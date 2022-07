Barcellona: gruppi da non più di 30 persone per i tour nel centro città

Barcellona introduce un limite al numero di persone che compongono i gruppi in visita nel centro della città: i partecipanti ai tour all’interno del cosiddetto ‘Distretto Uno’ non dovranno essere più di 30. La misura è finalizzata a combattere l’overtourism e ridurre l’inquinamento acustico, in quanto viene vietato anche l’uso di megafoni durante i tour. I quartieri di questo distretto includono il Quartiere Gotico, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera e La Barceloneta.

I gruppi di visita nelle aree più piccole saranno limitati a 15 persone. I sensi unici saranno applicati in 24 strade e piazze, come Paradise Street e Placa Sant Felip Neri, nel tentativo di mantenere il traffico pedonale scorrevole. Le pause che le guide turistiche fanno per spiegare la storia di un luogo o di un’attrazione dovranno essere brevi nei giorni di affollamento.

Al posto dei megafoni, la città vuole che le guide turistiche utilizzino apparecchiature radio o dispositivi che sussurrino per comunicare con i componenti del gruppo durante le visite negli spazi pubblici e sui trasporti pubblici.