Colombia: entrate turistiche record nel 2024, fino a 40 mld di dollari La Colombia ha realizzato entrate turistiche record nel 2024, per un totale di 40 miliardi di dollari, cifra che per la prima volta nella storia economica moderna del Paese ha superato le esportazioni tradizionali di materie prime. Il settore turistico della destinazione è diventato un pilastro dell’economica nazionale: Iil governo punta ora a raggiungere 7,5 milioni di visitatori entro il 2026, rispetto ai circa 4,9 milioni del 2023, anche grazie al contributo di influencer stranieri, che si stanno rivelando fondamentali nel ridefinire la percezione globale della Colombia. La più ampia trasformazione economica della Colombia si riflette in un investimento diretto estero record di 17,4 miliardi di dollari nel 2023, che rappresenta un aumento del 24,7% dal 2019. Le infrastrutture tecnologiche della nazione, le coste caraibiche, le vette andine e la foresta pluviale amazzonica offrono contenuti accattivanti per i narratori digitali alla ricerca di esperienze autentiche. Sebbene il settore turistico abbia raggiunto risultati storici nel 2023 con una crescita significativa dei visitatori internazionali, dei ricavi e dell’occupazione, permangono criticità in termini di infrastrutture e sostenibilità. Condividi

Come riporta Preferente, il gruppo punta ad espandere la propria rete di agenzie di viaggio partner oltre i confini nazionali.\r

\r

Con una quota di mercato che in Spagna si avvicina al 25% grazie alle acquisizioni di Gea e Dit Gestión, nonché alla forza di Geomoon (i tre insieme contano circa 1.800 punti vendita), la priorità di Avoris è ora quella di espandersi in nuovi paesi.\r

L'obiettivo\r

L'obiettivo della divisione guidata da Endika Ormaeche è quello di affermarsi nei paesi in cui è sbarcata o sta per sbarcare anche la divisione tour operator del gruppo.\r

\r

Prima di intraprendere la conquista di nuovi Paesi, si sceglierà quale marchio di agenzia partner utilizzare. Potrebbe essere uno dei tre già esistenti o uno nuovo.\r

\r

Per portare avanti questo progetto, Endika Ormaeche si avvarrà del supporto di Pilar López, che è appena entrata in Avoris da Viajes El Corte Inglés. In qualità di direttrice dei progetti di vendita indiretta, una delle sue responsabilità sarà quella di promuovere il piano di internazionalizzazione per i collaboratori.","post_title":"Avoris, piano di espansione della rete di adv all'estero","post_date":"2025-09-12T15:39:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1757691563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Grandi Viaggi archivia il terzo trimestre dell'anno finanziario al 31 luglio 2025 con un fatturato di 38,43 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2024 (33,97 milioni).\r

\r

\r

\r

Come riporta la relazione finanziaria diffusa dal t.o., nonostante il perdurare dell'instabilità che domina la situazione internazionale, non si sono registrati particolari effetti negativi sulla domanda di viaggi.\r

I dettagli\r

In dettaglio, il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 3,45 milioni di euro, passando da 28,72 milioni di euro a 32,17 milioni di euro (+ 12%).\r

\r

Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in incremento rispetto al precedente periodo di circa il 9% e le strutture di proprietà estere di circa il 18%. Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato ha registrato un decremento rispetto al precedente periodo, mentre il comparto tour operating ha registrato un incremento del fatturato pari a 1,13 milioni di euro rispetto al periodo precedente, arrivando a 6,11 milioni di euro, ripartito fra Oriente (47%), America e Canada (27%), Africa e Sud Africa (16 %), Australia (7%), Crociere ed Europa (3%).\r

\r

L'Ebitda è negativo per 1,42 milioni di euro, rispetto ai -0,6 milioni del 31 luglio 2024, principalmente a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, del trasporto aereo, dei costi del personale. Rendendo omogenei i due anni, considerando i minori contributi, la differenza con l'anno precedente si riduce a 0,18 milioni di euro.","post_title":"I Grandi Viaggi, terzo trimestre a quota 38,43 milioni di euro","post_date":"2025-09-12T15:30:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757691048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanzano i piani di Universal sul Regno Unito, con la richiesta formale all'Intellectual Property Office per la registrazione del marchio “Universal United Kingdom Resort”.\r

\r

La società aveva ufficialmente annunciato quest'anno i piani per costruire il suo primo parco nel Regno Unito, vicino a Bedford. La richiesta di registrazione del marchio consentirebbe all'azienda di ottenere i diritti esclusivi sul nome del parco e sui prodotti di merchandising come giocattoli, articoli da regalo e abbigliamento.\r

\r

Il mese scorso ha presentato domanda di protezione del marchio “Universal Studios Grand Hotel”.\r

\r

Il parco a tema da miliardi di dollari dovrebbe aprire nel 2031, con la prevista creazione di oltre 8.000 posti di lavoro.\r

\r

Keir Starmer, primo ministro britannico, ha recentemente dichiarato in merito al progetto: «Questo progetto renderà Bedford famosa tra milioni di persone: appassionati di cinema, turisti e persone che desiderano costruirsi una carriera».","post_title":"Universal avanza nel Regno Unito con la richiesta di registrazione del marchio","post_date":"2025-09-12T14:25:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1757687151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med archivia i primi sei mesi dell'anno finanziario con un volume d'affari pari a 175 milioni di euro, in crescita del 4% a tassi di cambio costanti. Fra gli altri dati rilevanti, l’operating income dei resort, che raggiunge i 155 milioni di euro (+17% a tassi di cambio costanti).\r

\r

Mol e e risultato netto migliorano rispetto all’anno precedente, in linea con le ambizioni strategiche di crescita della società.\r

\r

In crescita anche l’Adr, che aumenta del 5% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 257 euro. il risultato si deve sia alla trasformazione del modello di business sia alla forte accelerazione della crescita nelle vacanze in montagna. Nel primo semestre 2025, la Francia si conferma il primo mercato di Club Med (oltre il 30% del volume d’affari globale), seguita da Brasile e Stati Uniti.\r

\r

Positivo anche il trend delle prenotazioni per il secondo semestre 2025 e per il primo semestre 2026.\r

\r

«Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre, riflesso della strategia Premium All Inclusive e dell’impegno dei nostri team in tutto il mondo - ha commentato Stéphane Maquaire, presidente di Club Med -. Le prenotazioni per il resto del 2025 e per il 2026 mostrano un trend positivo, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello. Club Med è ben posizionato per proseguire una crescita sostenibile, supportato dai suoi 75 anni di storia, dall’innovazione nel digitale e nell’AI e da un’espansione globale controllata».\r

\r

\r

Le linee di prodotto\r

Nel primo semestre 2025, Club Med ha registrato un aumento del 7% nel volume d’affari dei resort di montagna rispetto allo stesso periodo del 2024, con un Adr in crescita del 6%. La linea Exclusive Collection ha registrato un incremento del 7% nel volume d’affari e un +6% dell’Adr anno su anno, confermando l’appeal costante di questa gamma premium.\r

\r

\r

\r

\r

Il mercato italiano\r

Nel primo semestre 2025 l'azienda ha registrato sul nostro mercato una crescita del business value totale del 10,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il segmento lungo raggio trainante con un’incidenza del 76%.\r

\r

I resort di lungo raggio preferiti dagli italiani in questi primi sei mesi dell'anno sono stati il Club Med Seychelles, il Club Med Kani e il Club Med Les Boucaniers. Tra le mete senza passaporto si distingue anche Club Med La Caravelle, che mette a segno un +16%.\r

\r

Per quanto riguarda il segmento montagna, gli italiani hanno scelto principalmente il Club Med Pragelato Sestriere, il Club Med Saint Moritz e il Club Med Serre Chevalier. A corto raggio, le mete top sono state Club Med Magna Marbella, Club Med Cefalù e Club Med Marrakech La Palmeraie. Ottime performance anche per Club Med Palmiye.","post_title":"Club Med, nel primo semestre volume d'affari in crescita del 4%","post_date":"2025-09-12T14:25:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757687112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445904\" align=\"alignright\" width=\"300\"] ph. Rossano Di Loreto[/caption]\r

Numeri in costante crescita per il turismo a Ponza: «Le presenze turistiche sull’isola quest’anno sono molto incoraggianti - afferma il sindaco Francesco Ambrosino -. Abbiamo registrato un incremento significativo da maggio ad agosto, con un +18% nel mese di maggio e aumenti più contenuti ma comunque positivi negli altri mesi estivi, attorno al +5%. Siamo soddisfatti di questo andamento».\r

Il turismo rappresenta la principale attività economica dell’isola, che continua a distinguersi grazie al suo patrimonio naturalistico e a una geologia di grande interesse scientifico. «Ponza ha enormi potenzialità – prosegue il sindaco – non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per la sua particolare conformazione geologica. Non a caso, molti geologi la considerano un vero e proprio laboratorio vivente».\r

\r

Tutela dell’ambiente e gestione delle aree protette\r

L'amministrazione comunale, dal suo insediamento, ha posto grande attenzione alla tutela del territorio. «Abbiamo dato massima importanza alla salvaguardia delle ricchezze naturali dell’isola. Un passo importante in questa direzione è stato l’attivazione di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio, che ha consentito al Comune di gestire direttamente le aree marine protette attorno a Ponza, Palmarola e Zannone – quest’ultima parte del Parco Nazionale del Circeo.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_496974\" align=\"alignleft\" width=\"191\"] Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino[/caption]\r

In parallelo, è stato avviato un accordo con l’Università della Tuscia, in particolare con la Facoltà di Biologia Marina, per sviluppare iniziative concrete a favore della tutela ambientale e della valorizzazione degli ecosistemi marini».\r

\r

Un’isola fuori dagli schemi\r

Ma Ponza non è solo turismo balneare. È un luogo da vivere come un'esperienza autentica, immersi in un ambiente ancora lontano dalle logiche della speculazione edilizia. L'isola ha saputo mantenere intatto il suo tessuto sociale, fatto di lavoro e tradizione. «Qui non ci sono stati grandi investimenti di operatori esterni o forme di urbanizzazione invasiva. Gli ospiti possono apprezzare la vita dei cittadini, la loro laboriosità. Abbiamo ancora una flotta peschereccia attiva e uno stile di vita che ricorda quello di decenni fa».\r

\r

","post_title":"Ponza, perla del Tirreno: tra bellezze naturali, tutela ambientale e turismo consapevole","post_date":"2025-09-12T13:50:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757685059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Colombia ha realizzato entrate turistiche record nel 2024, per un totale di 40 miliardi di dollari, cifra che per la prima volta nella storia economica moderna del Paese ha superato le esportazioni tradizionali di materie prime.\r

\r

Il settore turistico della destinazione è diventato un pilastro dell'economica nazionale: Iil governo punta ora a raggiungere 7,5 milioni di visitatori entro il 2026, rispetto ai circa 4,9 milioni del 2023, anche grazie al contributo di influencer stranieri, che si stanno rivelando fondamentali nel ridefinire la percezione globale della Colombia.\r

\r

La più ampia trasformazione economica della Colombia si riflette in un investimento diretto estero record di 17,4 miliardi di dollari nel 2023, che rappresenta un aumento del 24,7% dal 2019. Le infrastrutture tecnologiche della nazione, le coste caraibiche, le vette andine e la foresta pluviale amazzonica offrono contenuti accattivanti per i narratori digitali alla ricerca di esperienze autentiche.\r

\r

Sebbene il settore turistico abbia raggiunto risultati storici nel 2023 con una crescita significativa dei visitatori internazionali, dei ricavi e dell'occupazione, permangono criticità in termini di infrastrutture e sostenibilità. ","post_title":"Colombia: entrate turistiche record nel 2024, fino a 40 mld di dollari","post_date":"2025-09-12T13:27:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1757683673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blackstone e il fondo di Singapore Gic stanno nuovamente valutando alternative per la vendita di Hotel Investment Partners, piattaforma con 69 hotel e 22.000 camere in Spagna, Italia, Francia e Portogallo. Un'opzione sul tavolo è lo scorporo di parte delle attività in una nuova società per facilitare la transazione. Bloomberg prevede che l'investitore istituzionale abbia già avviato la due diligence per aumentare la sua partecipazione in Hip. Le dimensioni del portafoglio di Hip e il contesto caratterizzato da forti aumenti dei tassi di interesse negli ultimi anni hanno rappresentato un ostacolo alla vendita. Per questo motivo, come riporta Hosteltur, nel 2023 Blackstone ha optato per l'apertura del capitale a Gic, che ha acquisito una quota del 35% di Hip in un'operazione che ha valutato la società a circa 4,7 miliardi di euro e ha incluso 73 hotel.\r

\r

Con la ripresa del turismo, Blackstone ha ripreso i suoi piani di disinvestimento all'inizio di quest'anno e ha incaricato Morgan Stanley e Citi di valutare un'Ipo. \r

\r

Secondo El Confidencial, una delle opzioni sul tavolo è lo scorporo di parte delle attività in una nuova società indipendente che potrebbe essere venduta a terzi o quotata in borsa. Parallelamente, Bloomberg riporta che Gic ha già avviato una due diligence sulla possibilità di aumentare la sua partecipazione in Hip di almeno il 15%, il che porterebbe la sua partecipazione nella società a circa il 50% o anche di più.\r

Verso una nuova società?\r

Diversi hotel nelle isole Canarie potrebbero costituire il nucleo della nuova società, sebbene si stiano valutando altre opzioni, che includerebbero asset provenienti da diversi paesi. Né Blackstone né Gic hanno rilasciato dichiarazioni in merito.\r

\r

Attualmente, Hip conta 69 hotel situati nelle principali destinazioni turistiche dell'Europa meridionale. Solo in Spagna conta oltre 17.000 camere. L'89% delle camere si trova in riva al mare, il 95% sono strutture per vacanze e sono gestite da marchi leader del settore come Marriott, Hyatt, Barceló, Melià e Lopesan.\r

\r

","post_title":"Blackstone, allo studio alternative per un'eventuale cessione di Hip","post_date":"2025-09-12T12:51:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757681497000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gestire una crescita che lo scorso anno \"ha generato 11,1 trilioni di dollari, creando circa 348 milioni di posti di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere l'11,4% del Pil mondiale entro il 2034. Questa è la sfida senza precedenti che il settore turistico globale si trova ad affrontare mentre si dibatte di temi quali sostenibilità, gestione adeguata dei flussi e necessità di nuove strategie di leadership.\r

\r

Solo in Italia, nel periodo giugno settembre si stima un giro d'affari di 14,7 miliardi di euro\"i spiega in una nota. Per rispondere a queste sfide, Roma si prepara ad accogliere dal 28 al 30 settembre 2025 il 25/o Global Summit del World Travel & Tourism Council, l'evento più influente nel calendario turistico mondiale che riunirà presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i principali leader del settore per ridefinire le strategie globali del turismo.\r

Trasformazione epocale\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l'urgenza del momento: \"Il settore turistico sta vivendo una trasformazione epocale che richiede una nuova leadership capace di bilanciare crescita economica e sostenibilità. In questa fase di trasformazione è necessario essere ancora più vicini alle imprese e agli operatori del settore favorendo dialogo e sinergie che questo evento intende rafforzare. Roma rappresenta il palcoscenico ideale per questo dialogo globale, essendo un hub di patrimonio, innovazione e cultura. L'Italia, con un governo forte e stabile, è luogo ideale per mettere al centro delle politiche internazionali il turismo\". \r

\r

.\"Dalle sinergie pubblico-privato possono nascere importanti occasioni di crescita per l'intero comparto. Tutti i player in gioco possono rendere il settore più attraente, competitivo con gli altri mercati, e sostenibile per tutta la filiera, valorizzando tutte le eccellenze del Made in Italy. Il turismo è un volano di sviluppo per l'intero sistema Paese, creando occupazione e trainando la nostra economia\", ha dichiarato Ivana Jelinic, ad di Enit.","post_title":"Le grandi sfide del turismo al Global Summit del Wttc di Roma","post_date":"2025-09-12T12:39:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757680758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496935\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Blanca Pérez-Sauquillo López, Begoña Mercadal e Lorenzo Lagorio[/caption]\r

\r

EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo uniscono le forze nella promozione di Minorca sul mercato Italia, con l'obiettivo comune di allungare la stagionalità dell'isola delle Baleari oltre i tradizionali mesi estivi. Un sodalizio supportato da una visione comune del turismo, che ne valorizza la sostenibilità.\r

\r

«Minorca rappresenta una destinazione importante all'interno del network globale di easyJet, che serviamo da ben 20 anni - sottolinea il country manager Italia, Lorenzo Lagorio -, con voli diretti da 14 aeroporti in 5 paesi - Regno Unito, Francia, Svizzera, Portogallo e, naturalmente, Italia. E quasi tutte sono operative attraverso l'intera stagione Iata, da fine marzo ad ottobre, con addirittura il volo da Londra Gatwick attivo tutto l'anno».\r

\r

Dall'Italia, in particolare, «voliamo su Minorca da Milano Malpensa, con fino ad un volo giornaliero durante il picco estivo e quest'anno, per la prima volta dal 2010 quando abbiamo inaugurato la rotta, il collegamento sarà attivo fino ad ottobre, certi - con il supporto dell'Ente spagnolo e della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca, delle potenzialità dell'isola. Complessivamente nella summer 2025 sono stati messi in vendita oltre 82.000 posti sulla rotta da Malpensa».\r

\r

Dal nostro paese è possibile raggiungere l'isola anche dalla base easyJet di Napoli, «con un volo bisettimanale (martedì e sabato) nel picco estivo, per un totale di 11.000 posti in vendita nella stagione 2025. Un operativo che auspichiamo allungare all'intera stagione Iata, come per Milano».\r

Una Spagna diversa\r

Entusiasta del potenziamento dell'offerta easyJet su Minorca, Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. «L'allungamento della stagionalità del volo avvicina ulteriormente l'Italia a Minorca apre nuove opportunità per turismo e scambi culturali. Parliamo di una Spagna diversa, silenziosa e profonda: una destinazione unica - Riserva mondiale della biosfera - fatta di tradizioni millenarie, spiagge straordinarie e un'ospitalità calorosa, da vivere con calma e curiosità, che gli italiani stanno imparando a conoscere sempre di più». \r

\r

Lo scorso anno gli arrivi italiani sulle isole Baleari sono stati 813.567, «e di questi circa 150.000 hanno visitato Minorca - osserva Begoña Mercadal, direttrice della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca -; nei primi sette mesi del 2025, le Baleari hanno accolto 485.376 italiani, registrando una crescita del +19,2% rispetto allo stesso periodo 2024».\r

\r

Molteplici le sfaccettature di un prodotto turistico che rende l'isola «differente dalle altre del Mediterraneo - prosegue Mercadal -, che ha saputo preservare la sua autenticità. Essere 'Riserva della biosfera' non è una moda, ma la consapevolezza di vivere in un luogo, la nostra casa, da preservare, con cura». \r

\r

Spazio allora alla cultura, con la Minorca Talaiotica che è patrimonio Unesco, al turismo attivo e green - il Camì de Cavalls, sentiero che percorre il periplo dell'isola, e poi tutti gli sport acquatici, dal kayak allo snorkelling - alla gastronomia, al wellness. Senza tralasciare una proposta che intercetta anche il segmento up-scale, «grazie ad un lusso esclusivo e chic, con piccoli alloggi di charme», e chi ricerca un'atmosfera più cosmopolita.","post_title":"EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo: focus sui voli diretti Italia-Minorca con una stagione più lunga","post_date":"2025-09-12T12:30:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757680202000]}]}}