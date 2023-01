Brasile: Marcelo Freixo è il nuovo presidente di Embratur Il Brasile a rinnovata guida Lula, ha nominato Marcelo Freixo nuovo presidente di Embratur: obiettivo dichiarato quello di recuperare l’immagine della destinazione all’estero per attirare più turisti, portare investimenti e creare posti di lavoro. Primo passo del neo presidente sarà la riorganizzazione interna dell’Ente Brasiliano per il Turismo:”Realizzeremo una gestione tecnica e trasparente, basata sulle buone pratiche di mercato. Riprenderemo a concentrarci sul marketing, sulla promozione e sul sostegno alla commercializzazione del Brasile all’estero, basandoci su data intelligence e big data, su partnership con il settore pubblico e privato, su investimenti nell’innovazione, sull’inserimento dell’agenda della sostenibilità e delle azioni per il clima e sull’attenzione ai risultati”. Il nuovo presidente intende collaborare con i ministri il cui lavoro è direttamente collegato alla modernizzazione delle politiche pubbliche e dei programmi volti a promuovere il turismo all’estero. “Oltre a integrare le nostre azioni nell’agenda di politica estera e in quella dei vari ministeri del governo Lula, riprenderemo il dialogo con il mercato e gli enti che svolgono azioni di promozione internazionale. Costruiremo un Embratur moderno, professionale, efficiente e impegnato nello sviluppo sostenibile”. Freixo, 55 anni, è insegnante di storia ed è nato in una comunità povera di São Gonçalo, città della regione metropolitana di Rio de Janeiro. E’ stato eletto deputato dello Stato di Rio de Janeiro per la prima volta nel 2006 e si è candidato due volte a sindaco di Rio de Janeiro, nel 2012 e nel 2016, e al governo dello Stato nel 2022. Eletto deputato federale nel 2018, lo stesso anno in cui Jair Bolsonaro è diventato presidente della Repubblica, è stato leader dell’opposizione al governo.

