiare, di assecondare la voglia di stimoli, di nuove esperienze, di sentirsi più vivi. Ecco allora qualche spunto griffato Idee per Viaggiare, per partire presto, fra le innumerevoli proposte del tour operator.\r

\r

Reunion tutta da vivere\r

Il primo giorno si vola da Roma a Parigi quindi imbarco sul volo intercontinentale, con pernottamento a bordo. L’indomani ritiro dell’auto a noleggio. All’insegna della massima libertà, si può pernottare a scelta nelle varie località di Saint Denis De La Reunion – Cilaos – Salazie - Plaine des Cafres - Plaine des Palmistes - Sainte Rose - La Petite Ile - Saint Joseph. La proposta comprende voli, tasse aeroportuali, noleggio auto, sei pernottamenti, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 1.960 euro a persona.\r

\r

Oman & Zanzibar\r

L’opportunità di vivere due Paesi in un unico viaggio. Si vola da Milano a Muscat, capitale dell’Oman. Si pernotta al City Season Muscat Hotel, 4 stelle che diventa la base per esplorare il Sultanato. Il settimo giorno si vola quindi a Zanzibar, dove si soggiorna al Sansi Kendwa Beach Resort, di categoria 4 stelle. Partenze a data individuale per una proposta che comprende tutti i voli, tasse aeroportuali, trasferimenti, sette notti a Muscat in mezza pensione, sette notti a Zanzibar all inclusive, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 2.090 euro a persona.\r

\r

Sri Lanka\r

Si parte da Roma via Dubai alla volta di Colombo, capitale dell’isola. Un tour completo che consente di immergersi in tutte le sfaccettature dell’isola. La guida-autista sarà a disposizione per spiegare lungo il percorso, per consigliare cosa vedere anche in base ai singoli interessi. Partenze a data individuale per una proposta che comprende voli, tasse aeroportuali, tour di 11 giorni/10 notti, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 3.770 euro a persona.\r

\r

Giordania incredibile\r

Si vola da Roma ad Amman, la capitale, pronti a lasciarsi sorprendere dalla varietà di cultura, paesaggi, storia e tradizioni. Nell’arco di una settimana ci si immerge nella storia antica del Regno Hashemita di Giordania, si ammirano i mosaici di Madaba e gli antichi castelli nel deserto, si contempla il fiume Giordano dalla sommità del mistico Monte Nebo, si passeggia nella famosa gola di Petra che da sola varrebbe il viaggio, ci si rilassa nel Mar Morto e si prova estasi al cospetto del deserto del Wadi Rum, dove si ha l’opportunità di alloggiare in un luxury camp. Partenze a date individuali per una proposta che comprende voli, tasse aeroportuali, tour di sette notti, assistenza in loco 24 ore su 24. In maggio costi da 2.070 euro a persona.","post_title":"Reunion, Oman, Zanzibar, Sri Lanka e Giordania gli spunti di primavera griffati IpV","post_date":"2023-04-24T09:19:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682327952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia ha incontrato gli agenti di viaggio in un Roadshow di 3 tappe, a Roma (18 aprile), Torino (19 aprile) e Verona (20 aprile). Tanti gli espositori presenti, leisure e MICE, dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens, ma anche catene alberghiere, ricettivi e vettori aerei.\r

\r

Il direttore Atout France Italia, Grecia e Svizzera, Fréderic Meyer, ha ricordato gli asset di sviluppo della destinazione, con focus sul turismo green ed esperienziale, e i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\"L'anno 2022 ha superato le nostre aspettative - ha esordito il direttore Meyer - registrando un flusso di turisti sempre più numeroso anche grazie al potenziamento dei voli e dei collegamenti ferroviari\". La destinazione alza l'asticella per il 2023, mettendo l'accento sui prodotti legati al turismo slow ed esperienziale, ma anche a quello green e sostenibile\".\r

\r

\r

\r

Al centro del Roadshow, le novità del sito FrancExpert.it, con il programma di formazione omonimo di Atout France, l'agenzia per lo sviluppo del turismo francese. La piattaforma di formazione di riferimento della destinazione resta francexpert (www.francexpert.it)\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

I protagonisti\r

\r

Tra gli espositori presenti, Galeries Lafayette Haussmann, il centro commerciale centenario al centro di Parigi, disponibile anche per accogliere originali eventi MICE con ambienti completamente declinabili e personalizzabili, il Centre Pompidou, che ospita la più importante collezione d'arte moderna e contemporanea europea e una delle prime al mondo, con oltre 120mila opere dal 1905 ai giorni nostri, ma anche agenzie incoming e dmc come Philibert Travel & Events, società di trasporto di persona che, negli utlimi anni si è specializzata in attività di tour operating, con focus sulla regione Alvernia-Rodano-Alpi e Lione, dove ha anche la sua sede.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"444219,444220,444221,444224,444229,444222,444230,444231,444232\"]\r

\r

Oltre a Air France, era presente anche Air Corsica con Michel Pozevera, deputy director of Sales&Marketing, che ha presentato i 5 collegamenti del 2023 che uniscono l'Italia con l'isola francese. Dal 16 giugno Roma Fiumicino sarà collegata con Ayaccio, mentre dal 3 luglio, si aggiungerà la rotta verso Bastia. Entrambi i collegamenti saranno operati due volte a settimana. Dal 2 settembre, inoltre, Milano sarà collegata per la prima volta con Calvi e Figari tutti i sabati.\r

\r

\r

\r

Tra gli uffici del turismo presenti, quello di Nizza, che ha raccontato le bellezze dell'area metropolitana di Nizza-Costa Azzurra, con spunti per vivere esperienze di natura, paesaggi, artigianato e patrimonio per un target leisure, ma anche con possibilità e idee originali per il segmento MICE.\r

\r

L'ufficio del turismo Ouest Corsica ha raccontato agli agenti di viaggio presenti l'incontaminato territorio della Corsica occidentale con i suoi 120km di costa, tra gole e aree protette, foreste e ruscelli.\r

\r

L'ufficio del turismo di Chambéry ha illustrato la bellezza dei laghi e delle montagne nel cuore delle Alpi, insieme agli esperti della destinazione di Val Thorens tours.\r

\r

Strasburgo, l'unica città al mondo a essere stata inserita due volte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha acceso i riflettori sulle attrattive per una fuga con la famiglia o in coppia, tra scorci verdi, banchine e canali romantici, strutture e palazzi storici.\r

\r

Non poteva mancare la Capitale della Corsica genovese, Bastia, il cui ufficio del turismo nella persona di Jean Jacques Ristorcelli, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i percorsi cittadini alla scoperta delle bellezze della città, visitabile in una mezza giornata tra chiese barocche, piazze eleganti, monumenti, castelli, suggestioni e colori unici.\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare\r

\r

\r

\r

","post_title":"Francia: obiettivi e protagonisti del Roadshow 2023","post_date":"2023-04-21T17:52:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682099538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera \"Mysteries of Carthage and the Moors\", la collaborazione tra Swan Hellenic e l'associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana.\r

\r

Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d'autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali.\r

\r

Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell'olandese Edwin Soumang (stella Michelin - Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch'egli stellato Michelin - Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin - Vega), dell'italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World's 50 Best Restaurants - Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni - Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 - Diana) e Luca Marchini dall'Italia (anch'egli stellato Michelin - Diana).\r

\r

Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell'ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l'occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania).","post_title":"Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre)","post_date":"2023-04-20T15:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682003795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C'è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un'opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d'eccezione.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro - sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all'evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur\".\r

\r

Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d'altri tempi, prosegue Battaglia: \"Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo\".\r

\r

\"Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica\".\r

\r

[gallery ids=\"444082,444083,444084,444085,444086,444087,444088,444089,444090,444091,444092,444093,444094,444095,444096,444097,444098\"]\r

\r

","post_title":"Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience","post_date":"2023-04-20T13:16:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681996580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager).\r

\r

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri\".\r

\r

Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole.","post_title":"Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels","post_date":"2023-04-20T11:41:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681990886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna.\r

\r

L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza.\r

\r

“L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre.","post_title":"La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World","post_date":"2023-04-20T11:05:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681988738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Malta cesserà di volare entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova compagnia di bandiera: questo il destino del vettore, dopo che la Commissione europea ha rifiutato al governo maltese la possibilità di una nuova iniezione di capitale - quasi 300 milioni di euro - per salvarla.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal presidente del vettore, David Curmi, in un'intervista a The Times of Malta, sarebbe prossimo alla finalizzazione un piano quinquennale per la nuova impresa che condurrebbe alla creazione di una nuova compagnia aerea sostenuta dallo Stato. Curmi ha dichiarato che la transizione sarà \"senza soluzione di continuità\", con una nuova piattaforma di prenotazione in costruzione. Ha assicurato che l'isola continuerà ad avere una compagnia aerea nazionale e che la nuova impresa non sarà concepita come un vettore a basso costo.\r

\r

Air Malta ha già ridotto la sua forza lavoro da oltre 1.000 a 330 unità nel tentativo di renderla commercialmente redditizia. Il personale rimanente verrà licenziato ma potranno in seguire presentare domanda di lavoro per la nuova compagnia.","post_title":"Air Malta: una newco rimpiazzerà il vettore a fine 2023, dopo il no dell'Ue a nuovi salvataggi","post_date":"2023-04-20T10:12:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681985566000]}]}}