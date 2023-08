Cambio al vertice di Brand Usa: nel 2024 Thompson lascerà la carica di presidente e ceo Chris Thompson lascerà la carica di presidente e ceo di Brand Usa, a partire dal 31 maggio 2024, per dedicarsi alla vita privata. È dunque in corso la ricerca di una nuova figura, che possa costruire sull’eredità di Thompson e continuare a far progredire l’organizzazione. Il board of directors lavorerà a stretto contatto con una società di ricerca esecutiva per individuare un candidato con le competenze, la visione e la passione necessarie per promuovere gli Stati Uniti come destinazione turistica globale.



Sotto la guida di Thompson Brand Usa ha raggiunto traguardi notevoli, tra cui l’incremento delle visite internazionali e maggiore consapevolezza a livello globale delle diverse offerte del Paese. La sua dedizione nella promozione di partnership con gli stakeholder del settore, le agenzie governative e le organizzazioni internazionali ha rafforzato la posizione dell’organizzazione come leader globale nel marketing delle destinazioni. “Sotto la guida strategica di Chris, il team di Brand Usa ha mantenuto gli Stati Uniti come la destinazione di viaggio preferita nel mondo – ha dichiarato Todd Davidson, chair of the Brand Usa Board e ceo di Travel Oregon -. L’integrità, la tenacia, la passione di Chris e la sua fiducia nel potere dell’industria dei viaggi e del turismo di portare prosperità a tutti i cittadini, hanno alimentato il progresso del settore negli Stati Uniti e hanno creato una base organizzativa di innovazione, resilienza e fiducia nel futuro. Tutti noi gli auguriamo il meglio per il suo pensionamento”.

