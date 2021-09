Aruba, Zanon: «Questa riapertura getta le basi per la ripresa dell’outgoing lungo raggio»

«Aruba viene riconosciuta come meta sicura e di qualità»: Alessandro Zanon, country manager Italia di Aruba Tourism Authority, commenta entusiasta la notizia del giorno, sul via libera ai corridoi turistici Covid-free per alcune destinazioni extra-Ue, cui si spera se ne aggiungeranno presto altre. «Siamo molto contenti che la nostra isola sia uno dei paesi extra Unione europea in cui gli italiani possano tornare a viaggiare gettando le basi per la ripresa dell’outgoing a lungo raggio in Italia. Siamo sicuri che parte di questo entusiasmante risultato sia grazie al lavoro svolto fino ad oggi e alla costante collaborazione con i tour operator italiani condotta negli anni passati, che hanno riconosciuto in Aruba il potenziale di una destinazione sicura e di qualità».

«Grazie alle dimensioni ridotte della destinazione, le misure di sicurezza in vigore e un’offerta turistica di alto livello, i viaggiatori che sceglieranno la ‘One Happy Island’ per il loro prossimo viaggio a lungo raggio troveranno un luogo felice, protetto e accogliente dove tornare a scoprire, imparare ed emozionarsi viaggiando in totale sicurezza”.