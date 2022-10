Australia: va in scena la nuova campagna. Focus anche sul turismo alto spendente Lancio in contemporanea sui principali mercati internazionali per la nuova campagna di Tourism Australia ‘Come and Say G’day’ (l’Australia ti aspetta per darti il buon giorno). In Italia l’evento si è svolto a Milano alla presenza del console generale Naila Mazzucco, con l’intervento online da Berlino di Eva Seller, regional sale manager Europa, e la direzione di Matteo Prato, country manager Italy Tourism Australia, alla guida dell’evento in streeming i principali tour operator partner e un corposo gruppo di selezionate agenzie di viaggio collegate da dieci città italiane. Focus della promozione un cortometraggio di 9 minuti dallo storytelling emozionale in grafica digitale e azione dal vivo e il claim “Come and Say G’day” tipica espressione dell’ospitalità australiana con l’obiettivo di ricondurre i viaggiatori a un’avventura Down Under. La campagna verrà sviluppata su molteplici canali di comunicazione e sarà amplificata da partnership di organizzazioni turistiche di stati e territori australiani, operatori turistici, media e vettori come Qantas e Singapore Airlines. “La campagna è stata realizzata per essere immediatamente identificata nelle immagini avventurose della nuova ambasciatrice di Tourism Australia, Ruby, la canguretta che rivolge un tipico benvenuto australiano “good day” ai viaggiatori d’oltreoceano. – spiega Eva Seller – Ruby è un’icona popolare, è il canguro simbolo con cui l’Australia viene associata nel mondo e lei rappresenta lo spirito australiano, una personalità amichevole e calorosa, che suscita e trasmette emozioni. Strappare un sorriso e ricordare ai viaggiatori internazionali che ‘There’s Nothing Like Australia’ (non c’è niente come l’Australia), dove ogni destinazione è un’esperienza”. “I nostri numeri in termini di arrivi internazionali non sono al momento soddisfacenti ma vogliamo essere ottimisti. La pandemia ha bloccato per lungo tempo il settore turistico in tutto il mondo – aggiunge Eva Seller -. Siamo coscienti delle distanze che dividono l’Italia dall’Australia, è un fattore che influisce anche sui costi del viaggio, lo sappiamo, e per questo puntiamo sulla professionalità e su un turismo alto spendente. L’intento della campagna è far tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze australiane; è l’obbiettivo del viaggio di Ruby”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432850" align="alignleft" width="300"] Gabriella Aires e Alessandro Saglio[/caption] C’è la Polonia al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte per offrire agli agenti associati, e ai loro clienti, nuovo prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile. Protagonista del programma, studiato dalle agenzie piemontesi con i fornitori polacchi incontrati in eductour, è il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Lo si raggiunge con il nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, ogni lunedì e venerdì, per visitare l’antica, vivace e bella capitale della Bassa Slesia, animatissima città universitaria. Il tutto in quattro intensi giorni dal 9 al 12 dicembre prossimi, quotato per gruppi volo incluso da Torino. Insieme, per far crescere l’interscambio turistico L’operazione è concertata con l’Ente del turismo polacco ed energicamente promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte. Così lo scorso agosto Torino ha accolto gli operatori della Bassa Slesia in un primo eductour, organizzato per Confindustria Polonia da Turismo Torino e Visit Piemonte. Pochi giorni fa il tour di Fiavet Piemonte in Bassa Slesia, con sei agenti di viaggi e due blogger. «Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia». «Sono molto orgoglioso di questa bella operazione – afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”. L’iniziativa ha contato sul supporto di una squadra importante, con l’impegno del console onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss e della console onoraria d’Italia a Breslavia Monika Przemyslawa Kwiatosz, che hanno accompagnato gli eductour illustrandone gli obiettivi a ospiti e partner. All’aeroporto di Torino ha fatto gli onori di casa Rita Pucci, Relazioni Esterne di Sagat; al Port Lotniczy di Breslavia ha accolto gli agenti di Fiavet Jaroslaw Sztucki, direttore sales& marketing dello scalo, insieme a Krzysztof Maj, presidente della Bassa Slesia e assessore al turismo e a Jakub Feiga, direttore della DMO di Breslavia. La città degli gnomi e dei premi Nobel Gli agenti piemontesi, accompagnati da Viktoria sono stati ospiti per due notti dell’Altus Palace Hotel, sontuoso cinque stelle un tempo residenza di famiglia del banchiere Leipziger: appena inaugurato dal Dobry Hotel Group che ne ha conservato l’elegante atmosfera fin de siècle. Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia. Poi Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca. Per visitare l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944. Infine una notte a Polanica a visitare la miniera d’oro di Zloty Stok con il suo insediamento medievale, e poi raggiungere in barca e a piedi fino alla straordinaria e unica cascata sotterranea. Nel corso del tour gli agenti hanno visitato alcuni hotel e hanno potuto assaporare la ricca gastronomia polacca nei ristoranti classici e tipici delle tre città visitate. [post_title] => La Fiavet Piemonte va in Polonia, al mercato di Natale di Breslavia [post_date] => 2022-10-24T14:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666623236000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lancio in contemporanea sui principali mercati internazionali per la nuova campagna di Tourism Australia ‘Come and Say G’day’ (l’Australia ti aspetta per darti il buon giorno). In Italia l’evento si è svolto a Milano alla presenza del console generale Naila Mazzucco, con l’intervento online da Berlino di Eva Seller, regional sale manager Europa, e la direzione di Matteo Prato, country manager Italy Tourism Australia, alla guida dell’evento in streeming i principali tour operator partner e un corposo gruppo di selezionate agenzie di viaggio collegate da dieci città italiane. Focus della promozione un cortometraggio di 9 minuti dallo storytelling emozionale in grafica digitale e azione dal vivo e il claim “Come and Say G’day” tipica espressione dell’ospitalità australiana con l’obiettivo di ricondurre i viaggiatori a un’avventura Down Under. La campagna verrà sviluppata su molteplici canali di comunicazione e sarà amplificata da partnership di organizzazioni turistiche di stati e territori australiani, operatori turistici, media e vettori come Qantas e Singapore Airlines. “La campagna è stata realizzata per essere immediatamente identificata nelle immagini avventurose della nuova ambasciatrice di Tourism Australia, Ruby, la canguretta che rivolge un tipico benvenuto australiano “good day” ai viaggiatori d'oltreoceano. - spiega Eva Seller - Ruby è un’icona popolare, è il canguro simbolo con cui l’Australia viene associata nel mondo e lei rappresenta lo spirito australiano, una personalità amichevole e calorosa, che suscita e trasmette emozioni. Strappare un sorriso e ricordare ai viaggiatori internazionali che ‘There's Nothing Like Australia’ (non c’è niente come l’Australia), dove ogni destinazione è un’esperienza”. “I nostri numeri in termini di arrivi internazionali non sono al momento soddisfacenti ma vogliamo essere ottimisti. La pandemia ha bloccato per lungo tempo il settore turistico in tutto il mondo - aggiunge Eva Seller -. Siamo coscienti delle distanze che dividono l’Italia dall’Australia, è un fattore che influisce anche sui costi del viaggio, lo sappiamo, e per questo puntiamo sulla professionalità e su un turismo alto spendente. L’intento della campagna è far tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze australiane; è l’obbiettivo del viaggio di Ruby”. [post_title] => Australia: va in scena la nuova campagna. Focus anche sul turismo alto spendente [post_date] => 2022-10-24T13:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666618093000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani. L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente. L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021. Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi. Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. «Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute - la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta». Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico. Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità. [post_title] => Relais del Cabreo, cultura, natura ed enoturismo protagonisti del successo della stagione [post_date] => 2022-10-24T10:58:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666609090000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432738 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà per la fortuita e fortunata collocazione nel calendario di quest’anno che fa cadere la festività di Ognissanti nella giornata di martedì, ma certo è che gli italiani mostrano di non voler assolutamente rinunciare alla possibilità di una vacanza, regalata da questo strategico ponte del 1° novembre. A mettersi in viaggio infatti saranno circa 11 milioni e 800mila concittadini, ovvero quasi il 20% della popolazione, con un conseguente giro di affari di 3,45 miliardi. Il dato, emerso dall’indagine di Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions ed effettuata tra l’11 ed il 14 ottobre su un campione rappresentativo di oltre 3mila individui, mostra il movimento turistico degli italiani durante una festività che da sempre rappresenta una prima tregua dal lavoro dopo il periodo delle ferie estive. «E’ indubbio che si tratti di un ponte fortunato perché lungo – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – La festività di Ognissanti, cadendo di martedì, costituisce di per sé una sorta di invito a partire, offrendo un maggior margine di programmazione per qualsiasi progetto di vacanza. E’ sorprendente la voglia di vivere il Belpaese che gli italiani manifestano – ha aggiunto Bocca – Questa è una tendenza in crescita, ed abbiamo potuto rilevarla sul nascere nel passaggio del post pandemia». «Oggi le città d’arte tornano ad essere l’obiettivo centrale del progetto vacanza, ma sempre più si nota il bisogno di restare comunque vicini al proprio territorio, o nella propria regione o al massimo in una di prossimità. Tutti cercano il relax e questo va di pari passo con il desiderio di fare passeggiate, gite ed escursioni, il più possibile a contatto con la natura. Fermo restando che molti italiani approfitteranno di questo appuntamento per tornare a visitare i propri cari nei territori di origine». «Abituati a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, per noi lo scenario che si presenta è tutto sommato positivo - ha concluso Bocca - Ma i fortissimi rincari legati al tema dell’energia pesano come macigni sui cittadini e sulle imprese: non possiamo esultare di fronte a quel 62,4 per cento di italiani che ha deciso di non partire per motivi economici. Questa situazione non potrà gravare troppo a lungo sulla popolazione. Auspichiamo per questo che l’agenda del nuovo governo evidenzi questa drammatica emergenza in cima alle priorità». [post_title] => Federalberghi: quasi 12 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 1° novembre [post_date] => 2022-10-21T12:23:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666355016000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432733" align="alignleft" width="300"] Giovanni Moretto, director market management Expedia Group Italy[/caption] Giovanni Moretto, director of market management, Italy, Expedia Group, ci manda un contributo molto interessante sul rapporto fondamentale fra tecnologia e viaggiatore che volentieri pubblichiamo. Le piattaforme di viaggi online hanno creato un mondo di opportunità che 25 anni fa era impensabile per i viaggiatori. Basta una semplice ricerca e milioni di persone possono scegliere i brand e le esperienze che più desiderano. Inoltre, grazie alla condivisione delle preferenze personali, possono decidere come viaggiare e confrontare all'istante diverse soluzioni di alloggio. Lo sviluppo avanzato di back-end e interfacce utente, insieme all'inventario reso disponibile dai partner, hanno dato molto potere ai viaggiatori. Questa situazione è senz'altro favorevole per chi viaggia, ma c'è un rovescio della medaglia: il mercato dei viaggi online punta troppo sulla riduzione dei prezzi, anziché sull'offerta del prodotto giusto ad un prezzo adeguato. Per fortuna, il vento sta cambiando. Al momento stiamo assistendo ad un'evoluzione dell'esperienza di prenotazione online: le esigenze dei viaggiatori, grazie alla tecnologia, stanno tornando al centro della scena. Ci sono diverse strategie che gli albergatori possono mettere in campo per migliorare la propria attività, offrire servizi migliori e andare incontro alle necessità delle persone. Concentrarsi sull'esperienza degli ospiti ha un chiaro vantaggio: un'esperienza migliore, infatti, aumenta il tasso di riprenotazione, la fidelizzazione al brand e le recensioni positive, che a loro volta determinano un incremento delle prenotazioni. Utilizzando tecnologie e piattaforme che mettono i viaggiatori al primo posto, gli albergatori possono offrire agli ospiti esperienze più soddisfacenti e ottenere così risultati migliori per tutti. Come comprendere meglio l'esperienza dei viaggiatori Capire come i viaggiatori valutano i diversi aspetti di un viaggio o di un'esperienza, e quali elementi apprezzano maggiormente, è fondamentale per gli albergatori, perché mette in luce le aree di possibile miglioramento. In questo senso, le tecnologie che consentono agli albergatori di cogliere gli indizi di un'esperienza positiva svolgono un ruolo cruciale. La necessità di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori è confermata da una ricerca, secondo la quale il 53% dei consumatori è più propenso a spendere se ha fiducia che un'azienda manterrà le promesse fatte. L'utilizzo di una tecnologia che monitora e analizza i principali punti di contatto (dalle recensioni degli ospiti alle cancellazioni e ai commenti durante il soggiorno, dalla propensione a chiamare la struttura alle riprotezioni)può contribuire a delineare un'immagine fedele dell'esperienza complessiva. Sapere quali sono gli aspetti su cui un hotel promette tanto, ma mantiene poco è importante per capire come migliorare, per evitare improvvisazioni e decidere quali misure intraprendere al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti. Una piattaforma in linea con l'esperienza degli ospiti Queste informazioni sono utili non solo per gli albergatori, che possono così migliorare la propria offerta, ma anche per le piattaforme online, che possono diventare più efficienti per gli albergatori e i viaggiatori. Ad esempio, Expedia Group sta rivoluzionando il suo marketplace e ha intenzione di garantire una maggiore visibilità a quei partner che offrono esperienze eccezionali. In passato, l'efficacia dell'offerta, che è legata a elementi come il contenuto, le foto, i prezzi e la disponibilità di una struttura, ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro marketplace. Expedia Group sta introducendo dunque un'importante novità: la visibilità di una struttura dipenderà da due tipi di indicatori, l'efficacia dell'offerta e l'esperienza degli ospiti. La scelta di tenere conto di quest'ultimo fattore vuole dare ai viaggiatori un'idea chiara e precisa di cosa aspettarsi quando prenotano una sistemazione, attribuendo quindi maggiore importanza all'esperienza degli ospiti. Alcuni degli indicatori che influiscono sul risultato sono, fra gli altri, la valutazione del personale e del servizio, la valutazione della pulizia, il tasso di riprotezione, la valutazione dei servizi disponibili ecc. Questo cambio di visione, che mette al centro il viaggiatore, ricompenserà i partner che assicurano esperienze positive con una maggiore visibilità, un aumento delle performance e maggiori opportunità di interazione con gli ospiti. L'utilizzo di una piattaforma che tenga conto non soltanto delle tariffe e della disponibilità, ma anche della capacità di andare incontro alle esigenze degli ospiti nel corso del tempo, assicura un'esperienza eccellente sia ai viaggiatori che agli albergatori. Se i viaggiatori sono soddisfatti, siamo tutti soddisfatti In precedenza, l'esperienza di prenotazione online era eccessivamente mercificata e non andava incontro alle esigenze dei viaggiatori, né assicurava un valore aggiunto agli hotel. Le tecnologie incentrate sui viaggiatori, come le piattaforme che premiano i partner e tengono conto delle precedenti valutazioni degli ospiti per adeguare le esperienze e le soluzioni d'alloggio, sono invece in grado di interpretare meglio le preferenze di chi viaggia. Senza una tecnologia che renda protagonisti gli ospiti, gli albergatori rischiano di perdere terreno. Perché i viaggiatori, quando prenotano online, non guardano soltanto al prezzo, ma prendono in considerazione tutta una serie di aspetti. Con la tecnologia giusta, gli albergatori hanno a disposizione una gamma avanzata di strumenti che consentono di conoscere meglio i viaggiatori, offrire un servizio eccellente e far crescere la propria attività. [post_title] => Moretto (Expedia): l'importanza della tecnologia disegnata sui viaggiatori [post_date] => 2022-10-21T12:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666354139000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una metropoli innovativa e moderna, così Vienna si svela attraverso la nuova campagna promozionale dal tema “visione e ripartenza”. Nel 2023 la capitale dell'Austria celebrerà i 150 anni dall’Esposizione Universale, evento di eccezionale sviluppo per la città e proprio seguendo questo spirito l’Ente del turismo guarda al futuro, forte del suo passato. “Nel 1873 Vienna si è reinventata – spiega Ingrid Friz–Frizberg, market management dell’ente del turismo – e dal 2000 ha ripreso lo stesso ritmo dinamico di allora”. Questo evento sarà al centro delle strategie della valorizzazione turistica. Guardare oltre, guardare al domani e soprattutto osservare i trends in city tourism attraverso il futurologo Andreas Reiter fondatore e capo dello ZTB Zukunftsbüro, l’esperto racconta come sarà la città del futuro: “Un habitat naturale nel quale vivrà il 70% delle persone entro il 2050 – afferma Reiter – in cui le persone producono cibo sui tetti, l’energia viene scambiata tramite blockchain. Occorre ricerca e analisi sul futuro delle persone, sul cambio rigenerativo e tecnologico per disegnare la città del futuro; la visione di un futuro partecipativo. Sono queste le nuove tendenze che influenzeranno anche il turismo del futuro”. A Milano in evento interattivo, il futurologo ha quindi guidato i professionisti del viaggio a disegnare la propria città del futuro. La città del domani sarà smart, un luogo dove abitare e lavorare tra spazio urbano e naturale, un intreccio di digitalizzazione e decarbonizzazione, poli funzionali e micromobilità, eco–friendly mobility e alta velocità, economia circolare, green e sostenibilità. Nel 2023 Vienna dunque celebrerà il suo passato, il presente e il futuro e in previsione di questa ricorrenza nell’area del Prater verrà aperto un nuovo centro espositivo “Panorama Vienna” per ricordare la Rotunde, l’edificio considerato all’epoca il più grande del mondo e simbolo dell’Esposizione dove verranno esposti giganteschi dipinti. Entro il 2024 sarà aperto all’interno del Prater anche un nuovo spazio che mostrerà la storia del Parco di divertimento. Il Mak, aprirà due mostre, una sulla tendenza di arti orientali, già innescata dall’Esposione e uno spazio dedicato alla Lobmeyr, l’azienda celebre per i cristalli che nel 2023 compirà 200 anni. Nel settore musicale, la dinastia Strauss, ha in programma la nuova House of Strauss nel Casinò Zogernitz, museo dedicato al compositore e a spazi per concerti. Ma, soprattutto, nel 2023 si celebrerà l’acqua viennese. Nel 1873 entrò in funzione il primo acquedotto di Vienna, direttamente dalle sorgenti delle Alpi, considerato un contribuito al miglioramento della qualità della vita. Il Wienerwald salvato già negli anni Settanta dalla speculazione edilizia, costituisce oggi l’area ricreativa più importante della città pari al 50% dell’area green. Vienna è stata premiata quest’anno anche dalla rivista britannica Economist come la città più vivibile al mondo. [post_title] => Vienna lancia la nuova campagna che fa perno su "visione e ripartenza" [post_date] => 2022-10-21T11:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666351063000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432692" align="alignleft" width="300"] Il Kimpton Fitzroy London dove si terrà la cerimonia di premiazione[/caption] Sono ben 23 gli alberghi italiani finalisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens per l'area Europa e Mediterraneo. Le strutture della nostra Penisola sono quindi presenti in ben 13 delle 18 categorie del concorso, in alcuni casi vantando ben tre finalisti su tre. Le votazioni rimarranno aperte fino al 24 ottobre sul sito www.condenastjohansens.com. I vincitori saranno annunciati in occasione della cena di gala per celebrare il quarantesimo anniversario della guida il 7 novembre 2022 a Londra al Kimpton Fitzroy London Hotel. Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani: Nella categoria di Best new or recently renovated hotel: Feudi di San Gregorio – Wine Estate; come Best house, villa or serviced apartment ci sono Buonanotte Garibaldi e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per il Best small & exclusive property ci sono Speronari Suites a Milano e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Per la Best value experience ci sono l’hotel dei Borgognoni e il Castello di Petroia in Umbria, mentre per il Best waterside hotel ci sono il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle coste della Sardegna e il Grand Hotel Fasano & Villa Principe. L’Elizabeth Unique Hotel, a Roma, è invece fra i finalisti per il titolo di Best urban hotel. Ben tre nomi italiani sono quindi in competizione per il Best for green practices & sustainability: Borgo Pignano nella campagna di San Gimignano, la masseria Susafa in Sicilia e il Venissa Wine Resort Hotel nella laguna di Venezia; come Best immersive experience sono candidati il Black Truffle Lodge nelle campagne umbre e il Toscana Resort Castelfalfi. Per i Best for families tra i finalisti ci sono il Punta Molino Beach Resort and Thermal Spa di Ischia e il Color Hotel Style & Design in Veneto. Compare ancora Venezia con il Ca’ Sagredo Hotel fra i finalisti per il Best for weddings, parties & celebrations insieme alla Torre a Cona Wine Estate immersa nelle campagne toscane. Come finalista nella categoria Best breakfast c’è il Madama Garden Retreat sempre a Venezia. Il Palazzo di Varignana Resort & Spa vicino Bologna è quindi finalista nella categoria Best countryside hotel. Infine tra i finalisti italiani nella categoria Best hotel spa ci sono ben due alberghi in nomination: il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa e l'Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat. [post_title] => Hotel italiani grandi protagonisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens [post_date] => 2022-10-21T10:14:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666347276000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432716" align="alignleft" width="294"] Gennaro Villani, responsabile operativo Welcome Travel Sud[/caption] Dopo aver lanciato la nuova Campagna sposi 2022/23 che comprende una serie di iniziative e promozioni ad hoc per questo target, Welcome Travel conferma la propria partecipazione a “Tutto sposi”, la fiera internazionale del wedding che si svolgerà a Napoli dal 22 al 30 ottobre 2022. Con uno stand accogliente e di forte appeal il Network affianca, anche in questa occasione, le Agenzie affiliate, con l’obiettivo di attrarre nuovi Clienti tra i visitatori che interverranno alla manifestazione per scoprire le novità e le tendenze del momento. Tutti i contatti acquisiti diventeranno, infatti, patrimonio delle nove agenzie presenti allo stand Welcome Travel e assegnati secondo il criterio della territorialità. «Abbiamo colto l’occasione di Tutto Sposi 2022 per presentare le destinazioni più trendy e accessibili del momento, i viaggi di nozze tailor made e le nostre proposte esclusive - dichiara Gennaro Villani, responsabile operativo Welcome Travel Sud –. Siamo confidenti nel realizzare in fiera il volume dei contatti a cui eravamo abituati pre-pandemia e questo confermerà l’efficacia del nostro investimento a sostegno dell’attività delle nostre Agenzie affiliate. Ci aspettano nove giorni di intenso lavoro per incontrare centinaia di futuri sposi e convincerli a prenotare con noi la loro luna di miele con l’ausilio di scontistiche molto accattivanti a noi dedicate da parte dei nostri partner». Durante la kermesse verrà data grande centralità anche a “Viaggi d’Amore”, la campagna dedicata a tutti coloro che prenoteranno un viaggio di nozze in uno dei punti vendita Welcome Travel aderenti all’iniziativa, che quest’anno, oltre a un panel di Tour Operator coinvolti sempre più ampio, include un gift ancora più apprezzato e qualitativo: le coppie di sposi saranno infatti omaggiate di un set di due valigie: un trolley medio e uno da cabina, dell'esclusiva linea Welcome Travel by Jaguar. I trolley, di colore argento e rifiniture azzurre che richiamano il brand, sono realizzati in ABS, un materiale duttile, resistente e leggero e dotati di quattro ruote doppie e chiusura TSA integrata. [post_title] => Welcome Travel partecipa alla fiera internazionale "Tutto sposi” di Napoli [post_date] => 2022-10-21T10:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666346488000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata per rafforzare il rapporto con collaboratori e fornitori. Questo è stato Gold Partners, l'evento organizzato dal gruppo Bluvacanze in occasione dell'ultima fiera di Rimini. "Questo appuntamento è di fondamentale importanza. Sono soddisfatto dell'atmosfera che si respira nel settore, anche se non è un mondo semplice quello in cui viviamo - ha commentato Domenico Pellegrino, a.d. del gruppo e presidente Aidit -. Voglio ringraziare coloro che anche quest’anno hanno scelto di essere a fianco dei network Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Blunet. Si tratta di quei fornitori con i quali il gruppo ha iniziato un percorso di partnership industriale, che va oltre l'accordo commerciale annuo. Le aziende le fanno le persone e il fattore umano è importante e questa è la base su cui vogliamo costruire: ci vuole etica negli affari. Siamo pronti e combattivi per affrontare l'apertura delle vendite invernali e proseguiamo il nostro lavoro con nuovi progetti. Apriamo verso l'internazionalizzazione con altri uffici nei prossimi sei mesi". Numerosi i supplier che hanno ricevuto i riconoscimenti per una collaborazione proficua da Domenico Pellegrino: Allianz Partners Italy, Alpitour World, Bluserena, Boscolo Tours Caboverdetime, Caldana Europe Travel, Travel Chiesa Viaggi, Delphina hotels & resorts, Domina Travel, Flexible Autos, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour Tour Operator, Grandi Navi Veloci, Going, i Grandi Viaggi, Imperatore Travel World, Isola Azzurra, KappaViaggi, Msc Cruises, Naar Tour Operator, Nicolaus Tour, Ota Viaggi, Sardinia 360, Sunlux Viaggi, Th Group, Trentino holidays, Viaggi del Mappamondo e Hot Wings Viaggi. [post_title] => Pellegrino, Bluvacanze: "Apriamo verso l'internazionalizzazione con altri uffici in sei mesi" [post_date] => 2022-10-21T09:55:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666346149000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "australia va in scena la nuova campagna focus anche sul turismo alto spendente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2207,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires e Alessandro Saglio[/caption]\r

\r

C’è la Polonia al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte per offrire agli agenti associati, e ai loro clienti, nuovo prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile.\r

\r

Protagonista del programma, studiato dalle agenzie piemontesi con i fornitori polacchi incontrati in eductour, è il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Lo si raggiunge con il nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, ogni lunedì e venerdì, per visitare l’antica, vivace e bella capitale della Bassa Slesia, animatissima città universitaria. Il tutto in quattro intensi giorni dal 9 al 12 dicembre prossimi, quotato per gruppi volo incluso da Torino.\r

Insieme, per far crescere l’interscambio turistico\r

L’operazione è concertata con l’Ente del turismo polacco ed energicamente promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte.\r

\r

Così lo scorso agosto Torino ha accolto gli operatori della Bassa Slesia in un primo eductour, organizzato per Confindustria Polonia da Turismo Torino e Visit Piemonte. Pochi giorni fa il tour di Fiavet Piemonte in Bassa Slesia, con sei agenti di viaggi e due blogger.\r

\r

«Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia».\r

\r

«Sono molto orgoglioso di questa bella operazione – afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”.\r

\r

L’iniziativa ha contato sul supporto di una squadra importante, con l’impegno del console onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss e della console onoraria d’Italia a Breslavia Monika Przemyslawa Kwiatosz, che hanno accompagnato gli eductour illustrandone gli obiettivi a ospiti e partner. All’aeroporto di Torino ha fatto gli onori di casa Rita Pucci, Relazioni Esterne di Sagat; al Port Lotniczy di Breslavia ha accolto gli agenti di Fiavet Jaroslaw Sztucki, direttore sales& marketing dello scalo, insieme a Krzysztof Maj, presidente della Bassa Slesia e assessore al turismo e a Jakub Feiga, direttore della DMO di Breslavia.\r

La città degli gnomi e dei premi Nobel\r

Gli agenti piemontesi, accompagnati da Viktoria sono stati ospiti per due notti dell’Altus Palace Hotel, sontuoso cinque stelle un tempo residenza di famiglia del banchiere Leipziger: appena inaugurato dal Dobry Hotel Group che ne ha conservato l’elegante atmosfera fin de siècle.\r

\r

Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia.\r

\r

Poi Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca. Per visitare l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944.\r

\r

Infine una notte a Polanica a visitare la miniera d’oro di Zloty Stok con il suo insediamento medievale, e poi raggiungere in barca e a piedi fino alla straordinaria e unica cascata sotterranea.\r

\r

Nel corso del tour gli agenti hanno visitato alcuni hotel e hanno potuto assaporare la ricca gastronomia polacca nei ristoranti classici e tipici delle tre città visitate.","post_title":"La Fiavet Piemonte va in Polonia, al mercato di Natale di Breslavia","post_date":"2022-10-24T14:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666623236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio in contemporanea sui principali mercati internazionali per la nuova campagna di Tourism Australia ‘Come and Say G’day’ (l’Australia ti aspetta per darti il buon giorno).\r

In Italia l’evento si è svolto a Milano alla presenza del console generale Naila Mazzucco, con l’intervento online da Berlino di Eva Seller, regional sale manager Europa, e la direzione di Matteo Prato, country manager Italy Tourism Australia, alla guida dell’evento in streeming i principali tour operator partner e un corposo gruppo di selezionate agenzie di viaggio collegate da dieci città italiane.\r

Focus della promozione un cortometraggio di 9 minuti dallo storytelling emozionale in grafica digitale e azione dal vivo e il claim “Come and Say G’day” tipica espressione dell’ospitalità australiana con l’obiettivo di ricondurre i viaggiatori a un’avventura Down Under. La campagna verrà sviluppata su molteplici canali di comunicazione e sarà amplificata da partnership di organizzazioni turistiche di stati e territori australiani, operatori turistici, media e vettori come Qantas e Singapore Airlines.\r

“La campagna è stata realizzata per essere immediatamente identificata nelle immagini avventurose della nuova ambasciatrice di Tourism Australia, Ruby, la canguretta che rivolge un tipico benvenuto australiano “good day” ai viaggiatori d'oltreoceano. - spiega Eva Seller - Ruby è un’icona popolare, è il canguro simbolo con cui l’Australia viene associata nel mondo e lei rappresenta lo spirito australiano, una personalità amichevole e calorosa, che suscita e trasmette emozioni. Strappare un sorriso e ricordare ai viaggiatori internazionali che ‘There's Nothing Like Australia’ (non c’è niente come l’Australia), dove ogni destinazione è un’esperienza”.\r

“I nostri numeri in termini di arrivi internazionali non sono al momento soddisfacenti ma vogliamo essere ottimisti. La pandemia ha bloccato per lungo tempo il settore turistico in tutto il mondo - aggiunge Eva Seller -. Siamo coscienti delle distanze che dividono l’Italia dall’Australia, è un fattore che influisce anche sui costi del viaggio, lo sappiamo, e per questo puntiamo sulla professionalità e su un turismo alto spendente. L’intento della campagna è far tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze australiane; è l’obbiettivo del viaggio di Ruby”.\r

","post_title":"Australia: va in scena la nuova campagna. Focus anche sul turismo alto spendente","post_date":"2022-10-24T13:28:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666618093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani. L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente.\r

\r

L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021.\r

\r

Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi.\r

\r

Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.\r

\r

«Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute - la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta».\r

\r

Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico.\r

\r

Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità.","post_title":"Relais del Cabreo, cultura, natura ed enoturismo protagonisti del successo della stagione","post_date":"2022-10-24T10:58:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1666609090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà per la fortuita e fortunata collocazione nel calendario di quest’anno che fa cadere la festività di Ognissanti nella giornata di martedì, ma certo è che gli italiani mostrano di non voler assolutamente rinunciare alla possibilità di una vacanza, regalata da questo strategico ponte del 1° novembre. A mettersi in viaggio infatti saranno circa 11 milioni e 800mila concittadini, ovvero quasi il 20% della popolazione, con un conseguente giro di affari di 3,45 miliardi.\r

\r

Il dato, emerso dall’indagine di Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions ed effettuata tra l’11 ed il 14 ottobre su un campione rappresentativo di oltre 3mila individui, mostra il movimento turistico degli italiani durante una festività che da sempre rappresenta una prima tregua dal lavoro dopo il periodo delle ferie estive.\r

\r

«E’ indubbio che si tratti di un ponte fortunato perché lungo – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – La festività di Ognissanti, cadendo di martedì, costituisce di per sé una sorta di invito a partire, offrendo un maggior margine di programmazione per qualsiasi progetto di vacanza. E’ sorprendente la voglia di vivere il Belpaese che gli italiani manifestano – ha aggiunto Bocca – Questa è una tendenza in crescita, ed abbiamo potuto rilevarla sul nascere nel passaggio del post pandemia».\r

\r

«Oggi le città d’arte tornano ad essere l’obiettivo centrale del progetto vacanza, ma sempre più si nota il bisogno di restare comunque vicini al proprio territorio, o nella propria regione o al massimo in una di prossimità. Tutti cercano il relax e questo va di pari passo con il desiderio di fare passeggiate, gite ed escursioni, il più possibile a contatto con la natura. Fermo restando che molti italiani approfitteranno di questo appuntamento per tornare a visitare i propri cari nei territori di origine».\r

\r

«Abituati a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, per noi lo scenario che si presenta è tutto sommato positivo - ha concluso Bocca - Ma i fortissimi rincari legati al tema dell’energia pesano come macigni sui cittadini e sulle imprese: non possiamo esultare di fronte a quel 62,4 per cento di italiani che ha deciso di non partire per motivi economici. Questa situazione non potrà gravare troppo a lungo sulla popolazione. Auspichiamo per questo che l’agenda del nuovo governo evidenzi questa drammatica emergenza in cima alle priorità».","post_title":"Federalberghi: quasi 12 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 1° novembre","post_date":"2022-10-21T12:23:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666355016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432733\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Moretto, director market management Expedia Group Italy[/caption]\r

\r

Giovanni Moretto, director of market management, Italy, Expedia Group, ci manda un contributo molto interessante sul rapporto fondamentale fra tecnologia e viaggiatore che volentieri pubblichiamo.\r

\r

Le piattaforme di viaggi online hanno creato un mondo di opportunità che 25 anni fa era impensabile per i viaggiatori. \r

\r

Basta una semplice ricerca e milioni di persone possono scegliere i brand e le esperienze che più desiderano. Inoltre, grazie alla condivisione delle preferenze personali, possono decidere come viaggiare e confrontare all'istante diverse soluzioni di alloggio. Lo sviluppo avanzato di back-end e interfacce utente, insieme all'inventario reso disponibile dai partner, hanno dato molto potere ai viaggiatori. \r

\r

Questa situazione è senz'altro favorevole per chi viaggia, ma c'è un rovescio della medaglia: il mercato dei viaggi online punta troppo sulla riduzione dei prezzi, anziché sull'offerta del prodotto giusto ad un prezzo adeguato. \r

\r

Per fortuna, il vento sta cambiando. Al momento stiamo assistendo ad un'evoluzione dell'esperienza di prenotazione online: le esigenze dei viaggiatori, grazie alla tecnologia, stanno tornando al centro della scena. \r

\r

Ci sono diverse strategie che gli albergatori possono mettere in campo per migliorare la propria attività, offrire servizi migliori e andare incontro alle necessità delle persone. Concentrarsi sull'esperienza degli ospiti ha un chiaro vantaggio: un'esperienza migliore, infatti, aumenta il tasso di riprenotazione, la fidelizzazione al brand e le recensioni positive, che a loro volta determinano un incremento delle prenotazioni. Utilizzando tecnologie e piattaforme che mettono i viaggiatori al primo posto, gli albergatori possono offrire agli ospiti esperienze più soddisfacenti e ottenere così risultati migliori per tutti. \r

\r

Come comprendere meglio l'esperienza dei viaggiatori \r

\r

Capire come i viaggiatori valutano i diversi aspetti di un viaggio o di un'esperienza, e quali elementi apprezzano maggiormente, è fondamentale per gli albergatori, perché mette in luce le aree di possibile miglioramento. In questo senso, le tecnologie che consentono agli albergatori di cogliere gli indizi di un'esperienza positiva svolgono un ruolo cruciale. \r

\r

La necessità di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori è confermata da una ricerca, secondo la quale il 53% dei consumatori è più propenso a spendere se ha fiducia che un'azienda manterrà le promesse fatte. L'utilizzo di una tecnologia che monitora e analizza i principali punti di contatto (dalle recensioni degli ospiti alle cancellazioni e ai commenti durante il soggiorno, dalla propensione a chiamare la struttura alle riprotezioni)può contribuire a delineare un'immagine fedele dell'esperienza complessiva. Sapere quali sono gli aspetti su cui un hotel promette tanto, ma mantiene poco è importante per capire come migliorare, per evitare improvvisazioni e decidere quali misure intraprendere al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti. \r

\r

Una piattaforma in linea con l'esperienza degli ospiti \r

\r

Queste informazioni sono utili non solo per gli albergatori, che possono così migliorare la propria offerta, ma anche per le piattaforme online, che possono diventare più efficienti per gli albergatori e i viaggiatori. Ad esempio, Expedia Group sta rivoluzionando il suo marketplace e ha intenzione di garantire una maggiore visibilità a quei partner che offrono esperienze eccezionali. In passato, l'efficacia dell'offerta, che è legata a elementi come il contenuto, le foto, i prezzi e la disponibilità di una struttura, ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro marketplace. Expedia Group sta introducendo dunque un'importante novità: la visibilità di una struttura dipenderà da due tipi di indicatori, l'efficacia dell'offerta e l'esperienza degli ospiti. \r

\r

La scelta di tenere conto di quest'ultimo fattore vuole dare ai viaggiatori un'idea chiara e precisa di cosa aspettarsi quando prenotano una sistemazione, attribuendo quindi maggiore importanza all'esperienza degli ospiti. Alcuni degli indicatori che influiscono sul risultato sono, fra gli altri, la valutazione del personale e del servizio, la valutazione della pulizia, il tasso di riprotezione, la valutazione dei servizi disponibili ecc. \r

\r

Questo cambio di visione, che mette al centro il viaggiatore, ricompenserà i partner che assicurano esperienze positive con una maggiore visibilità, un aumento delle performance e maggiori opportunità di interazione con gli ospiti. L'utilizzo di una piattaforma che tenga conto non soltanto delle tariffe e della disponibilità, ma anche della capacità di andare incontro alle esigenze degli ospiti nel corso del tempo, assicura un'esperienza eccellente sia ai viaggiatori che agli albergatori. \r

\r

Se i viaggiatori sono soddisfatti, siamo tutti soddisfatti \r

\r

In precedenza, l'esperienza di prenotazione online era eccessivamente mercificata e non andava incontro alle esigenze dei viaggiatori, né assicurava un valore aggiunto agli hotel. Le tecnologie incentrate sui viaggiatori, come le piattaforme che premiano i partner e tengono conto delle precedenti valutazioni degli ospiti per adeguare le esperienze e le soluzioni d'alloggio, sono invece in grado di interpretare meglio le preferenze di chi viaggia. \r

\r

Senza una tecnologia che renda protagonisti gli ospiti, gli albergatori rischiano di perdere terreno. Perché i viaggiatori, quando prenotano online, non guardano soltanto al prezzo, ma prendono in considerazione tutta una serie di aspetti. Con la tecnologia giusta, gli albergatori hanno a disposizione una gamma avanzata di strumenti che consentono di conoscere meglio i viaggiatori, offrire un servizio eccellente e far crescere la propria attività.","post_title":"Moretto (Expedia): l'importanza della tecnologia disegnata sui viaggiatori","post_date":"2022-10-21T12:08:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1666354139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una metropoli innovativa e moderna, così Vienna si svela attraverso la nuova campagna promozionale dal tema “visione e ripartenza”. Nel 2023 la capitale dell'Austria celebrerà i 150 anni dall’Esposizione Universale, evento di eccezionale sviluppo per la città e proprio seguendo questo spirito l’Ente del turismo guarda al futuro, forte del suo passato. “Nel 1873 Vienna si è reinventata – spiega Ingrid Friz–Frizberg, market management dell’ente del turismo – e dal 2000 ha ripreso lo stesso ritmo dinamico di allora”. Questo evento sarà al centro delle strategie della valorizzazione turistica.\r

\r

Guardare oltre, guardare al domani e soprattutto osservare i trends in city tourism attraverso il futurologo Andreas Reiter fondatore e capo dello ZTB Zukunftsbüro, l’esperto racconta come sarà la città del futuro: “Un habitat naturale nel quale vivrà il 70% delle persone entro il 2050 – afferma Reiter – in cui le persone producono cibo sui tetti, l’energia viene scambiata tramite blockchain. Occorre ricerca e analisi sul futuro delle persone, sul cambio rigenerativo e tecnologico per disegnare la città del futuro; la visione di un futuro partecipativo. Sono queste le nuove tendenze che influenzeranno anche il turismo del futuro”.\r

\r

A Milano in evento interattivo, il futurologo ha quindi guidato i professionisti del viaggio a disegnare la propria città del futuro. La città del domani sarà smart, un luogo dove abitare e lavorare tra spazio urbano e naturale, un intreccio di digitalizzazione e decarbonizzazione, poli funzionali e micromobilità, eco–friendly mobility e alta velocità, economia circolare, green e sostenibilità.\r

\r

Nel 2023 Vienna dunque celebrerà il suo passato, il presente e il futuro e in previsione di questa ricorrenza nell’area del Prater verrà aperto un nuovo centro espositivo “Panorama Vienna” per ricordare la Rotunde, l’edificio considerato all’epoca il più grande del mondo e simbolo dell’Esposizione dove verranno esposti giganteschi dipinti. Entro il 2024 sarà aperto all’interno del Prater anche un nuovo spazio che mostrerà la storia del Parco di divertimento. Il Mak, aprirà due mostre, una sulla tendenza di arti orientali, già innescata dall’Esposione e uno spazio dedicato alla Lobmeyr, l’azienda celebre per i cristalli che nel 2023 compirà 200 anni. Nel settore musicale, la dinastia Strauss, ha in programma la nuova House of Strauss nel Casinò Zogernitz, museo dedicato al compositore e a spazi per concerti.\r

\r

Ma, soprattutto, nel 2023 si celebrerà l’acqua viennese. Nel 1873 entrò in funzione il primo acquedotto di Vienna, direttamente dalle sorgenti delle Alpi, considerato un contribuito al miglioramento della qualità della vita. Il Wienerwald salvato già negli anni Settanta dalla speculazione edilizia, costituisce oggi l’area ricreativa più importante della città pari al 50% dell’area green. Vienna è stata premiata quest’anno anche dalla rivista britannica Economist come la città più vivibile al mondo.","post_title":"Vienna lancia la nuova campagna che fa perno su \"visione e ripartenza\"","post_date":"2022-10-21T11:17:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666351063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432692\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Kimpton Fitzroy London dove si terrà la cerimonia di premiazione[/caption]\r

\r

Sono ben 23 gli alberghi italiani finalisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens per l'area Europa e Mediterraneo. Le strutture della nostra Penisola sono quindi presenti in ben 13 delle 18 categorie del concorso, in alcuni casi vantando ben tre finalisti su tre. Le votazioni rimarranno aperte fino al 24 ottobre sul sito www.condenastjohansens.com. I vincitori saranno annunciati in occasione della cena di gala per celebrare il quarantesimo anniversario della guida il 7 novembre 2022 a Londra al Kimpton Fitzroy London Hotel.\r

Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani:\r

Nella categoria di Best new or recently renovated hotel: Feudi di San Gregorio – Wine Estate; come Best house, villa or serviced apartment ci sono Buonanotte Garibaldi e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per il Best small & exclusive property ci sono Speronari Suites a Milano e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Per la Best value experience ci sono l’hotel dei Borgognoni e il Castello di Petroia in Umbria, mentre per il Best waterside hotel ci sono il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle coste della Sardegna e il Grand Hotel Fasano & Villa Principe. L’Elizabeth Unique Hotel, a Roma, è invece fra i finalisti per il titolo di Best urban hotel. Ben tre nomi italiani sono quindi in competizione per il Best for green practices & sustainability: Borgo Pignano nella campagna di San Gimignano, la masseria Susafa in Sicilia e il Venissa Wine Resort Hotel nella laguna di Venezia; come Best immersive experience sono candidati il Black Truffle Lodge nelle campagne umbre e il Toscana Resort Castelfalfi. Per i Best for families tra i finalisti ci sono il Punta Molino Beach Resort and Thermal Spa di Ischia e il Color Hotel Style & Design in Veneto. Compare ancora Venezia con il Ca’ Sagredo Hotel fra i finalisti per il Best for weddings, parties & celebrations insieme alla Torre a Cona Wine Estate immersa nelle campagne toscane. Come finalista nella categoria Best breakfast c’è il Madama Garden Retreat sempre a Venezia. Il Palazzo di Varignana Resort & Spa vicino Bologna è quindi finalista nella categoria Best countryside hotel. Infine tra i finalisti italiani nella categoria Best hotel spa ci sono ben due alberghi in nomination: il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa e l'Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat.\r

\r

","post_title":"Hotel italiani grandi protagonisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens","post_date":"2022-10-21T10:14:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666347276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432716\" align=\"alignleft\" width=\"294\"] Gennaro Villani, responsabile operativo Welcome Travel Sud[/caption]\r

\r

Dopo aver lanciato la nuova Campagna sposi 2022/23 che comprende una serie di iniziative e promozioni ad hoc per questo target, Welcome Travel conferma la propria partecipazione a “Tutto sposi”, la fiera internazionale del wedding che si svolgerà a Napoli dal 22 al 30 ottobre 2022.\r

\r

Con uno stand accogliente e di forte appeal il Network affianca, anche in questa occasione, le Agenzie affiliate, con l’obiettivo di attrarre nuovi Clienti tra i visitatori che interverranno alla manifestazione per scoprire le novità e le tendenze del momento. Tutti i contatti acquisiti diventeranno, infatti, patrimonio delle nove agenzie presenti allo stand Welcome Travel e assegnati secondo il criterio della territorialità.\r

\r

«Abbiamo colto l’occasione di Tutto Sposi 2022 per presentare le destinazioni più trendy e accessibili del momento, i viaggi di nozze tailor made e le nostre proposte esclusive - dichiara Gennaro Villani, responsabile operativo Welcome Travel Sud –. Siamo confidenti nel realizzare in fiera il volume dei contatti a cui eravamo abituati pre-pandemia e questo confermerà l’efficacia del nostro investimento a sostegno dell’attività delle nostre Agenzie affiliate. Ci aspettano nove giorni di intenso lavoro per incontrare centinaia di futuri sposi e convincerli a prenotare con noi la loro luna di miele con l’ausilio di scontistiche molto accattivanti a noi dedicate da parte dei nostri partner».\r

\r

Durante la kermesse verrà data grande centralità anche a “Viaggi d’Amore”, la campagna dedicata a tutti coloro che prenoteranno un viaggio di nozze in uno dei punti vendita Welcome Travel aderenti all’iniziativa, che quest’anno, oltre a un panel di Tour Operator coinvolti sempre più ampio, include un gift ancora più apprezzato e qualitativo: le coppie di sposi saranno infatti omaggiate di un set di due valigie: un trolley medio e uno da cabina, dell'esclusiva linea Welcome Travel by Jaguar. \r

\r

I trolley, di colore argento e rifiniture azzurre che richiamano il brand, sono realizzati in ABS, un materiale duttile, resistente e leggero e dotati di quattro ruote doppie e chiusura TSA integrata. \r

\r

","post_title":"Welcome Travel partecipa alla fiera internazionale \"Tutto sposi” di Napoli","post_date":"2022-10-21T10:01:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666346488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata per rafforzare il rapporto con collaboratori e fornitori. Questo è stato Gold Partners, l'evento organizzato dal gruppo Bluvacanze in occasione dell'ultima fiera di Rimini. \"Questo appuntamento è di fondamentale importanza. Sono soddisfatto dell'atmosfera che si respira nel settore, anche se non è un mondo semplice quello in cui viviamo - ha commentato Domenico Pellegrino, a.d. del gruppo e presidente Aidit -. Voglio ringraziare coloro che anche quest’anno hanno scelto di essere a fianco dei network Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Blunet. Si tratta di quei fornitori con i quali il gruppo ha iniziato un percorso di partnership industriale, che va oltre l'accordo commerciale annuo. Le aziende le fanno le persone e il fattore umano è importante e questa è la base su cui vogliamo costruire: ci vuole etica negli affari. Siamo pronti e combattivi per affrontare l'apertura delle vendite invernali e proseguiamo il nostro lavoro con nuovi progetti. Apriamo verso l'internazionalizzazione con altri uffici nei prossimi sei mesi\".\r

\r

Numerosi i supplier che hanno ricevuto i riconoscimenti per una collaborazione proficua da Domenico Pellegrino: Allianz Partners Italy, Alpitour World, Bluserena, Boscolo Tours Caboverdetime, Caldana Europe Travel, Travel Chiesa Viaggi, Delphina hotels & resorts, Domina Travel, Flexible Autos, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour Tour Operator, Grandi Navi Veloci, Going, i Grandi Viaggi, Imperatore Travel World, Isola Azzurra, KappaViaggi, Msc Cruises, Naar Tour Operator, Nicolaus Tour, Ota Viaggi, Sardinia 360, Sunlux Viaggi, Th Group, Trentino holidays, Viaggi del Mappamondo e Hot Wings Viaggi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Pellegrino, Bluvacanze: \"Apriamo verso l'internazionalizzazione con altri uffici in sei mesi\"","post_date":"2022-10-21T09:55:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666346149000]}]}}