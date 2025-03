Catalogna meta prediletta dei turisti internazionali. Italia quarto mercato per arrivi La Catalogna resta una delle destinazioni predilette dai turisti italiani: 1,62 milioni i connazionali che nel 2024 hanno esplorato la regione e, in particolare, la Costa Brava e la Costa Daurada. Da sottolineare che il 62% ha scelto di viaggiare in bassa stagione (soprattutto gennaio, aprile e ottobre), suggerendo la regione spagnola come una meta ideale da visitare tutto l’anno. Oltre a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono i topic più richiesti dai turisti provenienti dello Stivale, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da 1 fino a 3 mesi e oltre. Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri (dopo le Isole Canarie), con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rappresentando l’8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi. Al 4° posto degli arrivi internazionali, l’Italia è tra quei più di 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 €. L’Italia è sul podio, infine, al 3° posto dietro a Stati Uniti e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest’anno la regione sarà connessa con 22 aeroporti italiani con voli operati da Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita Airways e Volotea. Condividi

Per noi è quindi importante essere presenti alla fiera, perché vogliamo aumentare il nostro share di mercato su quest’area\".\r

\r

La strategia Originaltour è quella di continuare a investire sulle destinazioni storiche, \"cercando di offrire un prodotto sempre più curato e originale e stando attenti a ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda i prossimi mesi, abbiamo chiuso già a inizio febbraio tre partenze di gruppo in Oman per Pasqua e per l’alta stagione siamo arrivati anche a organizzare quattro gruppi Oman Classico Gold ogni settimana. Stiamo già programmando i viaggi di Natale e Capodanno e abbiamo confermato oltre 300 posti su voli per l’Oman, in modo da garantire delle buone tariffe sul mercato”.\r

\r

L’operatore presenterà alla Bmt i soggiorni speciali con partenze garantite a date fisse da Milano e da Roma per Bali, anche abbinate alle isole Gili, nonché per Singapore e Malesia, tutte su base 15 giorni e a tariffe interessanti, oltre che naturalmente l'Uzbekistan e l’immancabile Oman, per il quale Originaltour ha riproposto, per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione, il programma Oman 2 punto zero, il ritorno, creato per i repeater e in particolare per coloro che hanno già effettuato Oman Classico Gold. In questo itinerario, sempre in fuoristrada e con partenza da Muscat, si propongono mete inusuali come Duqm, il villaggio dei pescatori di Khaluf e le Sugar Dunes, dove un deserto immacolato finisce in mare, nonché Fisaya Beach, una delle spiagge più belle dell’Oman. “Sul nostro sito si possono trovare ben 32 programmi sull’Oman, anche con abbinamento ad altre destinazioni degli Emirati Arabi e alle Maldive - conclude Loredana Arcangeli -. Naturalmente siamo disponibili anche a personalizzare i viaggi secondo le esigenze di chi viaggia”.","post_title":"Originaltour alla Bmt: obiettivo crescere nel Sud Italia","post_date":"2025-03-06T11:18:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741259890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna resta una delle destinazioni predilette dai turisti italiani: 1,62 milioni i connazionali che nel 2024 hanno esplorato la regione e, in particolare, la Costa Brava e la Costa Daurada.\r

\r

Da sottolineare che il 62% ha scelto di viaggiare in bassa stagione (soprattutto gennaio, aprile e ottobre), suggerendo la regione spagnola come una meta ideale da visitare tutto l'anno. Oltre a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono i topic più richiesti dai turisti provenienti dello Stivale, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da 1 fino a 3 mesi e oltre.\r

\r

Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri (dopo le Isole Canarie), con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando l'8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi.\r

\r

Al 4° posto degli arrivi internazionali, l'Italia è tra quei più di 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 €. L'Italia è sul podio, infine, al 3° posto dietro a Stati Uniti e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest'anno la regione sarà connessa con 22 aeroporti italiani con voli operati da Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita Airways e Volotea.","post_title":"Catalogna meta prediletta dei turisti internazionali. Italia quarto mercato per arrivi","post_date":"2025-03-06T11:17:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741259823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà l'aumento della domanda leisure alto spendente ad aiutare Air France-Klm a incrementare i profitti: nel mirino del ceo, Ben Smith, ci sono in primis i facoltosi turisti americani che spendono in marchi di moda e hotel a Parigi e possono contribuire quindi a favorire la ripresa del gruppo franco-olandese.\r

\r

Il ceo, ripreso dal Financial Times, evidenzia una domanda “«sorprendente» da parte dei viaggiatori leisure per i posti di business e prima classe, e la compagnia aerea francese risponde concentrandosi ancora di più sulla fascia premium del mercato. E' atteso tra l'altro in questo mese il lancio della rinnovata cabina di prima classe di Air France.\r

\r

Il tutto mentre i risultati finanziari del 2024 mostrano un utile netto dimezzato, 489 milioni di euro, a causa di fattori quali le Olimpiadi, che hanno dissuaso alcuni viaggiatori dal visitare la capitale francese, e i maggiori costi causati dai problemi operativi di Klm. I ricavi sono aumentati del 5% a 31,5 miliardi di euro. L'utile operativo si è comunque attestato a 1,6 miliardi di euro, meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nel quarto trimestre.\r

Smith ha dichiarato che il 2024 è stato «un anno caratterizzato da sfide sia operative sia esterne».\r

\r

Per l'anno in corso Air France-Klm stima un aumento della capacità tra il 4% e il 5% e prevede incrementi a una cifra dei costi unitari. «Nel 2025 continueremo a realizzare la nostra tabella di marcia strategica e a mantenere la trasformazione come priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento delle nostre ambizioni a medio termine».","post_title":"Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti","post_date":"2025-03-06T11:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741258888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non esiste economista in grado di fare previsioni corrette quando i comportamenti sono contrari al buon senso: la Germania è in crisi, con un'economia che non cresce, ma il turismo continua a crescere, come se nulla fosse accaduto. E questa è una buona notizia per l'Italia.\r

\r

Innanzitutto il bilancio della scorsa stagione: un aumento del 20% rispetto alla normalità pre-pandemia, con vendite per 83 miliardi di euro; con un aumento delle prenotazioni del 6 percento rispetto alla stagione precedente. È molto importante sottolineare che la crescita sembra provenire dalle attività turistiche tradizionali, che lo scorso anno hanno generato 40 miliardi di euro, ovvero il sette per cento in più.\r

\r

Anche il 2025 sembra incamminarsi bene. I sondaggi dicono che un quarto dei tedeschi spenderà di più quest'estate. Ma ci sono alcuni dati inaspettati: le prenotazioni anticipate sono salite alle stelle, il che ci consente di prevedere un aumento delle prenotazioni dell'11%.\r

\r

Come potete vedere, in Gran Bretagna il tour operator tradizionale Jet2 sta prendendo il sopravvento, e la stessa cosa si sta verificando anche in Germania. Il 62 percento delle prenotazioni dell'anno scorso è stato effettuato tramite agenzie di viaggio, tramite i loro siti web o di persona. Le crociere sono cresciute del 18 per cento, un dato certamente non positivo per gli ambientalisti.\r

\r

","post_title":"Dall'Itb: Germania in crisi economica ma i tedeschi vogliono continuare a viaggiare","post_date":"2025-03-06T10:23:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741256581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricavi ai massimi storici per il gruppo Lufthansa nel 2024: oltre 37,5 miliardi di euro per una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha però segnato una flessione del 17,5%, fermandosi a 1,38 miliardi di euro, risultato che il colosso tedesco imputa a diversi fattori che hanno caratterizzato lo scorso esercizio, dalla diminuzione dei prezzi dei biglietti all’aumento dei costi operativi, dall'accesso limitato allo spazio aereo russo ai ritardi nelle consegne degli aeromobili, senza dimenticare gli scioperi.\r

\r

Il gruppo ha generato un utile operativo (Ebit rettificato) di 1,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,7 miliardi dell'anno precedente, con un margine operativo del 4,4%. La flessione è dovuta principalmente «agli scioperi che hanno pesato sulle compagnie aeree passeggeri per circa 450 milioni di euro. Le compagnie aeree hanno inoltre dovuto assorbire un calo significativo dei rendimenti medi all'inizio dell'estate a causa del forte aumento della capacità a livello di settore» spiega una nota del gruppo tedesco.\r

\r

Complessivamente le compagnie aeree del gruppo hanno trasportato nel 2024 131 milioni di passeggeri, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, con un load factor a livelli record dell'83,1% (82,9% nel 2023).\r

\r

«Il 2024 è stato un anno diviso in due fasi - osserva il ceo del gruppo, Carsten Spohr -. Nei primi sei mesi, abbiamo dovuto affrontare un significativo calo dell’utile operativo, dovuto tra l’altro a scioperi, ritardi nelle consegne degli aeromobili e sfide operative nei nostri hub. Ma nel corso dell’anno questa tendenza si è invertita, con due trimestri consecutivi in cui abbiamo riportato ricavi superiori ai 10 miliardi di euro ciascuno per la prima volta, e nel quarto trimestre abbiamo superato l’utile dell’anno precedente».\r

\r

Per il 2025 la compagnia aerea vede una domanda elevata, il che si riflette anche in una tendenza positiva delle prenotazioni. Lufthansa prevede di aumentare la capacità di posti delle sue compagnie aeree di circa il 4% con un conseguente aumento dei ricavi. Complessivamente, il gruppo prevede che l'Ebit rettificato dell'esercizio 2025 sarà significativamente superiore a quello dell'anno precedente. ","post_title":"Lufthansa: boom di ricavi nel 2024, ma l'utile netto segna una flessione del 17,5%","post_date":"2025-03-06T09:36:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741253807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2024 da record quello di a&o Hostels: la compagnia tedesca di ostelli 2.0 ha infatti registrato numeri importanti, totalizzando 6,2 milioni di pernottamenti (sono stati 6,1 milioni nel 2023), 2,8 milioni di arrivi (2,7 mln nei 12 mesi prima) e un fatturato di 232,4 milioni di euro, contro i 217 milioni dell'esercizio precedente.\r

\r

Sempre nel 2024 la compagnia ha inoltre aperto tre nuove strutture a Brighton, Anversa e Bruxelles, a cui ha fatto seguito lo scorso febbraio l'inaugurazione ufficiale dell'a&o Firenze Campo di Marte. \"Stiamo entrando nel nostro venticinquesimo anniversario forti e fiduciosi, con una performance finanziaria e operativa da record - sottolinea il fondatore e ceo del gruppo, Oliver Winter -. Il 2024 è stato infatti il migliore anno della nostra storia. Una crescita dinamica che crea e fornisce valore sostenibile rimane quindi la nostra strategia anche per il futuro”.\r

\r

In collaborazione con i proprietari StepStone Group e Proprium Capital Partners, a&o Hostels sta investendo 500 milioni di euro in opere di ampliamento, ristrutturazione e modernizzazione. Le aree metropolitane europee e le destinazioni più gettonate rimangono l'obiettivo principale di sviluppo. Il progetto più recente è l'a&o Heidelberg che comprenderà 118 camere in un edificio di cinque piani. Il sito è stato acquisito e la costruzione inizierà nella primavera del 2025, con l'apertura prevista per la fine del 2026.\r

\r

A livello di mercato, i gruppi rimangono il target principale di a&o Hostels, rappresentando il 38% degli ospiti, per un soggiorno medio di tre notti. Parallelamente, nel 2024 il soggiorno medio per i viaggiatori individuali è invece leggermente diminuito da 1,9 a 1,8 notti. L'adozione della Mobile key è infine in crescita, con il 5% degli ospiti che ha utilizzato il proprio telefono come chiave per la prima volta nel 2024.","post_title":"Numeri record per a&o Hostels nel 2024: fatturato a quota 232,4 mln di euro","post_date":"2025-03-05T12:14:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741176854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per celebrare il cinquecentenario della battaglia di Pavia saranno proposte una serie di iniziative, tra mostre e visite guidate, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale locale, la storia, i luoghi d’arte, ma anche le tradizioni locali. «I 500 anni della battaglia di Pavia – sottolinea Angela Barbara Gregorini, assessora al Turismo del comune – rappresentano un’opportunità straordinaria per la città, non solo per ricordare un evento storico di rilevanza internazionale, ma anche per promuovere Pavia come destinazione turistica, culturale e storica di primo piano ben oltre i confini locali».\r

\r

Tra le proposte la prima edizione della corribattaglia di Pavia su strada in un unico percorso di 13 chilometri su strade asfaltate, competitivo e non, aperto a tutti e che si snoda tra i luoghi più rappresentativi dello scontro e il centro storico, per arrivare in piazza Castello. Sono in programma anche diverse visite cicloturistiche alla scoperta dei territori della battaglia, che comprendono quattro percorsi tematici, declinati in relazione alle diverse fasi dello scontro. «La promozione di visite guidate legate all'evento – aggiunge Angela Barbara Gregorini – rappresenta un’occasione per promuovere e valorizzare il ricco patrimonio artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico della città».\r

\r

Per l’occasione le attività economiche di Pavia sono a disposizione come punti informativi diffusi, o meglio luoghi nei quali turisti e visitatori possono ricevere informazioni in merito al cinquecentenario e al programma di iniziative. Pavia non è solo la città del romanico, ma è anche molto ricca dal punto di vista naturalistico. Moltissimi sono infatti i percorsi nel verde, grazie alla presenza del Ticino e al fatto che la città è posta al termine del parco omonimo. Da ricordare infine è pure il parco della Vernavola, altro polmone verde del territorio.","post_title":"I 500 anni della battaglia di Pavia: le iniziative turistiche, culturali e sportive in programma","post_date":"2025-03-05T11:43:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741175019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita del gruppo Volonline che ha chiuso il 2024 con un incremento del 35% del prodotto turismo e del 15% per quanto riguarda la biglietteria aerea. E anche per quest'anno le prospettive sono molto incoraggianti, con una crescita attesa intorno al 46% sul turismo e al 20% di biglietteria, in base a quanto prenotato finora.\r

\r

La forte espansione di Volonline Group è stata di recente riconosciuta persino a livello europeo dalla società di ricerca Statista per Financial Times: il gruppo si è infatti piazzato nel primo quarto della classifica, precisamente al 245esimo posto su mille aziende europee, in base al tasso di crescita annuale rilevato nel triennio 2020-2023. Secondo tale ranking, il ritmo di sviluppo assoluto di Volonline è stato del +673,7%, mentre il tasso di crescita annuo composto si è attestato a +97,8% (cagr).\r

\r

“L’andamento positivo è dovuto, oltre che agli sviluppi in tecnologia e alla nostra capacità di ridefinire la visione del business in funzione dell’evoluzione di mercato, alla nostra scelta di proporre un mondo sempre più articolato e completo in termini di offerta di filiera - spiega il founde e ceo, Luigi Deli -. Dal 2020 a oggi abbiamo creato alcune business unit b2b, utilizzate e apprezzate dal settore e, per non incorrere nel conflitto multicanale ma con l’obiettivo di completare la filiera turistica, abbiamo sviluppato anche marchi b2b2c. Oggi la dimensione e l’articolazione del nostro business costituito dalle società Fly4You, che include Volonline, Teorema Vacanze, Volonclink, EasyhotelXml e la biglietteria, insieme a Reisenplatz, Mrh Group (già Mister Holiday) e Webeds Holding, oltre ad altri brand di nicchia, ci consente di presentarci sul mercato come una unica realtà che abbiamo voluto chiamare Volonline Group: una denominazione più ampia atta a comprendere tutte le attività in capo alla compagnia”.\r

\r

In occasione della prossima Bmt di Napoli, sarà presente per la prima volta uno stand a marchio Volonline Group, con tutte le business unit dell'operatore.","post_title":"Il gruppo Volonline chiude il 2024 a +35% nel comparto turismo e +15% sulla biglietteria","post_date":"2025-03-05T11:34:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741174458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del suo trentacinquesimo anniversario il gruppo B&B Hotels riorganizza i vertici aziendali separando le cariche di presidente e direttore generale precedentemente ricoperte da Fabrice Collet. Céline Vercollier è stata quindi promossa a chief executive officer della compagnia. Già cfo di B&B Hotels dal 2017, ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo e nella crescita del gruppo negli ultimi otto anni.\r

\r

Allo stesso tempo Fabrice Collet, già cfo della compagnia dal 2012, poi direttore generale dal 2016 e quindi ceo dal 2019, diventa ora executive chairman. Nel suo nuovo ruolo, si dedicherà ai progetti strategici di diversificazione per B&B Hotels. Damien Martin entra infine nella società come chief financial officer. Con un'esperienza decennale come cfo del gruppo Babilou, Martin porta con sé 25 anni di esperienza finanziaria, con una solida competenza in contesti di forte crescita a livello internazionale.\r

\r

«Questa nuova organizzazione mira a rafforzare la nostra governance per raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita, sia nel nostro storico mercato europeo, sia nelle nostre strategie di diversificazione, che spaziano verso nuovi paesi o verso soluzioni per viaggiatori alla ricerca di soggiorni più lunghi - spiega Collet -. Sono lieto di affidare a Céline la guida generale di B&B Hotels. La sua visione strategica, la sua leadership e la profonda conoscenza della nostra azienda rappresentano un asset fondamentale per continuare a innovare e crescere».\r

\r

«Ringrazio calorosamente Fabrice per la fiducia - aggiunge la nuova ceo -. È con grande orgoglio che assumo il ruolo di chief executive officer. Abbracciando pienamente lo spirito imprenditoriale che ha sempre guidato il gruppo, sono determinata a proseguire la nostra strategia di crescita e innovazione».","post_title":"B&B Hotels riorganizza i vertici: Céline Vercollier nuova ceo; Fabrice Collet è presidente esecutivo","post_date":"2025-03-05T11:14:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741173271000]}]}}