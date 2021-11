Barbados: operativo il nuovo volo diretto da Francoforte con Eurowings Discover

Barbados è oggi raggiungibile con un volo diretto da Francoforte a Bridgetown: Eurowings Discover ha infatti inaugurato lo scorso 1° novembre la nuova rotta, operata tre volte a settimana – lunedì, mercoledì e sabato – con aeromobili configurati con tre classi di servizio: Business, Premium Economy ed Economy. Grazie al nuovo servizio aereo non-stop, disponibile fino al 23 aprile 2022, sarà più facile anche per i viaggiatori italiani raggiungere Barbados dai principali aeroporti del nostro Paese come Bologna, Firenze, Milano, Roma e Venezia.

“Con l’avvio dei nuovi voli di Eurowings Discover, che si aggiungono a quelli operati da Klm via Amsterdam, e in connessione dai principali aeroporti italiani, i viaggiatori italiani hanno molte più opzioni di volo per raggiungere Barbados quest’inverno. Non siamo mai stati così vicini all’Italia e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai passeggeri che sceglieranno di scoprire la nostra meravigliosa isola nei prossimi mesi”, ha commentato Anita Nightingale, direttore Europa di Barbados Tourism Marketing Inc.

L’Ente del Turismo di Barbados si impegna a garantire la sicurezza dei turisti in arrivo e sta lavorando per snellire le procedure di ingresso implementate per far fronte alla pandemia, soprattutto in vista dell’alta stagione. L’isola rappresenta infatti la meta ideale per chi cerca una destinazione esotica dove trascorrere le vacanze invernali: una volta atterrati, i viaggiatori troveranno natura incontaminata, autenticità, esperienze culinarie, adrenaliniche e relax in un unico posto, il tutto avvolto da un’atmosfera vivace e spensierata.