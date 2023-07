Australia: la campagna ‘Come and Say G’day’ arriva anche in Cina La campagna ‘Come and Say G’day’ di Tourism Australia – già attiva da ottobre 2022 nei mercati chiave del Paese in tutto il mondo – è sbarcata anche in Cina. “Tourism Australia è rimasta attiva in Cina negli ultimi anni per mantenere vivo il sogno di una vacanza in Australia e abbiamo lanciato una campagna tattica, Don’t Go Small Go Australia, poco dopo la ripresa dei viaggi dalla Cina – ha sottolineato l’ad Phillipa Harrison -. Abbiamo ritardato la nostra campagna globale fino a quando la capacità di trasporto aereo tra la Cina e l’Australia avrebbe potuto soddisfare la domanda. Questo mese, con il ritorno della capacità a oltre il 50% dei livelli del 2019, crediamo sia il momento giusto per invitare i viaggiatori cinesi a “Come and Say G’day””. Il lancio ufficiale di Tourism Australia in Cina di Come and Say G’day si è svolto a Chengdu, la capitale della provincia cinese del Sichuan. Chengdu è diventata la città cinese di riferimento per i lanci di marchi di lusso, in quanto dispone di cartelloni pubblicitari 3D di grande impatto che spesso conquistano le prime pagine dei giornali nazionali in Cina. Condividi

