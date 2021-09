Cuba verso l’allentamento delle misure anti-Covid: dal 15 novembre il ritorno dei turisti internazionali

Cuba è pronta per il ritorno dei turisti internazionali che, dal prossimo 15 novembre, potranno visitare la Isla Grande a fronte di un allentamento delle misure di controllo previste per l’ingresso. L’annuncio arriva dal Ministero del Turismo dell’isola (Mintur) attraverso il proprio sito web: “Saranno allentati i protocolli igienici e sanitari per il contenimento del Covid-19 per i viaggiatori in arrivo”, si legge, “e le nuove misure si concentreranno sul monitoraggio dei pazienti sintomatici e sui controlli della temperatura”.

Cuba – in coincidenza che l’avvio dell’alta stagione – non richiederà più un test Pcr ai passeggeri in arrivo e i certificati di vaccinazione Covid-19 emessi all’estero saranno accettati dalle autorità doganali, ha precisato Mintur.

La decisione di incentivare il ritorno del turismo internazionale è motivata dal fatto che “oltre il 90% della popolazione del paese dovrebbe essere completamente vaccinata entro novembre”, ha sottolineato il ministero.