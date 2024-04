Brand Usa: scoprire lo Utah con lo sguardo rivolto alle stelle del Dark Sky “Interpretando la chiave di lettura scelta da Brand Usa per la prossima stagione turistica ricordiamo che nello Utah offriamo opportunità a tutti e accogliamo immigranti e rifugiati – sottolinea Rachel Bremer, global markets director dello Utah Office of Tourism – Siamo uno stato giovane e abbiamo un’economia che cresce velocemente. Abbiamo messo a punto un sito che offre moltissime opportunità turistiche, anche per vivere esperienze con persone che hanno simili necessità. Nello Utah vivono 8 tribù di nativi di cui si può scoprire la storia e che vengono sostenute nello sviluppo scolastico ed economico. Salt Lake City, la nostra capitale, ha una comunità gay superiore a quella di Los Angeles e ospita il più grande Pride Festival degli Stati Uniti occidentali”. Situato negli Usa occidentali tra Nevada, Arizona e Colorado, lo Utah “non ha sbocchi sull’oceano Pacifico o quello Atlantico, ma abbiamo meravigliosi paesaggi, con 5 parchi nazionali, 9 aree protette note come monumenti nazionali, 15 località sciistiche, 46 parchi cittadini e 25 Dark Sky Parks & Places certificati: i cieli più scuri a livello mondiale che favoriscono l’osservazione delle stelle e l’astroturismo. Gli ospiti amano attraversare lo Utah guidando. Siamo molto conosciuti per gli sport invernali, ma anche per quelli estivi, come il rafting o l’arrampicata di ogni livello, anche in caso di disabilità. Abbiamo diverse infrastrutture che offrono l’opportunità di apprezzare il nostro outdoor in modi diversi. Per noi è prioritario che i parchi siano accessibili, quindi vengono fornite risorse e strumenti friendly in caso di bisogno. – conclude Rachel – Naturalmente sono sempre disponibili ranger e guide per accompagnare gli ospiti alla scoperta delle bellezze naturali del paese. A ciascuno secondo i propri ritmi”. Condividi

