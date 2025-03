Bahamas: focus sull’Italia con un nuovo programma di incentivi per gli agenti di viaggio Bahamas Travel Agents Rewards Programme è la nuova iniziativa varata dal Ministero del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas, in collaborazione con My Booking Rewards e dedicata agli agenti di viaggio italiani. Il lancio amplia l’offerta di incentivi per le strutture ricettive autorizzate a più di 115 proprietà tra Nassau e Paradise Island, isola di Grand Bahama e le Out Islands. Gli agenti di viaggio possono incrementare il proprio potere di guadagno fino a 150 euro per prenotazioni registrate su BahamasAgentRewards.com. Gli incentivi standard di 20 euro saranno accreditati per ciascuna prenotazione a partire da un minimo di quattro notti a Nassau e Paradise Island, o di 30 euro per l’isola di Grand Bahama e per le Out Islands sempre per un minimo di 4 notti in base all’occupazione di una camera doppia. Questo programma è applicabile alle sole strutture autorizzate all’interno delle Bahamas. «La nostra collaborazione con la comunità degli agenti di viaggio in Italia è stata fondamentale per la costante crescita del turismo dall’Italia alle Bahamas – ha dichiarato Chester Cooper, vice primo ministro delle Bahamas e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione – Con il lancio del Bahamas Travel Agents Rewards Programme oggi, intendiamo approfondire il nostro rapporto con i professionisti del turismo italiani rendendo più facile e più gratificante per gli agenti chiudere le pratiche per le Bahamas». Latia Duncombe, direttore generale di Bmotia, ha aggiunto: «Grazie a campagne di marketing mirate e ben posizionate che hanno aumentato la visibilità delle Bahamas in Italia, il desiderio di viaggiare verso le nostre isole è molto elevato. Ora, il lancio di questo nuovo programma di incentivi per gli agenti di viaggio offre ai professionisti del settore una base più ampia di strutture alberghiere delle Bahamas con cui lavorare e maggiori incentivi per prenotare viaggi nelle nostre isole». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un prodotto dedicato ai viaggiatori più audaci e ambiziosi che desiderino provare il brivido dell’esplorazione di destinazioni insolite: nasce Go Expedition, nuovo brand e nuova programmazione di casa Go World. Trentadue le date a calendario per il 2025: partenze di gruppo (da otto a 12 partecipanti) guidate da tour leader esperti e arricchite da esperienze particolari per vivere a pieno l’esperienza di viaggio e scoperta. La prenotazione di un viaggio Go Expedition darà inoltre sempre diritto alla partecipazione a un corso base di survival bushcraft di due giorni, in collaborazione con Outdoor & Survival Academy. Da segnalare, la proposta Papua Nuova Guinea: Sepik, Huli e Sing Sing, dal 7 al 23 agosto: un’avventura culturale e antropologica alla scoperta di biodiversità, paesaggi e celebrazioni culturali a contatto con popoli che hanno saputo mantenere vive le loro tradizioni nonostante il passare dei secoli. Deserto di Mangystau: viaggio tra misteri e meraviglie geologiche è in programma dal 4 al 12 ottobre. Conduce a est del mar Caspio, nel Sud-Ovest del Kazakistan, alla scoperta di scenari ricchi di storia e di fascino naturale: un’esperienza in un paesaggio surreale dove il tempo sembra essersi fermato. Anche tanta Africa tra le destinazioni selezionate, tra cui spicca Camerun selvaggio: tra monti Alantika e culture ancestrali, un viaggio nel cuore di una terra lontana dai sentieri battuti, in un contesto che conserva tutta la magia e il fascino delle terre ancora inesplorate: un’esperienza tra villaggi remoti e alla scoperta di ancestrali rituali animisti. Un itinerario di 14 giorni, con partenza 29 novembre, caratterizzato da pernottamenti in tenda e trasferimenti su strade sterrate e in treno. Non manca neppure il Ciad, in programma per marzo 2026: Alla scoperta dell’Ennedi: avventura tra dune e oasi del deserto esplora una delle regioni più remote e spettacolari del paese. Un itinerario di oltre 3 mila chilometri attraverso i deserti, che permetterà di vivere l’emozione di una spedizione sahariana fatto di gole scolpite dal vento, antiche incisioni rupestri, saline millenarie e maestosi erg di sabbia dorata. “Sono anni che sogno di sviluppare questo tipo di prodotto, profondamente legato alla mia passione sin da quando opero nel mondo del turismo, dedicandomi a viaggi estremi, documentari ed esplorazioni con diverse organizzazioni anche di portata internazionale”, spiega Ludovico Scortichini, ceo Go World. "È finalmente giunto il momento - prosegue il nuovo responsabile prodotto, Davide Pasqualone -. Anche io da anni mi occupo di destinazioni insolite, con molta esperienza anche come accompagnatore, e mi sono trovato sulla stessa lunghezza d’onda con Go World, e Ludovico in particolare, nello sviluppo di questa programmazione esclusiva dedicata a viaggiatori che ricerchino esperienze singolari ed emozioni uniche. Dopo un anno di lavoro siamo pronti e orgogliosi di lanciare sul mercato questo nuovo brand”. [post_title] => Go World lancia il nuovo brand Go Expedition dedicato alle esplorazioni in mete insolite [post_date] => 2025-02-28T10:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740736904000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di privatizzazione per l'aeroporto di Catania: la Sac ha avviato ieri, 27 febbraio, le procedure e i documenti, incluso il piano industriale, da sottoporre all’assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sul conferimento del mandato al cda, attribuendogli i poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione dello scalo. "L’approvazione delle procedure - spiega una nota della Sac - rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri". L’assemblea dei soci sarà chiamata a esprimersi sulla proposta del cda, delineando così i prossimi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione. [post_title] => Aeroporto Catania: decolla l'iter per la privatizzazione della Sac [post_date] => 2025-02-28T09:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740736509000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti. Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence. [post_title] => Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente [post_date] => 2025-02-27T12:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740658182000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due nuovi area manager per I4T: Emilio Ganci per la Sicilia occidentale e Jacopo Rumor per il Basso Veneto (Padova, Vicenza e Rovigo). Con questi nuovi inserimenti, il team sul territorio raggiunge quota 15 professionisti, affiancati da una risorsa interna dedicata al back-office e coordinati dalla direttrice di rete, Ilaria Bortolato. Il suo compito è quello di favorire la sinergia e la collaborazione tra le diverse aree. Accomunati da una spiccata attitudine al dialogo e al problem solving, entrambi i nuovi area manager portano con sé soft-skills fondamentali per supportare gli agenti di viaggio: Ganci, con un solido background nel marketing, offre un valore aggiunto alle dinamiche commerciali delle agenzie, mentre Rumor, forte del dinamismo tipico delle nuove generazioni, può supportare gli agenti nell’adozione dei più recenti sistemi di emissione delle polizze, agevolandone l’integrazione nell’operatività quotidiana. “Nel nostro settore, la consulenza resta un valore imprescindibile - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Ivass ha recentemente evidenziato che la maggior parte delle contestazioni in ambito assicurativo riguarda la fase precontrattuale: è quindi essenziale fornire agli agenti di viaggio informazioni chiare, complete e affidabili, affinché possano a loro volta assistere al meglio i propri clienti. Per questo, continuiamo a investire sulle nostre risorse umane, sul loro know-how e sulla loro capacità di offrire un supporto personalizzato e concreto, anche in sinergia con i nuovi strumenti offerti dall’intelligenza artificiale”. [post_title] => Due nuovi area manager per I4T: Emilio Ganci e Jacopo Rumor [post_date] => 2025-02-27T10:34:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740652473000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una riduzione del 30%, esclusi diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo, per il viaggio via mare sulle rotte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia (operativa dal 1° giugno), Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa, per prenotazioni effettuate entro l’8 giugno 2025, con partenza tra il 26 maggio ed il 18 giugno 2025. Grimaldi Lines conferma l'accordo tra la compagnia di navigazione e Aci Sport in occasione del Rally Italia Sardegna 2025, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi, su un percorso che parte da Olbia, si snoda interamente nel nord dell’Isola attraverso paesaggi ancora incontaminati. La Sardegna è il fulcro della programmazione Grimaldi Lines nel mar Mediterraneo. L’isola dei Quattro Mori è raggiungibile con ben sette collegamenti marittimi regolari, particolarmente comodi per chi desidera spostarsi con l’auto o la moto e visitare tutte le più note località di questa terra antichissima. [post_title] => Confermata la promo Grimaldi per il Rally Italia Sardegna in programma dal 5 all'8 giugno [post_date] => 2025-02-26T11:03:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740567820000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Open Day di Genova che si è tenuto nella cornice di Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito dei Palazzi dei Rolli, all’interno dei quali tra ‘500 e ‘600 vennero ospitati regnanti e ambasciatori delle più importanti monarchie europee in visita ufficiale al Doge. Ancora una volta l’evento organizzato dal Gruppo Travel ha beneficiato del supporto del Comune di Genova rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, che ha potuto incontrare i molti tour operator presenti e soprattutto le numerosissime agenzie di viaggio del territorio molto interessate all’offerta del capoluogo ligure. «Questi eventi, che consideriamo vincenti- sottolinea l'assessore Bianchi - sono importanti per fare rete tra pubblico e privato, ma anche per far si che la nostra destinazione si posizioni tra quelle più ricercate. Questo è un anno speciale per Genova: il riconoscimento di Best in Travel 2025 premia il lavoro fatto negli ultimi anni per ampliare l’offerta turistica valorizzando tutti gli aspetti della città, dalla cultura allo sport, dal green agli eventi, ma soprattutto l’elemento "esperienziale" dato dalla nostra autenticità ed identità del territorio, grazie al nostro centro storico caratterizzato dalle oltre 70 botteghe storiche e che vive grazie ai famosi Palazzi dei Rolli. Gli eventi dedicati ai Rolli Day richiamano in città tantissime persone e la Rolli Experience consente di pernottare in alcuni di questi palazzi storici. Genova è una destinazione fruibile 360 giorni l’anno. Per questo vogliamo puntare sulla qualità , guardando alla storia ma anche al futuro. Molti sono gli strumenti a disposizione: abbiamo lanciato un portale collegato all’intelligenza artificiale che sarà pronto il prossimo mese e che permette al turista di scoprire il territorio attraverso un’esperienza sartoriale e nello stesso tempo a noi di utilizzare i dati in termini di profilature finalizzate a studiare le strategie per crescere insieme agli operatori del territorio». L’obiettivo del capoluogo ligure è di crescere ancora in termini numerici, con grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai numerosi eventi in programma, come Euroflora e il Salone Nautico che troveranno posto nelle grandi aree ristrutturate e trasformate. L’offerta turistica punta molto anche sull’outdoor, grazie alla presenza di percorsi legati alle antiche fortificazioni che rappresentano un unicum, ma anche sugli eventi congressuali. Il Travel Open Day di Genova ha visto la partecipazione di numerosi tour operator e di tantissime agenzie di viaggio interessate sia alla programmazione dei t.o. ma anche ai momenti formativi organizzati durante la giornata. Quest’anno il Gruppo Travel ha avviato una partnership con FTO con l’obiettivo di arricchire ancora di più le giornate dei TOD . La Federazione dei tour operator ha infatti curato l’organizzazione di momento di formazione rivolto alle agenzie presenti. «Siamo partiti da Genova con la nostra presenza ai Tod – aggiunge Gabriele Milani, direttore FTO – Si tratta di una collaborazione importante che ci consente di essere vicini alle adv e sfruttare questa occasione itinerante. Vogliamo ascoltare anche le agenzie non associate. La nostra mission è quella di stare vicino al business degli associati. Puntiamo sulla formazione non perdendo mai di vista il cambiamento ma anzi mettendoci sempre in discussione». Tra gli operatori presenti al Tod di Genova: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Acovi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, GNV, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Obb Ferrovie, Tbo.com, Sand, Mokoro, FTO, Azeta Viaggi. [post_title] => Travel Open Day Genova, tour operator, adv e formazione a Palazzo Imperiale [post_date] => 2025-02-26T10:44:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566670000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding [post_title] => Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica [post_date] => 2025-02-26T10:39:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566362000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i battenti dopo una totale ristrutturazione la lounge British Airways situata all'aeroporto di Seattle: una trasformazione che si aggiunge a quelle recenti di Singapore, Washington, Lagos e Londra Gatwick, tutte rinnovate negli ultimi nove mesi, dopo gli interventi sulle lounge di Edimburgo, Londra Heathrow Terminal 5B e Heathrow Terminal 3 nel 2023. La lounge di Seattle Tacoma è stata progettata ispirandosi al Pacifico nord-occidentale e incorporando al contempo l'eleganza del design britannico. La lounge presenta ora un'area di ristorazione completamente ridisegnata che offre una gamma completa di prodotti caldi e freddi, un'esperienza di ristorazione à la carte dedicata ai clienti First e sedute riservate al lavoro. È stato inoltre installato un nuovo bar che funge da elegante elemento centrale della lounge. «L'anno scorso abbiamo annunciato il nostro programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline, promettendo di migliorare l'esperienza dei passeggeri sia a terra che in volo - sottolinea Calum Laming, chief customer officer di British Airways -. In tutto il nostro network globale abbiamo 28 lounge in 20 aeroporti che svolgono tutti un ruolo importante nei viaggi dei nostri clienti, quindi ci impegniamo a offrire la migliore esperienza possibile». La compagnia britannica prevede sempre quest'anno di aprire la nuova lounge all'aeroporto di Dubai, con il nuovo concetto di design del vettore dalle caratteristiche esclusive, tra cui il Concorde Dining, un'offerta gastronomica notevolmente migliorata, docce e un bar con servizio completo. Nuova lounge anche a Miami, sempre nel corso del 2025, in uno spazio situato sopra i gate di partenza; rinnovi infine anche per le lounge di Boston e Glasgow. [post_title] => British Airways: riapre totalmente rinnovata la lounge di Seattle [post_date] => 2025-02-26T09:45:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740563101000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti - con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo. I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale. Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva. «Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato». I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano - Linate e Malpensa - Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia). Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma. Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia. I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita. [post_title] => Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo [post_date] => 2025-02-25T12:34:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740486864000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bahamas focus sullitalia con un nuovo programma di incentivi per gli agenti di viaggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":131,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2396,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un prodotto dedicato ai viaggiatori più audaci e ambiziosi che desiderino provare il brivido dell’esplorazione di destinazioni insolite: nasce Go Expedition, nuovo brand e nuova programmazione di casa Go World. Trentadue le date a calendario per il 2025: partenze di gruppo (da otto a 12 partecipanti) guidate da tour leader esperti e arricchite da esperienze particolari per vivere a pieno l’esperienza di viaggio e scoperta. La prenotazione di un viaggio Go Expedition darà inoltre sempre diritto alla partecipazione a un corso base di survival bushcraft di due giorni, in collaborazione con Outdoor & Survival Academy.\r

\r

Da segnalare, la proposta Papua Nuova Guinea: Sepik, Huli e Sing Sing, dal 7 al 23 agosto: un’avventura culturale e antropologica alla scoperta di biodiversità, paesaggi e celebrazioni culturali a contatto con popoli che hanno saputo mantenere vive le loro tradizioni nonostante il passare dei secoli. Deserto di Mangystau: viaggio tra misteri e meraviglie geologiche è in programma dal 4 al 12 ottobre. Conduce a est del mar Caspio, nel Sud-Ovest del Kazakistan, alla scoperta di scenari ricchi di storia e di fascino naturale: un’esperienza in un paesaggio surreale dove il tempo sembra essersi fermato.\r

\r

Anche tanta Africa tra le destinazioni selezionate, tra cui spicca Camerun selvaggio: tra monti Alantika e culture ancestrali, un viaggio nel cuore di una terra lontana dai sentieri battuti, in un contesto che conserva tutta la magia e il fascino delle terre ancora inesplorate: un’esperienza tra villaggi remoti e alla scoperta di ancestrali rituali animisti. Un itinerario di 14 giorni, con partenza 29 novembre, caratterizzato da pernottamenti in tenda e trasferimenti su strade sterrate e in treno.\r

\r

Non manca neppure il Ciad, in programma per marzo 2026: Alla scoperta dell’Ennedi: avventura tra dune e oasi del deserto esplora una delle regioni più remote e spettacolari del paese. Un itinerario di oltre 3 mila chilometri attraverso i deserti, che permetterà di vivere l’emozione di una spedizione sahariana fatto di gole scolpite dal vento, antiche incisioni rupestri, saline millenarie e maestosi erg di sabbia dorata.\r

\r

“Sono anni che sogno di sviluppare questo tipo di prodotto, profondamente legato alla mia passione sin da quando opero nel mondo del turismo, dedicandomi a viaggi estremi, documentari ed esplorazioni con diverse organizzazioni anche di portata internazionale”, spiega Ludovico Scortichini, ceo Go World.\r

\r

\"È finalmente giunto il momento - prosegue il nuovo responsabile prodotto, Davide Pasqualone -. Anche io da anni mi occupo di destinazioni insolite, con molta esperienza anche come accompagnatore, e mi sono trovato sulla stessa lunghezza d’onda con Go World, e Ludovico in particolare, nello sviluppo di questa programmazione esclusiva dedicata a viaggiatori che ricerchino esperienze singolari ed emozioni uniche. Dopo un anno di lavoro siamo pronti e orgogliosi di lanciare sul mercato questo nuovo brand”.","post_title":"Go World lancia il nuovo brand Go Expedition dedicato alle esplorazioni in mete insolite","post_date":"2025-02-28T10:01:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740736904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di privatizzazione per l'aeroporto di Catania: la Sac ha avviato ieri, 27 febbraio, le procedure e i documenti, incluso il piano industriale, da sottoporre all’assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sul conferimento del mandato al cda, attribuendogli i poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione dello scalo.\r

\"L’approvazione delle procedure - spiega una nota della Sac - rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri\".\r

L’assemblea dei soci sarà chiamata a esprimersi sulla proposta del cda, delineando così i prossimi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione. ","post_title":"Aeroporto Catania: decolla l'iter per la privatizzazione della Sac","post_date":"2025-02-28T09:55:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740736509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti.\r

\r

Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence.","post_title":"Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente","post_date":"2025-02-27T12:09:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740658182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi area manager per I4T: Emilio Ganci per la Sicilia occidentale e Jacopo Rumor per il Basso Veneto (Padova, Vicenza e Rovigo). Con questi nuovi inserimenti, il team sul territorio raggiunge quota 15 professionisti, affiancati da una risorsa interna dedicata al back-office e coordinati dalla direttrice di rete, Ilaria Bortolato. Il suo compito è quello di favorire la sinergia e la collaborazione tra le diverse aree.\r

\r

Accomunati da una spiccata attitudine al dialogo e al problem solving, entrambi i nuovi area manager portano con sé soft-skills fondamentali per supportare gli agenti di viaggio: Ganci, con un solido background nel marketing, offre un valore aggiunto alle dinamiche commerciali delle agenzie, mentre Rumor, forte del dinamismo tipico delle nuove generazioni, può supportare gli agenti nell’adozione dei più recenti sistemi di emissione delle polizze, agevolandone l’integrazione nell’operatività quotidiana.\r

\r

“Nel nostro settore, la consulenza resta un valore imprescindibile - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Ivass ha recentemente evidenziato che la maggior parte delle contestazioni in ambito assicurativo riguarda la fase precontrattuale: è quindi essenziale fornire agli agenti di viaggio informazioni chiare, complete e affidabili, affinché possano a loro volta assistere al meglio i propri clienti. Per questo, continuiamo a investire sulle nostre risorse umane, sul loro know-how e sulla loro capacità di offrire un supporto personalizzato e concreto, anche in sinergia con i nuovi strumenti offerti dall’intelligenza artificiale”.","post_title":"Due nuovi area manager per I4T: Emilio Ganci e Jacopo Rumor","post_date":"2025-02-27T10:34:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1740652473000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una riduzione del 30%, esclusi diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo, per il viaggio via\r

mare sulle rotte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia (operativa dal 1° giugno), Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa, per prenotazioni effettuate entro l’8 giugno 2025, con partenza tra il 26 maggio ed il 18 giugno 2025. Grimaldi Lines conferma l'accordo tra la compagnia di navigazione e Aci Sport in occasione del Rally Italia Sardegna 2025, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi, su un percorso che parte da Olbia, si snoda interamente nel nord dell’Isola attraverso paesaggi ancora incontaminati.\r

\r

La Sardegna è il fulcro della programmazione Grimaldi Lines nel mar Mediterraneo. L’isola dei Quattro Mori è raggiungibile con ben sette collegamenti marittimi regolari, particolarmente comodi per chi desidera spostarsi con l’auto o la moto e visitare tutte le più note località di questa terra antichissima.","post_title":"Confermata la promo Grimaldi per il Rally Italia Sardegna in programma dal 5 all'8 giugno","post_date":"2025-02-26T11:03:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740567820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Grande successo per il Travel Open Day di Genova che si è tenuto nella cornice di Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito dei Palazzi dei Rolli, all’interno dei quali tra ‘500 e ‘600 vennero ospitati regnanti e ambasciatori delle più importanti monarchie europee in visita ufficiale al Doge.\r

\r

Ancora una volta l’evento organizzato dal Gruppo Travel ha beneficiato del supporto del Comune di Genova rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, che ha potuto incontrare i molti tour operator presenti e soprattutto le numerosissime agenzie di viaggio del territorio molto interessate all’offerta del capoluogo ligure.\r

\r

«Questi eventi, che consideriamo vincenti- sottolinea l'assessore Bianchi - sono importanti per fare rete tra pubblico e privato, ma anche per far si che la nostra destinazione si posizioni tra quelle più ricercate. Questo è un anno speciale per Genova: il riconoscimento di Best in Travel 2025 premia il lavoro fatto negli ultimi anni per ampliare l’offerta turistica valorizzando tutti gli aspetti della città, dalla cultura allo sport, dal green agli eventi, ma soprattutto l’elemento \"esperienziale\" dato dalla nostra autenticità ed identità del territorio, grazie al nostro centro storico caratterizzato dalle oltre 70 botteghe storiche e che vive grazie ai famosi Palazzi dei Rolli. Gli eventi dedicati ai Rolli Day richiamano in città tantissime persone e la Rolli Experience consente di pernottare in alcuni di questi palazzi storici. Genova è una destinazione fruibile 360 giorni l’anno. Per questo vogliamo puntare sulla qualità , guardando alla storia ma anche al futuro. Molti sono gli strumenti a disposizione: abbiamo lanciato un portale collegato all’intelligenza artificiale che sarà pronto il prossimo mese e che permette al turista di scoprire il territorio attraverso un’esperienza sartoriale e nello stesso tempo a noi di utilizzare i dati in termini di profilature finalizzate a studiare le strategie per crescere insieme agli operatori del territorio».\r

\r

L’obiettivo del capoluogo ligure è di crescere ancora in termini numerici, con grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai numerosi eventi in programma, come Euroflora e il Salone Nautico che troveranno posto nelle grandi aree ristrutturate e trasformate. L’offerta turistica punta molto anche sull’outdoor, grazie alla presenza di percorsi legati alle antiche fortificazioni che rappresentano un unicum, ma anche sugli eventi congressuali.\r

\r

Il Travel Open Day di Genova ha visto la partecipazione di numerosi tour operator e di tantissime agenzie di viaggio interessate sia alla programmazione dei t.o. ma anche ai momenti formativi organizzati durante la giornata.\r

\r

Quest’anno il Gruppo Travel ha avviato una partnership con FTO con l’obiettivo di arricchire ancora di più le giornate dei TOD . La Federazione dei tour operator ha infatti curato l’organizzazione di momento di formazione rivolto alle agenzie presenti.\r

\r

«Siamo partiti da Genova con la nostra presenza ai Tod – aggiunge Gabriele Milani, direttore FTO – Si tratta di una collaborazione importante che ci consente di essere vicini alle adv e sfruttare questa occasione itinerante. Vogliamo ascoltare anche le agenzie non associate. La nostra mission è quella di stare vicino al business degli associati. Puntiamo sulla formazione non perdendo mai di vista il cambiamento ma anzi mettendoci sempre in discussione».\r

\r

Tra gli operatori presenti al Tod di Genova: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Acovi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, GNV, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Obb Ferrovie, Tbo.com, Sand, Mokoro, FTO, Azeta Viaggi.","post_title":"Travel Open Day Genova, tour operator, adv e formazione a Palazzo Imperiale","post_date":"2025-02-26T10:44:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740566670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. \r

\r

E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica\", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. \r

\r

Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding","post_title":"Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica","post_date":"2025-02-26T10:39:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740566362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i battenti dopo una totale ristrutturazione la lounge British Airways situata all'aeroporto di Seattle: una trasformazione che si aggiunge a quelle recenti di Singapore, Washington, Lagos e Londra Gatwick, tutte rinnovate negli ultimi nove mesi, dopo gli interventi sulle lounge di Edimburgo, Londra Heathrow Terminal 5B e Heathrow Terminal 3 nel 2023.\r

\r

La lounge di Seattle Tacoma è stata progettata ispirandosi al Pacifico nord-occidentale e incorporando al contempo l'eleganza del design britannico. La lounge presenta ora un'area di ristorazione completamente ridisegnata che offre una gamma completa di prodotti caldi e freddi, un'esperienza di ristorazione à la carte dedicata ai clienti First e sedute riservate al lavoro. È stato inoltre installato un nuovo bar che funge da elegante elemento centrale della lounge.\r

\r

«L'anno scorso abbiamo annunciato il nostro programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline, promettendo di migliorare l'esperienza dei passeggeri sia a terra che in volo - sottolinea Calum Laming, chief customer officer di British Airways -. In tutto il nostro network globale abbiamo 28 lounge in 20 aeroporti che svolgono tutti un ruolo importante nei viaggi dei nostri clienti, quindi ci impegniamo a offrire la migliore esperienza possibile».\r

\r

La compagnia britannica prevede sempre quest'anno di aprire la nuova lounge all'aeroporto di Dubai, con il nuovo concetto di design del vettore dalle caratteristiche esclusive, tra cui il Concorde Dining, un'offerta gastronomica notevolmente migliorata, docce e un bar con servizio completo. Nuova lounge anche a Miami, sempre nel corso del 2025, in uno spazio situato sopra i gate di partenza; rinnovi infine anche per le lounge di Boston e Glasgow.\r

\r

","post_title":"British Airways: riapre totalmente rinnovata la lounge di Seattle","post_date":"2025-02-26T09:45:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740563101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti - con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo.\r

I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale.\r

Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva.\r

«Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato».\r

I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano - Linate e Malpensa - Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia).\r

Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma.\r

Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia.\r

I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita.","post_title":"Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo","post_date":"2025-02-25T12:34:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1740486864000]}]}}