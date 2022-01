Austria: dal 1° febbraio sarà in vigore l’obbligo del vaccino contro il Covid-19

L’Austria è il primo paese europeo a introdurre l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19: ieri sera infatti il parlamento austriaco ha approvato la legge con una maggioranza raggiunta dopo ore di battito in aula e di proteste in piazza. La misura entrerà in vigore dal prossimo 1° febbraio.

L’obbligo di vaccinazione riguarderà le persone con più di 18 anni: sono previste multe da 600 a oltre 3 mila euro per chi non si adeguerà. In parallelo il governo di Vienna ha annunciato il lancio di una lotteria nazionale per incoraggiare i cittadini vaccinarsi contro il Covid-19. “Per noi è importante – ha spiegato il cancelliere Karl Nehammer – che ci sia sia una ricompensa per chi si vaccina. Ci saranno buoni da 500 euro da utilizzare nei negozi, turismo, gastronomia, servizi, cultura e sport”. In pratica tutti i cittadini, vaccinati o meno, hanno diritto ad un biglietto per ogni dose di vaccino ricevuta, per un totale di tre per quelli che hanno ricevuto la dose di richiamo.