Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro La Catalogna accende i riflettori sulla 37° edizione dell'America's Cup, che da agosto e fino ad ottobre, vedrà Barcellona ospitare l'edizione 2024 della kermesse, richiamando appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo. L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l'iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione. «Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un'importante opportunità per tutto il territorio catalano – sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell'Ente del Turismo della Catalogna in Italia – La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all'enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell'Universitat Pompeu Fabra, l'evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento». La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri. La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell'America's Cup come "Evento di interesse speciale". La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l'attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand. Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America's Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni.

L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l’iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione. «Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento». La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri. La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell’America’s Cup come “Evento di interesse speciale”. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand. Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America’s Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni. [post_title] => Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro [post_date] => 2024-03-13T11:47:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710330452000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines introdurrà nuovo volo trisettimanale tra Addis Abeba, in Etiopia, e Maun dal prossimo 10 giugno: Maun sarà la seconda destinazione del vettorein Botswana dopo Gaborone, che viene servita dal 2016. La nuova rotta offrirà ai viaggiatori dall'Etiopia e di altre parti dell'Africa, un collegamento comodo e senza interruzioni con la destinazione turistica di Maun, che è la porta di accesso al Delta dell'Okavango, sito del patrimonio mondiale dell'Unesco e uno dei più grandi delta interni del mondo. «L'aggiunta di Maun alla nostra connettività africana consente ai viaggiatori da Maun di godere di una connettività agevolata con la vasta rete globale di Ethiopian Airlines che supera le 135 destinazioni - ha dichiarato il ceo del gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Maun è un'aggiunta strategica al nostro network in quanto ci permette di offrire ai passeggeri un'opportunità unica per esplorare la bellezza naturale e la ricca biodiversità del Botswana. Il nostro nuovo volo non solo rafforza il turismo, il commercio e i legami socio-economici complessivi tra il Botswana e le destinazioni globali di Ethiopian, ma ci consente anche di rafforzare il nostro contributo nella realizzazione dello sviluppo del trasporto aereo nel continente africano». [post_title] => Ethiopian Airlines raddoppia sul Botswana con la nuova rotta per Maun, dal 10 giugno [post_date] => 2024-03-13T10:20:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710325223000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venticinque itinerari in tutti e cinque i continenti, 146 partenze esclusive con accompagnatore dall’Italia. Guiness Travel lancia il prodotto Young e chiude così il cerchio della programmazione 2024-2025. La nuova linea si rivolge alla fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni, nonché ai viaggiatori attivi, curiosi e intraprendenti, amanti dei grandi classici, ma aperti anche alle suggestioni dell’off-road. Il prodotto Young mantiene in particolare lo stesso dna degli itinerari classici Guiness, garantendo servizi di livello 4/5 stelle, voli operati dalle migliori compagnie di bandiera, la presenza dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, guide professioniste parlanti la nostra lingua in loco, l’assistenza h24 di Guiness e la riprotezione totale, anche se dovuta a cause di forza maggiore. “Continuiamo a costruire un prodotto completo, senza scorporare il pacchetto voli da quello del tour, in linea con quella che è e resterà la nostra filosofia di viaggio - spiega Michele Mosca, product manager Guiness -: dallo ziplining nelle foreste di Ko Samui ai falò con i Tuareg sotto il cielo stellato nel deserto, dalle sedute di Muay- Thai in Thailandia alle degustazioni di tapas in Galizia, passando per danze indonesiane e snorkeling nei fondali marini più belli del pianeta, sono davvero tanti i momenti wow a bordo degli itinerari Young". La proposta Young sarà annunciata in esclusiva all’interno della conferenza in programma venerdì alle 13 in Bmt, durante la quale si parlerà di tutte le novità introdotte dal to: 20 volumi monografici cartacei e digitali oltre al catalogo generale, l’aumento delle destinazioni e degli itinerari, roadhsow ed eventi di formazione in presenza e online per la rete trade, come il webinar Guiness Lounge tuttora in corso. [post_title] => Guiness Travel lancia la linea Young dedicata a chi ha tra i 25 e i 45 anni [post_date] => 2024-03-13T09:27:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710322045000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con il vento in poppa la Clia Cruise Week di Genova con oltre 2 mila partecipanti, 150 speaker, 120 stand, 180 aziende espositrici, 220 manager delle compagnie crocieristiche tra cui 80 buyers. La settimana europea della crociera, organizzata da Clia in collaborazione con regione Liguria, comune di Genova, Autorità portuale del mar Ligure Occidentale e Camera di commercio di Genova, è in corso nella città della Lanterna fino al 14 marzo al padiglione Jean Nouvel della fiera cittadina. Una grande manifestazione della crocieristica, dove sono riuniti ministri italiani e stranieri, i ceo di tutte le principali compagnie, istituzioni e autorità internazionali, stakeholder del comparto, della cantieristica e centinaia di fornitori, proprio nel momento in cui il settore può guardare con ottimismo al futuro. Le previsioni di Clia indicano che nel 2024 in Italia si potrebbe superare la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati: la conferma che il Belpaese si pone come principale meta europea. Inoltre, i 60 porti crocieristici della Penisola registreranno oltre 5.200 approdi. Nel 2022 il settore ha generato in Europa 56,4 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi in Italia. Nei prossimi cinque anni le compagnie spenderanno 34 miliardi di euro per il varo di 55 nuove navi. Il 98% di questi investimenti avverrà in Europa (per 52 navi, pari a investimenti delle compagnie di 33,1 miliardi). E da qui al 2028 i cantieri italiani costruiranno la metà delle navi da crociera del mondo, per un investimento complessivo di circa 20 miliardi, e una ricaduta economica totale superiore agli 80 miliardi. Per quanto riguarda il sistema di alimentazione delle nuove navi, 36 delle 55 unità in costruzione saranno alimentate a gnl (più sette a metanolo, o in grado di usarlo). Un sorpasso nei confronti dei carburanti tradizionali che è già in corso, tanto che delle 12 navi delle compagnie appartenenti a Clia in consegna quest’anno, sei saranno a lng e altrettante a carburante tradizionale. Negli anni a venire il rapporto migliorerà: nel 2025 11 a gnl e nove a carburante tradizionale, poi sei a tre nel 2026. Infine, cinque a uno nel 2027 «Questo evento rappresenta una grande scommessa vinta sia per Genova che per l’Italia - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman Msc Cruises e chairman Clia Europe -. Da qui il gotha della crocieristica internazionale definirà infatti gli scenari dell’intero settore per gli anni a venire. Le crociere sono un comparto molto importante, in cui l’Italia è leader in Europa e le cui ricadute hanno un forte impatto sia turistico sia economico. Lo sviluppo di tale settore diventa così un elemento cruciale per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, per la crescita dei territori e per l’occupazione». «Siamo estremamente orgogliosi di accogliere a Genova un evento di tale portata – sostiene il sindaco di Genova, Marco Bucci –. E questa settimana, la nostra città si è trasformata nella capitale internazionale delle crociere, con migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. La nostra città si pone al centro di una delle industrie turistiche più dinamiche e in rapida crescita, grazie alla capacità di saper sfruttare appieno la sua posizione strategica e il suo potenziale come destinazione crocieristica. La Clia Cruise Week rappresenta un'occasione unica per mettere in contatto gli operatori internazionali, le istituzioni, i fornitori e gli stakeholder del comparto». [post_title] => Clia Cruise Week: a Genova 2 mila partecipanti e 180 espositori. Focus sulla transizione ambientale [post_date] => 2024-03-13T09:04:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710320677000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spagna ancora più vicina all'Italia grazie a una crescita del 12% dei collegamenti aerei rispetto all’estate scorsa. Quest’anno poi, sempre per la summer ci saranno 21 nuovi collegamenti e 28 aeroporti italiani uniti a 22 spagnoli. Nel dettaglio, da aprile partono due voli settimanali Ryanair, il lunedì e il giovedì, da Trieste a Siviglia. Dal 22 marzo si vola da Verona a Madrid con Volotea il lunedì, il venerdì e il sabato; e dal 23 marzo, il martedì e il sabato, a Valencia. Si vola anche con Ryanair 4 volte alla settimana a Madrid e a Valencia. Roma Fiumicino è collegata ad Alicante ogni venerdì e domenica con i voli della compagnia Wizz Air, che ha potenziato anche le rotte per Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia. La compagnia aumenta la propria offerta anche sulla rotta Milano Malpensa-Tenerife ogni martedì, giovedì e sabato, e con il giornaliero per Barcellona. Dal 31 marzo ogni domenica Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa a Gran Canaria. Da metà marzo, ogni sabato e domenica, tornano da Linate, l’altro aeroporto di Milano, i voli della compagnia Vueling per Barcellona. Dall’estate sempre easyJet effettuerà nuovi voli da Pisa a Barcellona, precisamente il mercoledì e il giovedì. Da giugno Venezia è collegata tutti i giorni a Madrid con i nuovi voli di Air Europa. Dall’aeroporto di Bari partono il 5 e il 6 giugno i due nuovi collegamenti di Volotea per Bilbao (lunedì e venerdì) e Malaga (martedì e sabato) e, con Iberia, i nuovi voli per Madrid. Sempre da Bari si vola con Ryanair a Girona (martedì, giovedì e sabato) e a Malaga (mercoledì, giovedì e sabato). Da Cagliari e da Palermo si vola a Madrid ogni lunedì, martedì e giovedì con Iberia, che riattiva le rotte anche da Olbia e da Catania. A Bergamo è previsto un nuovo volo Ryanair dall’estate per Castellón, che sarà effettuato giovedì e domenica. Ryanair inaugura due nuove rotte: da fine aprile Reggio Calabria-Barcellona e Lamezia Terme-Valencia, ogni lunedì e venerdì da giugno. Tra le novità ci sono anche i voli di SkyAlps da Bolzano a Ibiza, il giovedì e la domenica. Oltre alle novità restano confermati tutti i voli che ogni giorno 12 compagnie aeree operano da 28 aeroporti italiani a 22 destinazioni spagnole. [post_title] => Spagna: aumentano del 12% i voli dall'Italia per l'estate in arrivo [post_date] => 2024-03-12T10:05:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710237914000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines ha riattivato ieri i suoi voli nonstop tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e New York Jfk, con frequenze giornaliere operate da un Boeing 767-300 da 216 posti. Inoltre, per la prima volta, la compagnia aerea offrirà due voli da Venezia per Atlanta, riprendendo entro il mese di marzo il suo collegamento nonstop, e aggiungendo un secondo volo per tutta l’estate verso questa destinazione. Il vettore effettuerà complessivamente 17 voli settimanali tra Venezia e gli Stati Uniti durante il periodo di picco della stagione estiva e offrirà voli in coincidenza per oltre 200 città in tutto il Nord America e oltre. “Quest’estate Delta offre ai propri passeggeri una scelta ancora maggiore di collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti con il volo per New York e con un’operatività potenziata per Atlanta, il principale hub al mondo - afferma Matteo Curcio, senior vice president per l’Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia aerea -. Una delle destinazioni più belle al mondo, Venezia è molto popolare fra i viaggiatori statunitensi, e i nostri collegamenti rappresentano anche importanti opportunità di business e di turismo per la città e la regione, ed una impareggiabile occasione per i veneti di scoprire destinazioni diverse attraverso le Americhe”. “La ripresa dei collegamenti di Delta Air Lines verso gli hub di New York e Atlanta conferma la crescita costante dei flussi tra Venezia e il Nord America, che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno hanno ampiamente superato i volumi del 2019 - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. L’incremento a 10 frequenze settimanali sulla rotta Venezia-Atlanta amplierà ulteriormente l’offerta di destinazioni in connessione con il Nord, Centro e Sud America”. [post_title] => Delta Air Lines da Venezia su New York e Atlanta con 17 voli settimanali [post_date] => 2024-03-12T09:40:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710236406000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli europei mantengono un alto grado di fiducia nelle proprie possibilità di investire in viaggi nel 2024. Un ottimismo che persiste nonostante la crescente pressione derivante dal costo della vita in aumento su tutto il continente. E' il dato più significativo che emerge da un recente report commissionato da Accor a One Pol e condotto su un campione di 8 mila intervistati. L’ indagine, effettuata su viaggiatori provenienti da sette Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Olanda, Francia, Italia, Spagna e Polonia) rivela infatti come più della metà degli intervistati (54%) ritiene che nel 2024 avrà maggiore capacità di spesa per i viaggi rispetto al 2023, mentre solo l'11% prevede un budget inferiore. L'Italia emerge tuttavia come la nazione meno fiduciosa riguardo alla propria capacità di spesa per i viaggi, ma mostra almeno alcuni segnali incoraggianti: il 44% dei viaggiatori tricolori prevede un aumento del budget, mentre solo il 12% segnala una riduzione delle spese di viaggio. In testa alla classifica, i polacchi si rivelano i più fiduciosi, con il 64% che si aspetta un aumento del proprio budget. Seguono i tedeschi al secondo posto con il 61%, a fronte di un 13% che annuncia una riduzione. Il numero di viaggi di piacere all'estero è quindi in crescita rispetto all'anno precedente. Si prevede pure un aumento significativo per i fenomeni workation o bleisure all'estero. Grazie a modelli di lavoro sempre più flessibili e a datori di lavoro sempre più propensi a offrire maggiore libertà di movimento ai propri dipendenti, circa un viaggiatore europeo su cinque (19%) prevede infatti di intraprendere almeno un viaggio che unisca lavoro e svago nel corso del 2024. Le destinazioni nei paesi caldi dell'Europa meridionale continuano a detenere il primato delle preferenze tra i viaggiatori del Vecchio continente, con uno su quattro (23%) che ha in programma un viaggio in Spagna nel corso dell'anno. Seguono nell'elenco delle mete desiderate l'Italia (18%), la Francia (16%), il Portogallo e la Grecia (13%). Per quanto riguarda le destinazioni al di fuori dell'Europa, il 16% dei viaggiatori continentali ha l'intenzione di recarsi in America settentrionale o centrale nel corso dell'anno, e la medesima percentuale prevede un viaggio in Asia. Nel contesto del nostro mercato nazionale, i viaggiatori si allineano al trend europeo, con l'87% degli italiani che progetta almeno un viaggio in Europa nel 2024. Le tre destinazioni più ambite risultano essere Spagna (33%), Francia (23%) e Grecia (19%). Nonostante l'incremento delle spese globali, le finanze continuano a essere una fonte di preoccupazione costante per i consumatori, con una schiacciante maggioranza (87%) che sta attuando strategie volte a ridurre i costi. Questo fenomeno è particolarmente accentuato dall'attuale contesto di inflazione e aumento del costo della vita. Dalla preferenza per alloggi più convenienti (27%) alla riduzione delle spese (27%), queste tattiche di risparmio potrebbero avere un impatto significativo sull'industria dei viaggi nel corso del prossimo anno. Il cambiamento climatico contribuisce in parte a un'altra tendenza emergente: evitare i periodi di alta stagione. In ambito europeo, un intervistato su tre (32%) esprime l'intenzione di programmare le vacanze al di fuori dei picchi di affluenza per contenere i costi, mentre uno su cinque (19%) prevede di farlo per sfuggire al rischio di ondate di calore, simili a quelle sperimentate la scorsa estate nell'Europa meridionale. Questa dinamica potrebbe portare a una prolungata stagione turistica in alcune destinazioni caratterizzate da climi più caldi, con alcuni operatori turistici che già rispondono offrendo opportunità di viaggio durante periodi tradizionalmente considerati fuori stagione. Altri spunti e tendenze rivelati dal rapporto includono il fatto che nel 2024 il 17% dei viaggiatori europei opterà per un viaggio in solitaria. La percentuale per gli italiani è del 15%. Il 9% dei vacanzieri prevede poi di portare con sé i propri animali domestici. Percentuale alla quale si allineano anche i viaggiatori tricolori. Non solo: il 36% degli intervistati sottolinea l'importanza di immergersi nella cultura delle comunità locali visitate durante le vacanze. Inoltre, il 13% ha bisogno di sentire che sta dando un contributo positivo alla destinazione scelta; per il 44% riposo e relax sono prioritari durante le vacanze, mentre il 15% riconosce la necessità di una pausa a causa di uno squilibrio tra lavoro e vita privata. Il 36% ritiene importante selezionare viaggi che promuovano il benessere fisico e mentale, offrendo un'opportunità per liberarsi dallo stress. Il 9% dei viaggiatori pianifica esperienze basate su cibi e bevande, come degustazioni di vini o festival gastronomici; un altro 9% orienterà la propria vacanza verso eventi musicali come concerti (si pensi all’effetto Taylor Swift, che sta stimolando il turismo globale); il 6% opterà per viaggi incentrati su eventi sportivi, con le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Parigi 2024 in cima alla lista delle principali attrazioni dell'anno. Per quanto riguarda gli italiani, emerge che il 15% organizzerà attività legate a degustazioni di cibi e bevande, un ulteriore 11% si sposterà alla ricerca di eventi musicali, e un più esiguo 6% pianificherà viaggi correlati ad eventi sportivi. "Nonostante le sfide macroeconomiche e geopolitiche in corso, il 2024 si preannuncia un anno significativo per i viaggi in Europa, con i consumatori che danno priorità a questo tipo di investimento rispetto ad altre forme di spesa discrezionale - commenta l'amministratore delegato premium, midscale & economy, Accor Europe & Nord Africa, Patrick Mendes -. Lo studio mette, inoltre in luce ulteriori tendenze di rilievo a lungo termine. La crescente attenzione dei consumatori al benessere è destinata a perdurare, così come il bleisure”. [post_title] => Accor: l'inflazione pesa ma tra gli europei aumenta la voglia di viaggiare (meno in Italia) [post_date] => 2024-03-11T10:26:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710152807000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in corso lo sciopero generale che interessa anche la circolazione ferroviaria: una sigla sindacale autonoma ha proclamato una mobilitazione del personale del Gruppo FS, di Trenitalia e Trenitalia Tper, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21.00 di questa sera. Come riporta la pagina web di Trenitalia, "sono previste possibili cancellazioni e limitazioni dei treni regionali di Trenitalia, che saranno garantiti nelle fasce pendolari. La protesta sindacale potrebbe causare potenziali impatti anche sulla circolazione dei treni Intercity e ad Alta Velocità. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia". L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. [post_title] => Trenitalia: le corse garantite durante lo sciopero di oggi, 8 marzo [post_date] => 2024-03-08T09:30:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709890228000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia amplia ulteriormente il network da Milano Linate andando a posizionarsi sulla rotta per eccellenza e cioè quella per Roma Fiumicino: la compagnia aerea opererà, dal prossimo 6 aprile, due voli alla settimana, il sabato e la domenica, con tariffe a partire da 29,99 euro. Le due nuove frequenze da Linate si sommano alle 11 settimanali già operate dall'aeroporto di Milano Bergamo. "Siamo lieti di ampliare il nostro servizio tra Roma e Milano aggiungendo anche l'aeroporto di Linate e fornendo per la prima volta in quasi dieci anni una vera concorrenza su uno dei mercati più richiesti in Italia e in Europa - Roma-Milano - ha dichiarato Krassimer Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia -. 