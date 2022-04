Brasile: Silvio Nascimento è il nuovo presidente di Embratur

Silvio Nascimento è il nuovo presidente di Embratur – Ente Brasiliano per il Turismo. “Portiamo il nome del Brasile, le bellezze del nostro paese, le qualità uniche del nostro popolo e la nostra cultura alla conoscenza di un enorme numero di stranieri – ha dichiarato Nascimento -. Continueremo il cammino che abbiamo seguito finora. Auguro al nostro attuale ministro del turismo, Carlos Brito, molto successo nella sua nuova missione. Sono sicuro che farà lo stesso lavoro esemplare e trasformativo che ha conseguito per Embratur anche per il ministero del turismo”.

“Sono molto felice di poter passare la presidenza di Embratur a un amico che ha accompagnato e collaborato in modo decisivo affinché ora possiamo essere ottimisti sul presente e sul futuro del settore”, ha commentato Brito.

Gilson Machado Neto, che lascia ora il Ministero per concentrarsi al meglio sulle elezioni, si congratula con Carlos Brito e Silvio Nascimento per aver assunto rispettivamente la carica di Ministro del Turismo e Presidente di Embratur, e ha lasciato un messaggio: “Il nostro lavoro consiste nell’occuparci del turismo, della felicità della gente, e non c’è nessun paese che lo fa in maniera così esemplare come il Brasile. Affido ora in ottime ed esperti mani le sorti del turismo della Nazione ad Embratur e al Ministero”.