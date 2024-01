Boom di entrate turistiche per il Portogallo: oltre 25 miliardi di euro nel 2023 Il 2023 del Portogallo si è concluso con un record in termini di entrate turistiche, trend destinato a proseguire anche quest’anno secondo quanto dichiarato da Nuno Fazenda, Segretario di Stato per turismo, commercio e servizi del Paese lusitano. Le entrate del turismo hanno superato i 25 miliardi di euro nel 2023 rispetto ai 21,1 miliardi di euro dell’anno precedente; in parallelo il numero dei pernottamenti è cresciuto del 10,5%. “È stato l’anno migliore nella storia del turismo in Portogallo – ha commentato Fazenda ripreso da Bloomberg -. Nel 2024 cresceremo ancora di più rispetto al 2023″. I turisti provenienti da Francia, Spagna e Germania – i principali mercati del Portogallo – hanno contribuito a rafforzare il numero di visitatori nel Paese dell’Europa meridionale, ha dichiarato il Segretario di Stato, con i britannici che costituiscono il gruppo più numeroso di visitatori. Ha inoltre citato un numero crescente di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Brasile. Fazenda ha parlato a margine di una conferenza a Lisbona in cui i funzionari hanno presentato una nuova campagna dal claim “Non è turismo, è futurismo”. L’obiettivo è quello di promuovere un turismo sostenibile che vada a beneficio delle comunità locali durante tutto l’arco dell’anno. Condividi

