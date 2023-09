Brasile: Rio de Janeiro chiama Italia, con un prodotto che spazia dal leisure agli eventi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto. Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”. [post_title] => Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo [post_date] => 2023-09-07T14:12:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694095948000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ripristinerà da giugno 2024 i collegamenti da Venezia a Madrid Barajas. «Con il ripristino di questa rotta, Air Europa si conferma ancora una volta come la compagnia di riferimento per i collegamenti tra l’Europa e le Americhe con l’obiettivo di intensificare ancora di più il traffico dall’Italia, mercato chiave per il nostro vettore spagnolo - commenta Renato Scaffidi, country manager Italia del vettore -. Dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria, riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l’operatività e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia due frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre». «Il ritorno del collegamento di Air Europa su Madrid ha una valenza fondamentale per il nostro aeroporto, in quanto garantisce collegamenti dall’hub della capitale spagnola verso le destinazioni americane comprese nel vasto network della compagnia - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Negli ultimi dodici mesi, i flussi di traffico diretti e indiretti tra Venezia e il continente americano sono stati di oltre 1 milione di passeggeri, pari all’11% del traffico complessivo dell’aeroporto”. [post_title] => Air Europa torna a collegare Venezia a Madrid, da giugno 2024 [post_date] => 2023-09-07T11:27:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694086046000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. "A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. A bordo, ha proseguito Massa, "si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno". A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: "Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto". E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: "Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi", ha concluso Massa. [post_title] => Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno [post_date] => 2023-09-07T11:09:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694084956000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama hotel Regno ed è il secondo indirizzo romano del gruppo per ora tutto capitolino Hanna Hotels Collection. La proprietà ha visto da poco concludersi i lavori di ristrutturazione a cura di Tétris Italia, società del gruppo Jll specializzata in progettazione. Ubicato in un palazzo storico del '500, sede dell’antica biblioteca del Littorio risalente al 1927, l’edificio è stato completamente rinnovato, preservando le sue caratteristiche originali e in particolare la facciata. Le 22 camere dell’hotel e l’esclusiva Penthouse suite, di circa 26 metri quadrati con terrazza privata al settimo piano, si distinguono per la varietà di layout. Il progetto di riqualificazione del nuovo boutique hotel, situato nel cuore di Roma in via del Corso, si è concluso in dieci mesi effettivi di lavori. Le attività edili e impiantistiche, gestite in più fasi e coordinando una logistica di cantiere particolarmente complessa dovuta alla posizione centrale della struttura, hanno coinvolto la totalità degli spazi interni che si sviluppano su una superficie di 1.200 metri quadrati distribuiti su un nove piani, di cui otto fuori terra e uno interrato adibito ai locali di servizio. Oltre ai piani camere i lavori hanno interessato anche le parti comuni, inclusi la zona reception, il ristorante, l’area bar e la terrazza panoramica, la roof terrace, situata al sesto piano con vista sullo skyline della capitale. Particolare attenzione è stata prestata all’acustica degli spazi; la pavimentazione e tutte le pareti nuove ed esistenti sono state infatti realizzate con impianti e materiali insonorizzanti. Gli ambienti interni, infine, sono totalmente arredati dal design Lago. La scelta del brand è stata quella di giocare nella contrapposizione tra il tono classico del palazzo e la moderna leggerezza degli arredi. [gallery ids="451740,451741,451742"] [post_title] => Tétris Italia completa i lavori del secondo hotel del gruppo capitolino Hannah [post_date] => 2023-09-07T10:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694082318000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France-Klm ed Etihad Airways hanno siglato un Memorandum of Understanding che, dopo le necessarie approvazioni normative, consentirà alle compagnie aeree di ampliare i loro accordi di codeshare e interline iniziati nel 2012. Come primo passo, a partire da oggi sono state rese disponibili per la prenotazione oltre 40 nuove rotte che coprono destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Australia, per viaggiare già a partire dalla stagione invernale 2023. Il protocollo d'intesa prevede anche la possibilità per i frequent flyer di Flying Blue e Etihad Guest di accumulare e riscattare miglia con Air France, Klm ed Etihad. I vettori esploreranno anche la co-locazione dei terminal, l'accesso reciproco alle lounge e l'assistenza a terra, tra le altre iniziative. Etihad opera attualmente voli giornalieri per Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol da Abu Dhabi. Air France inizierà a effettuare collegamenti giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi dal 29 ottobre 2023. All'inizio di quest'anno Air France-Klm ha firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi con l'obiettivo di rafforzare la connettività tra l'Europa e Abu Dhabi. [post_title] => Etihad Airways amplia la partnership con Air France-Klm [post_date] => 2023-09-07T10:09:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694081342000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderà il via a Parma il 9 settembre il Salone del Camper (fino al 17 settembre), il più importante evento in Italia (secondo in Europa) dedicato al turismo all’aria aperta, organizzato in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. L’obiettivo è quello di superare i risultati dello scorso anno di 110 mila visitatori (+10% sulla precedente edizione) e anche quest’anno saranno presenti tutti i più importanti produttori di veicoli ricreazionali provenienti da ben 15 paesi. Il focus naturalmente sarà su caravan e camper, con le altre sezioni che completano l’offerta: Area shopping (prodotti per i piccoli spazi), Accessori per il camping e Percorsi e Mete riservato alle proposte turistiche e alla Strada dei Sapori con le eccellenze dell’enogastronomia artigianale. Sabato 9 settembre all 'inaugurazione sarà presente Ministro del Turismo Daniela Santanché. L’evento si aprirà alle ore 11 con i saluti di benvenuto da parte di Franco Mosconi, Presidente delle Fiere di Parma, e Simone Niccolai, Presidente dell'APC; seguirà il dibattito su "Turismo en plein air: bilancio di un'estate italiana": interverranno Andrea Corsini, Assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia-Romagna, Marianna Di Salle, Coordinatore MET Master in Economia del Turismo presso l'Università Bocconi, Sandro Pappalardo, Consigliere ENIT, Ludovica Sanpaolesi, Direttore Generale APC, Antonio Cellie, Amministratore Delegato Fiere di Parma. Per il Salone del Camper sono disponibili diverse tipologie di biglietti acquistabili esclusivamente on line dal sito www.salonedelcamper.it. Da scaricare Tabui, l'App ufficiale del Salone del Camper, per avere a portata di mano la mappa, gli eventi e tutte le informazioni necessarie. [post_title] => Salone del Camper, il Ministro Santanché a Parma all'inaugurazione del 9 settembre [post_date] => 2023-09-07T09:10:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694077837000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451684 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non rallenta la corsa l'aeroporto Marconi di Bologna, che dopo l'ottima performance di luglio, anche in agosto ha centrato un nuovo record superando il milione di passeggeri (1.059.853). La cifra corrisponde ad una crescita del 15,9% sull'agosto 2019 e del 10,8% sull'agosto 2022. La crescita è stata trainata dal traffico sulle rotte domestiche con 261.296 passeggeri, +46,2% su agosto 2019 e +9,1% su agosto 2022, ma hanno registrato incrementi importanti anche i passeggeri su voli internazionali (798.557, +8,6 sul 2019 e +11,4% sul 2022). Le destinazioni più richieste di agosto sono state: Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti, seguite da Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow, Parigi De Gaulle e Trapani. Complessivamente nei primi otto mesi del 2023 lo scalo di Bologna ha totalizzato 6.709.504 passeggeri, in aumento del 6,9% sullo stesso periodo del 2019 e del 20,2% sull'anno scorso. Il numero dei voli nel periodo gennaio-agosto. Le merci trasportate per via aerea nei primi otto mesi dell'anno sono state pari a 27.086 tonnellate: +6,8 sul 2019 e invariate sul 2022. [post_title] => Aeroporto Bologna: oltre 1 milione di passeggeri in agosto, +15,9% sul 2019 [post_date] => 2023-09-06T11:11:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693998667000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali. 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022). Questi i numeri più importanti della 63ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata I Saloni Nautici. «Un evento – ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica – che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record». I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison. Le porte del 63° Salone Nautico Internazionale si apriranno giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale “Industria nautica. La storia del futuro” che avrà un parterre istituzionale d’eccezione. A oggi sono già confermate le presenze del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del Presidente di ENI, Giuseppe Zafarana. «Il Salone Nautico rappresenta per Confindustria Nautica anche un forte strumento di politica industriale, luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile” – ha sottolineato Marina Stella, Direttore generale di Confindustria Nautica - Il Salone sarà quindi contenitore di formazione con il programma dei convegni FORUM23 che quest’anno si fregia del patrocinio della Commissione europea, e veicolo per affermare il Made in Italy con il progetto Italian StartUp realizzato in collaborazione con ICE Agenzia». Sarà un’edizione caratterizzata dalla grande trasformazione della location, incastonata all’interno del progetto virtuoso del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, che non rappresenta più solamente il luogo dove si svolge il Salone Nautico, ma sta diventando un asset per nuove soluzioni espositive, per ampliamento degli spazi disponibili, per i servizi ai visitatori e espositori con l’obiettivo di divenire un luogo sempre più spettacolare ed emozionante. «Un evento che da 63 anni si posiziona al fianco della nostra citt – ha concluso Marco Bucci, sindaco di Genova - contribuendo a farla diventare tra le capitali internazionali della nautica. Stiamo costruendo insieme il futuro, grazie a un grande lavoro in sinergia tra pubblico e privato che genera risultati preziosi per il territorio. Assisteremo a un’edizione che si terrà nelle aree in divenire del nuovo Waterfront di Levante, l’ambiziosa e imponente operazione di riqualificazione che restituirà a tutti i Genovesi un importante affaccio sul mare». [post_title] => 63° Salone Nautico di Genova, dal 21 al 26 settembre tutte le novità del settore [post_date] => 2023-09-06T10:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693997555000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latam rilancia l'impegno sull'Italia, sulla scia del risultati positivi ottenuti sulla San Paolo-Roma, durante il primo anno di attività della rotta. Attualmente la compagnia aerea ha trasportato 123.000 passeggeri tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati in questo periodo tra gli aeroporti di Guarulhos e Fiumicino. La tratta è stata servita da Boeing 777 - l'aeromobile più grande della flotta Latam, con capacità di 410 passeggeri - che hanno avuto un load factor medio del 91%. Ad oggi Latam è il vettore che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo. "Latam è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l'Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos - ha commentato Aline Mafra, direttore commerciale e marketing di Latam Brasile -. Siamo soddisfatti dell'andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi." Ecco quindi che dal prossimo gennaio Latam aumenterà da tre a cinque alla settimana le frequenze sulla San Paolo-Roma, mentre quelle sulla San Paolo-Milano saliranno da quattro a cinque voli settimanali. Il network domestiche del vettore include 55 destinazioni in Brasile, grazie all'introduzione di 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista, Petrolina, Presidente Prudente, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Sinop, Caxias do Sul e Passo Fundo. Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023. A livello globale, la compagnia vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell'Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta. [post_title] => Latam investe sull'Italia: più voli verso Milano e Roma da gennaio 2024 [post_date] => 2023-09-06T10:26:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693996000000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brasile rio de janeiro chiama italia con un prodotto che spazia dal leisure agli eventi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3562,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto.\r

\r

Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”.","post_title":"Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo","post_date":"2023-09-07T14:12:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694095948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ripristinerà da giugno 2024 i collegamenti da Venezia a Madrid Barajas. «Con il ripristino di questa rotta, Air Europa si conferma ancora una volta come la compagnia di riferimento per i collegamenti tra l’Europa e le Americhe con l’obiettivo di intensificare ancora di più il traffico dall’Italia, mercato chiave per il nostro vettore spagnolo - commenta Renato Scaffidi, country manager Italia del vettore -. Dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria, riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l’operatività e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia due frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre».\r

\r

«Il ritorno del collegamento di Air Europa su Madrid ha una valenza fondamentale per il nostro aeroporto, in quanto garantisce collegamenti dall’hub della capitale spagnola verso le destinazioni americane comprese nel vasto network della compagnia - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Negli ultimi dodici mesi, i flussi di traffico diretti e indiretti tra Venezia e il continente americano sono stati di oltre 1 milione di passeggeri, pari all’11% del traffico complessivo dell’aeroporto”.\r

\r

","post_title":"Air Europa torna a collegare Venezia a Madrid, da giugno 2024","post_date":"2023-09-07T11:27:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694086046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. \"A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi\", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III.\r

\r

A bordo, ha proseguito Massa, \"si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno\".\r

\r

A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: \"Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto\".\r

\r

E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: \"Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi\", ha concluso Massa.","post_title":"Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno","post_date":"2023-09-07T11:09:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694084956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama hotel Regno ed è il secondo indirizzo romano del gruppo per ora tutto capitolino Hanna Hotels Collection. La proprietà ha visto da poco concludersi i lavori di ristrutturazione a cura di Tétris Italia, società del gruppo Jll specializzata in progettazione. Ubicato in un palazzo storico del '500, sede dell’antica biblioteca del Littorio risalente al 1927, l’edificio è stato completamente rinnovato, preservando le sue caratteristiche originali e in particolare la facciata. Le 22 camere dell’hotel e l’esclusiva Penthouse suite, di circa 26 metri quadrati con terrazza privata al settimo piano, si distinguono per la varietà di layout.\r

\r

Il progetto di riqualificazione del nuovo boutique hotel, situato nel cuore di Roma in via del Corso, si è concluso in dieci mesi effettivi di lavori. Le attività edili e impiantistiche, gestite in più fasi e coordinando una logistica di cantiere particolarmente complessa dovuta alla posizione centrale della struttura, hanno coinvolto la totalità degli spazi interni che si sviluppano su una superficie di 1.200 metri quadrati distribuiti su un nove piani, di cui otto fuori terra e uno interrato adibito ai locali di servizio.\r

\r

Oltre ai piani camere i lavori hanno interessato anche le parti comuni, inclusi la zona reception, il ristorante, l’area bar e la terrazza panoramica, la roof terrace, situata al sesto piano con vista sullo skyline della capitale. Particolare attenzione è stata prestata all’acustica degli spazi; la pavimentazione e tutte le pareti nuove ed esistenti sono state infatti realizzate con impianti e materiali insonorizzanti. Gli ambienti interni, infine, sono totalmente arredati dal design Lago. La scelta del brand è stata quella di giocare nella contrapposizione tra il tono classico del palazzo e la moderna leggerezza degli arredi.\r

\r

[gallery ids=\"451740,451741,451742\"]","post_title":"Tétris Italia completa i lavori del secondo hotel del gruppo capitolino Hannah","post_date":"2023-09-07T10:25:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694082318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm ed Etihad Airways hanno siglato un Memorandum of Understanding che, dopo le necessarie approvazioni normative, consentirà alle compagnie aeree di ampliare i loro accordi di codeshare e interline iniziati nel 2012.\r

\r

Come primo passo, a partire da oggi sono state rese disponibili per la prenotazione oltre 40 nuove rotte che coprono destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Australia, per viaggiare già a partire dalla stagione invernale 2023.\r

\r

Il protocollo d'intesa prevede anche la possibilità per i frequent flyer di Flying Blue e Etihad Guest di accumulare e riscattare miglia con Air France, Klm ed Etihad. I vettori esploreranno anche la co-locazione dei terminal, l'accesso reciproco alle lounge e l'assistenza a terra, tra le altre iniziative.\r

\r

Etihad opera attualmente voli giornalieri per Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol da Abu Dhabi. Air France inizierà a effettuare collegamenti giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi dal 29 ottobre 2023.\r

\r

All'inizio di quest'anno Air France-Klm ha firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi con l'obiettivo di rafforzare la connettività tra l'Europa e Abu Dhabi.","post_title":"Etihad Airways amplia la partnership con Air France-Klm","post_date":"2023-09-07T10:09:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694081342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderà il via a Parma il 9 settembre il Salone del Camper (fino al 17 settembre), il più importante evento in Italia (secondo in Europa) dedicato al turismo all’aria aperta, organizzato in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. \r

\r

L’obiettivo è quello di superare i risultati dello scorso anno di 110 mila visitatori (+10% sulla precedente edizione) e anche quest’anno saranno presenti tutti i più importanti produttori di veicoli ricreazionali provenienti da ben 15 paesi.\r

\r

Il focus naturalmente sarà su caravan e camper, con le altre sezioni che completano l’offerta: Area shopping (prodotti per i piccoli spazi), Accessori per il camping e Percorsi e Mete riservato alle proposte turistiche e alla Strada dei Sapori con le eccellenze dell’enogastronomia artigianale.\r

\r

Sabato 9 settembre all 'inaugurazione sarà presente Ministro del Turismo Daniela Santanché. L’evento si aprirà alle ore 11 con i saluti di benvenuto da parte di Franco Mosconi, Presidente delle Fiere di Parma, e Simone Niccolai, Presidente dell'APC; seguirà il dibattito su \"Turismo en plein air: bilancio di un'estate italiana\": interverranno Andrea Corsini, Assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia-Romagna, Marianna Di Salle, Coordinatore MET Master in Economia del Turismo presso l'Università Bocconi, Sandro Pappalardo, Consigliere ENIT, Ludovica Sanpaolesi, Direttore Generale APC, Antonio Cellie, Amministratore Delegato Fiere di Parma.\r

\r

Per il Salone del Camper sono disponibili diverse tipologie di biglietti acquistabili esclusivamente on line dal sito www.salonedelcamper.it. Da scaricare Tabui, l'App ufficiale del Salone del Camper, per avere a portata di mano la mappa, gli eventi e tutte le informazioni necessarie.","post_title":"Salone del Camper, il Ministro Santanché a Parma all'inaugurazione del 9 settembre","post_date":"2023-09-07T09:10:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694077837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451684","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non rallenta la corsa l'aeroporto Marconi di Bologna, che dopo l'ottima performance di luglio, anche in agosto ha centrato un nuovo record superando il milione di passeggeri (1.059.853). La cifra corrisponde ad una crescita del 15,9% sull'agosto 2019 e del 10,8% sull'agosto 2022.\r

\r

La crescita è stata trainata dal traffico sulle rotte domestiche con 261.296 passeggeri, +46,2% su agosto 2019 e +9,1% su agosto 2022, ma hanno registrato incrementi importanti anche i passeggeri su voli internazionali (798.557, +8,6 sul 2019 e +11,4% sul 2022).\r

\r

\r

Le destinazioni più richieste di agosto sono state: Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti, seguite da Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow, Parigi De Gaulle e Trapani.\r

\r

Complessivamente nei primi otto mesi del 2023 lo scalo di Bologna ha totalizzato 6.709.504 passeggeri, in aumento del 6,9% sullo stesso periodo del 2019 e del 20,2% sull'anno scorso. Il numero dei voli nel periodo gennaio-agosto. Le merci trasportate per via aerea nei primi otto mesi dell'anno sono state pari a 27.086 tonnellate: +6,8 sul 2019 e invariate sul 2022.\r

\r

","post_title":"Aeroporto Bologna: oltre 1 milione di passeggeri in agosto, +15,9% sul 2019","post_date":"2023-09-06T11:11:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693998667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali. 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022).\r

\r

Questi i numeri più importanti della 63ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata I Saloni Nautici.\r

\r

«Un evento – ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica – che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record». I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison.\r

\r

Le porte del 63° Salone Nautico Internazionale si apriranno giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale “Industria nautica. La storia del futuro” che avrà un parterre istituzionale d’eccezione. A oggi sono già confermate le presenze del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del Presidente di ENI, Giuseppe Zafarana.\r

\r

«Il Salone Nautico rappresenta per Confindustria Nautica anche un forte strumento di politica industriale, luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile” – ha sottolineato Marina Stella, Direttore generale di Confindustria Nautica - Il Salone sarà quindi contenitore di formazione con il programma dei convegni FORUM23 che quest’anno si fregia del patrocinio della Commissione europea, e veicolo per affermare il Made in Italy con il progetto Italian StartUp realizzato in collaborazione con ICE Agenzia».\r

\r

Sarà un’edizione caratterizzata dalla grande trasformazione della location, incastonata all’interno del progetto virtuoso del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, che non rappresenta più solamente il luogo dove si svolge il Salone Nautico, ma sta diventando un asset per nuove soluzioni espositive, per ampliamento degli spazi disponibili, per i servizi ai visitatori e espositori con l’obiettivo di divenire un luogo sempre più spettacolare ed emozionante.\r

\r

«Un evento che da 63 anni si posiziona al fianco della nostra citt – ha concluso Marco Bucci, sindaco di Genova - contribuendo a farla diventare tra le capitali internazionali della nautica. Stiamo costruendo insieme il futuro, grazie a un grande lavoro in sinergia tra pubblico e privato che genera risultati preziosi per il territorio. Assisteremo a un’edizione che si terrà nelle aree in divenire del nuovo Waterfront di Levante, l’ambiziosa e imponente operazione di riqualificazione che restituirà a tutti i Genovesi un importante affaccio sul mare».","post_title":"63° Salone Nautico di Genova, dal 21 al 26 settembre tutte le novità del settore","post_date":"2023-09-06T10:52:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693997555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam rilancia l'impegno sull'Italia, sulla scia del risultati positivi ottenuti sulla San Paolo-Roma, durante il primo anno di attività della rotta.\r

Attualmente la compagnia aerea ha trasportato 123.000 passeggeri tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati in questo periodo tra gli aeroporti di Guarulhos e Fiumicino. La tratta è stata servita da Boeing 777 - l'aeromobile più grande della flotta Latam, con capacità di 410 passeggeri - che hanno avuto un load factor medio del 91%. Ad oggi Latam è il vettore che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo.\r

\"Latam è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l'Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos - ha commentato Aline Mafra, direttore commerciale e marketing di Latam Brasile -. Siamo soddisfatti dell'andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi.\"\r

Ecco quindi che dal prossimo gennaio Latam aumenterà da tre a cinque alla settimana le frequenze sulla San Paolo-Roma, mentre quelle sulla San Paolo-Milano saliranno da quattro a cinque voli settimanali. \r

Il network domestiche del vettore include 55 destinazioni in Brasile, grazie all'introduzione di 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista, Petrolina, Presidente Prudente, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Sinop, Caxias do Sul e Passo Fundo. Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023.\r

A livello globale, la compagnia vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell'Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta.\r

","post_title":"Latam investe sull'Italia: più voli verso Milano e Roma da gennaio 2024","post_date":"2023-09-06T10:26:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693996000000]}]}}