Barbados: countdown per il Caribbean Travel Marketplace, dal 9 all’11 maggio prossimi Conto alla rovescia per il Caribbean Travel Marketplace che si svolgerà tra un mese circa – dal 9 all’11 maggio prossimi – a Barbados. Organizzato dalla Caribbean Hotel and Tourism Association (Chta), in collaborazione con Barbados Tourism Marketing e la Barbados Hotel and Tourism Association, la kermesse che sarà ospitata dal Lloyd Erskine Sandiford Centre di Bridgetown “sottolinea la ripresa di Barbados dalla pandemia, dimostrando la sua resilienza e il suo impegno a rivitalizzare l’industria del turismo” afferma Vanessa Ledesma, ceo e direttore generale ad interim della Chta. “L’evento mette in mostra la capacità dell’isola di ospitare eventi internazionali su larga scala, rispettando i protocolli di salute e sicurezza e offrendo ai partecipanti un’esperienza di livello mondiale”. Il Caribbean Travel Marketplace prevede una due giorni in cui acquirenti e fornitori si incontrano faccia a faccia a beneficio della continua crescita turistica della regione. “Eventi di questo tipo svolgono un ruolo cruciale nella ripresa dal 2019, riunendo i principali stakeholder dell’industria turistica. La due giorni sarà inoltre una piattaforma per discutere le strategie per superare le sfide, condividere le migliori pratiche e promuovere la collaborazione tra le destinazioni caraibiche”.

