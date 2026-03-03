Qatar Airways: «Al momento le operazioni di volo restano sospese»

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In seguito al conflitto in Medio Oriente, Naar Bespoke Travel ha attivato con effetto immediato tutte le procedure operative straordinarie per la tutela dei viaggiatori e la gestione delle pratiche in corso. Il topur operator comunica quanto segue. Per le pratiche con destinazione finale Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar in partenza dal 28 febbraio al 15 marzo è possibile cancellare senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate. In caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente. In caso di riprogrammazione del viaggio eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel qualora il nuovo importo risulti inferiore; eventuali maggiori costi saranno a carico dei clienti qualora il nuovo importo risulti superiore a quanto già versato. Per prenotazioni con partenza oltre il 16 marzo, ci saranno ulteriori comunicazioni sulla base degli aggiornamenti ricevuti da enti istituzionali, vettori e partner locali. In caso di cancellazione volontaria non collegata alle misure sopra indicate, restano applicate le penali contrattuali previste. Il transito dagli aeroporti mediorientali Un discorso diverso è quello delle pratiche con transito presso aeroporti attualmente coinvolti In questo caso, per i clienti con partenze confermate fino all’8 marzo, Naar Bespoke Travel proporrà tempestivamente soluzioni alternative. Eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel se inferiori al valore originario; eventuali maggiori costi saranno dovuti dai clienti se superiori al valore del pacchetto acquistato. Nel caso in cui non vi siano soluzioni alternative per mancanza di disponibilità, il cliente avrà facoltà di cancellazione senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate e, in caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente. Per le partenze oltre il 9 marzo seguiranno ulteriori aggiornamenti. In caso di cancellazione volontaria, restano al momento valide le condizioni contrattuali previste. [post_title] => Naar Bespoke Travel attiva le procedure straordinarie di assistenza [post_date] => 2026-03-03T12:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772542293000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo spazio aereo del Qatar rimane chiuso: Qatar Airways spiega nella nota odierna pubblicata sul proprio sito web che «le operazioni di volo rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l'Autorità per l'aviazione civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 4 marzo alle ore 09:00, ora di Doha (06:00 Utc)». La compagnia aerea consiglia quindi a tutti i passeggeri «di monitorare le ultime informazioni sui voli tramite qatarairways.com o l'app mobile di Qatar Airways. Se avete una prenotazione confermata con data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026, avete diritto a: modifiche gratuite della data fino a 14 giorni dalla data di viaggio originale, oppure al rimborso del valore non utilizzato del vostro biglietto». Il vettore segnala inoltre che, «dato l'elevato volume di chiamate, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Vi preghiamo di contattarci solo se avete in programma di viaggiare entro le prossime 48 ore». [post_title] => Qatar Airways: «Al momento le operazioni di volo restano sospese» [post_date] => 2026-03-03T12:06:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772539569000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale». È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino». Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica «Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità. Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia. Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich. A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop. Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="508645,508642,508646"] [post_title] => Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti [post_date] => 2026-03-03T11:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772538671000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ritorna all'Itb di Berlino, per il quarto anno consecutivo, con un nuovo spazio espositivo: l'Italian Piazza - sitauto all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa - dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali. L'idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all'estero richiamano immediatamente l'identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei. La Germania è un mercato strategico per Ita: lo schedule estivo 2026 prevede fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi, con gli aeroporti di Francoforte, Monaco e Amburgo collegati all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo. La programmazione estiva di Ita Airways include un totale di 72 destinazioni di cui 19 domestici, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole. E con l'avvio della summer 2026 saranno ripristinati anche i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino, con due frequenze giornaliere. Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston: si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno. Houston è la nona destinazione di Ita sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale. Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato. [post_title] => Ita Airways all'Itb: nell'estate fino a 47 frequenze settimanali tra Italia e Germania [post_date] => 2026-03-03T11:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772535940000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461447" align="alignleft" width="300"] Doha[/caption] Le navi da crociera sono ferme nei porti di Dubai e Qatar con ospiti a bordo a causa della guerra in Medio Oriente. Come riporta Travel Weekly, Celestyal Discovery, una nave della compagnia Celestyal Cruises, si trova attualmente a Dubai e gli ospiti non possono sbarcare, come indicato dalle autorità locali. La compagnia di crociere prevede di fornire trasferimenti aeroportuali una volta approvato lo sbarco. Le navi bloccate Secondo Msc Crociere, anche Msc Euribia si trova nel porto di Dubai con ospiti a bordo. Nel frattempo, la Celestyal Journey è a Doha, in Qatar, dove rimarrà fino al 7 marzo. Gli ospiti potranno rimanere a bordo fino ad allora o sbarcare a Doha, ha dichiarato un portavoce di Celestyal. Celestyal ha cancellato due crociere in partenza lunedì, una da Dubai con Celestyal Journey e l'altra da Abu Dhabi con Celestyal Discovery. Gli ospiti che hanno prenotato le crociere cancellate riceveranno un rimborso completo o un credito per una futura crociera. Anche gli hotel di Dubai hanno subito danni. Tra gli altri il Burj Al Arab e il Fairmont The Palm di Jumeirah, dopo la caduta di detriti dai droni intercettati. [post_title] => Medio Oriente: il conflitto blocca le navi da crociera presenti nell'area [post_date] => 2026-03-03T10:59:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772535547000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La continua interruzione dei viaggi in Medio Oriente sta esercitando una pressione operativa immediata su agenzie di viaggio e tour operator europei, poiché l’escalation del conflitto nella regione sta influenzando i principali hub aeroportuali e i flussi di viaggio intercontinentali. TravelDailyNews International, ha intervistato Eric Dresin, segretario generale di Ectaa, per capire quali sono le situazioni più urgenti e come ci si deve muovere in questo scenario Assistenza ai clienti e rimpatrio Secondo Eric Dresin, l’attenzione del settore è saldamente concentrata sulla sicurezza dei passeggeri e sulla gestione operativa. «In questa fase, la priorità assoluta per le agenzie di viaggio e i tour operator europei è l’assistenza ai clienti attualmente presenti nella regione. I nostri membri stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza, l’assistenza e, ove necessario, il reindirizzamento o il rimpatrio di tutti i viaggiatori coinvolti. Si tratta di una sfida immediata e su larga scala: i mercati europei di origine rappresentano circa il 50% di tutti i viaggi leisure verso il Medio Oriente, il che significa che un numero molto significativo di cittadini europei si trova attualmente sul posto o in transito.» La portata dell’interruzione dei viaggi in Medio Oriente è amplificata dal volume del traffico outbound europeo verso la regione. Con circa la metà degli arrivi leisure nelle destinazioni mediorientali provenienti dall’Europa, migliaia di viaggiatori si trovano a destinazione o in transito durante la crisi. [caption id="attachment_508610" align="alignleft" width="160"] Eric Dresin, segretario generale Etcaa[/caption] Coordinamento tra governi e fornitori Ectaa ha confermato che i meccanismi di coordinamento della crisi sono pienamente attivi in tutta Europa. «La cooperazione con le amministrazioni nazionali, i ministeri degli Affari esteri e i servizi consolari è pienamente operativa in tutti i Paesi europei. Parallelamente, i nostri membri sono in costante contatto con compagnie aeree, operatori di assistenza a terra, hotel e altri fornitori per garantire il miglior supporto possibile ai passeggeri bloccati o coinvolti — un compito particolarmente complesso dato che le operazioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha, i tre principali hub che collegano l’Europa con Africa e Asia, sono state sospese o gravemente interrotte.» La sospensione o la grave interruzione delle operazioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha — tre hub intercontinentali critici — ha intensificato l’impatto della crisi, in particolare sulle rotte che collegano l’Europa con Asia e Africa. Ricollocazione dei passeggeri bloccati Queste son le cose da fare con urgenza: riprotezione su rotte alternative. Coordinamento con le autorità consolari. Gestione delle coincidenze oltre gli hub del Golfo. Gestione dell’aumento dei volumi di comunicazione con i clienti Implicazioni più ampie per il mercato «Non vi è dubbio che questa interruzione colpisca uno dei corridoi di viaggio più strategicamente importanti al mondo. Il Medio Oriente ha accolto quasi 100 milioni di arrivi internazionali nel 2025, con un aumento del 39% rispetto ai livelli pre-pandemici, e la primavera rappresenta un’alta stagione per i viaggi europei verso destinazioni come Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Arabia Saudita. Qualsiasi interruzione prolungata dei corridoi aerei mediorientali ha quindi conseguenze che vanno ben oltre la regione stessa.» Con quasi 100 milioni di arrivi internazionali registrati nel 2025 — il 39% in più rispetto ai livelli pre-pandemici — il Medio Oriente rappresenta una regione turistica ad alta crescita. La primavera è tradizionalmente un periodo di picco per i viaggi outbound europei verso Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Arabia Saudita. Interruzione Un’interruzione prolungata dei viaggi in Medio Oriente influenzerebbe quindi non solo gli arrivi nelle destinazioni, ma anche le reti delle compagnie aeree, la programmazione dei tour operator e le prenotazioni future su più continenti. Ectaa ha confermato che continuerà a monitorare gli sviluppi prima di fornire una valutazione più ampia. «Continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi e forniremo una valutazione più ampia non appena la situazione sarà più chiara.» Mentre l’interruzione dei viaggi in Medio Oriente continua a evolversi, gli intermediari turistici europei restano concentrati sulla gestione della crisi, sulla tutela dei clienti e sul coordinamento con i soggetti del settore dell’aviazione e con le autorità governative, in attesa di una maggiore chiarezza sulla durata e sulle implicazioni strutturali dell’attuale conflitto. [post_title] => Tutte le strategie di Ectaa per gestire la crisi e monitorare gli eventi [post_date] => 2026-03-03T10:22:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772533356000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sta apportando una serie di modifiche all'operativo a fronte delle restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito dell'aggravarsi della situazione di sicurezza in Medio Oriente. In via precauzionale, i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l'Arabia Saudita rimangono sospesi fino al 7 marzo incluso. La compagnia aerea sta predisponendo opzioni di riprotezione per aiutare i passeggeri a raggiungere le destinazioni originarie non appena le condizioni lo permetteranno, collaborando strettamente con le autorità aeronautiche e i partner aeroportuali per garantire finestre operative e rotte sicure. Per supportare i passeggeri che necessitano di viaggiare da o verso Israele, Wizz Air aggiungerà una consistente capacità extra verso Sharm El Sheikh da alcune delle sue maggiori basi europee a partire dal 6 marzo (previa approvazione normativa). Nel dettaglio: Budapest da 3 a 10 voli; Roma Fiumicino da 11 a 18 voli; Londra Luton da 4 a 8 voli; Milano Malpensa da 6 a 11 voli; Sofia da 0 a 3 voli. Questi voli supplementari creano ulteriori opzioni per i passeggeri colpiti dalla sospensione dei servizi diretti da e per Israele, offrendo la migliore opportunità di collegamento tra Israele e l'Europa. [post_title] => Wizz Air: modifiche ai voli per passeggeri coinvolti dal blocco in Medio Oriente [post_date] => 2026-03-03T09:35:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772530540000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto. «Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates». La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso». Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media». Etihad Airways Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza. Primi rimpatri in Italia Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo. [post_title] => Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri [post_date] => 2026-03-03T09:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772530059000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor trasferirà le proprie operazioni al nuovo Terminal 3 (T3) dell'aeroporto di Francoforte nell'estate del 2027. La decisione, confermata congiuntamente con l'operatore aeroportuale Fraport AG, è in linea con gli sforzi più ampi di entrambe le società per rafforzare il ruolo dello scalo tedesco come importante hub aeronautico internazionale e motore economico per la regione Reno-Meno. Il Terminal 3 è una delle strutture aeroportuali più avanzate d'Europa, dotata di tecnologie all'avanguardia, procedure semplificate per i passeggeri e aree di comfort migliorate, dal check-in ai controlli di sicurezza e all'imbarco. L'infrastruttura è progettata per aumentare l'efficienza operativa e gestire il numero crescente di passeggeri, soddisfacendo al contempo elevati standard di sostenibilità. La decisione di Condor di basare le proprie operazioni nel nuovo terminal evidenzia i piani di crescita, stabilità operativa e miglioramento dell'esperienza di viaggio per i passeggeri. Il trasferimento contribuirà anche al valore economico sostenibile e alla creazione di posti di lavoro sia direttamente nell'ambito delle operazioni di volo che indirettamente attraverso fornitori, prestatori di servizi e il settore turistico. Il trasferimento è previsto dopo che quest'anno il Terminal 3 avrà iniziato a funzionare a pieno regime, con l'apertura ufficiale e il trasferimento graduale delle compagnie aeree dai terminal esistenti. [post_title] => Condor trasferirà le operazioni al Terminal 3 di Francoforte nell'estate 2027 [post_date] => 2026-03-03T09:25:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772529909000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qatar airways al momento le operazioni di volo restano sospese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2730,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In seguito al conflitto in Medio Oriente, Naar Bespoke Travel ha attivato con effetto immediato tutte le procedure operative straordinarie per la tutela dei viaggiatori e la gestione delle pratiche in corso.\r

Il topur operator comunica quanto segue. Per le pratiche con destinazione finale Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar in partenza dal 28 febbraio al 15 marzo è possibile cancellare senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate. In caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente.\r

In caso di riprogrammazione del viaggio eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel qualora il nuovo importo risulti inferiore; eventuali maggiori costi saranno a carico dei clienti qualora il nuovo importo risulti superiore a quanto già versato.\r

Per prenotazioni con partenza oltre il 16 marzo, ci saranno ulteriori comunicazioni sulla base degli aggiornamenti ricevuti da enti istituzionali, vettori e partner locali.\r

In caso di cancellazione volontaria non collegata alle misure sopra indicate, restano applicate le penali contrattuali previste.\r

\r

Il transito dagli aeroporti mediorientali\r

Un discorso diverso è quello delle pratiche con transito presso aeroporti attualmente coinvolti In questo caso, per i clienti con partenze confermate fino all’8 marzo, Naar Bespoke Travel proporrà tempestivamente soluzioni alternative. Eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel se inferiori al valore originario; eventuali maggiori costi saranno dovuti dai clienti se superiori al valore del pacchetto acquistato.\r

Nel caso in cui non vi siano soluzioni alternative per mancanza di disponibilità, il cliente avrà facoltà di cancellazione senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate e, in caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente.\r

Per le partenze oltre il 9 marzo seguiranno ulteriori aggiornamenti. In caso di cancellazione volontaria, restano al momento valide le condizioni contrattuali previste.\r

\r

","post_title":"Naar Bespoke Travel attiva le procedure straordinarie di assistenza","post_date":"2026-03-03T12:51:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772542293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo spazio aereo del Qatar rimane chiuso: Qatar Airways spiega nella nota odierna pubblicata sul proprio sito web che «le operazioni di volo rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l'Autorità per l'aviazione civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 4 marzo alle ore 09:00, ora di Doha (06:00 Utc)».\r

\r

La compagnia aerea consiglia quindi a tutti i passeggeri «di monitorare le ultime informazioni sui voli tramite qatarairways.com o l'app mobile di Qatar Airways.\r

Se avete una prenotazione confermata con data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026, avete diritto a: modifiche gratuite della data fino a 14 giorni dalla data di viaggio originale, oppure al rimborso del valore non utilizzato del vostro biglietto».\r

\r

Il vettore segnala inoltre che, «dato l'elevato volume di chiamate, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Vi preghiamo di contattarci solo se avete in programma di viaggiare entro le prossime 48 ore».\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: «Al momento le operazioni di volo restano sospese»","post_date":"2026-03-03T12:06:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772539569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale».\r

\r

È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino».\r

\r

\r

Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica\r

«Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità.\r

\r

Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia.\r

\r

Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich.\r

\r

A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop.\r

\r

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"508645,508642,508646\"]","post_title":"Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti","post_date":"2026-03-03T11:51:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772538671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ritorna all'Itb di Berlino, per il quarto anno consecutivo, con un nuovo spazio espositivo: l'Italian Piazza - sitauto all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa - dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali.\r

\r

L'idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all'estero richiamano immediatamente l'identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei.\r

\r

La Germania è un mercato strategico per Ita: lo schedule estivo 2026 prevede fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi, con gli aeroporti di Francoforte, Monaco e Amburgo collegati all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo.\r

\r

La programmazione estiva di Ita Airways include un totale di 72 destinazioni di cui 19 domestici, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.\r

E con l'avvio della summer 2026 saranno ripristinati anche i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino, con due frequenze giornaliere.\r

\r

Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston: si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.\r

Houston è la nona destinazione di Ita sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale.\r

\r

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.\r

","post_title":"Ita Airways all'Itb: nell'estate fino a 47 frequenze settimanali tra Italia e Germania","post_date":"2026-03-03T11:05:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772535940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461447\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Doha[/caption]\r

Le navi da crociera sono ferme nei porti di Dubai e Qatar con ospiti a bordo a causa della guerra in Medio Oriente. Come riporta Travel Weekly, Celestyal Discovery, una nave della compagnia Celestyal Cruises, si trova attualmente a Dubai e gli ospiti non possono sbarcare, come indicato dalle autorità locali. La compagnia di crociere prevede di fornire trasferimenti aeroportuali una volta approvato lo sbarco.\r

\r

Le navi bloccate\r

Secondo Msc Crociere, anche Msc Euribia si trova nel porto di Dubai con ospiti a bordo.\r

\r

Nel frattempo, la Celestyal Journey è a Doha, in Qatar, dove rimarrà fino al 7 marzo. Gli ospiti potranno rimanere a bordo fino ad allora o sbarcare a Doha, ha dichiarato un portavoce di Celestyal.\r

\r

Celestyal ha cancellato due crociere in partenza lunedì, una da Dubai con Celestyal Journey e l'altra da Abu Dhabi con Celestyal Discovery. Gli ospiti che hanno prenotato le crociere cancellate riceveranno un rimborso completo o un credito per una futura crociera.\r

\r

Anche gli hotel di Dubai hanno subito danni. Tra gli altri il Burj Al Arab e il Fairmont The Palm di Jumeirah, dopo la caduta di detriti dai droni intercettati. \r

\r

","post_title":"Medio Oriente: il conflitto blocca le navi da crociera presenti nell'area","post_date":"2026-03-03T10:59:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772535547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La continua interruzione dei viaggi in Medio Oriente sta esercitando una pressione operativa immediata su agenzie di viaggio e tour operator europei, poiché l’escalation del conflitto nella regione sta influenzando i principali hub aeroportuali e i flussi di viaggio intercontinentali. TravelDailyNews International, ha intervistato Eric Dresin, segretario generale di Ectaa, per capire quali sono le situazioni più urgenti e come ci si deve muovere in questo scenario\r

Assistenza ai clienti e rimpatrio\r

Secondo Eric Dresin, l’attenzione del settore è saldamente concentrata sulla sicurezza dei passeggeri e sulla gestione operativa. «In questa fase, la priorità assoluta per le agenzie di viaggio e i tour operator europei è l’assistenza ai clienti attualmente presenti nella regione. I nostri membri stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza, l’assistenza e, ove necessario, il reindirizzamento o il rimpatrio di tutti i viaggiatori coinvolti. Si tratta di una sfida immediata e su larga scala: i mercati europei di origine rappresentano circa il 50% di tutti i viaggi leisure verso il Medio Oriente, il che significa che un numero molto significativo di cittadini europei si trova attualmente sul posto o in transito.»\r

\r

La portata dell’interruzione dei viaggi in Medio Oriente è amplificata dal volume del traffico outbound europeo verso la regione. Con circa la metà degli arrivi leisure nelle destinazioni mediorientali provenienti dall’Europa, migliaia di viaggiatori si trovano a destinazione o in transito durante la crisi.\r

\r

[caption id=\"attachment_508610\" align=\"alignleft\" width=\"160\"] Eric Dresin, segretario generale Etcaa[/caption]\r

Coordinamento tra governi e fornitori\r

Ectaa ha confermato che i meccanismi di coordinamento della crisi sono pienamente attivi in tutta Europa.\r

\r

«La cooperazione con le amministrazioni nazionali, i ministeri degli Affari esteri e i servizi consolari è pienamente operativa in tutti i Paesi europei. Parallelamente, i nostri membri sono in costante contatto con compagnie aeree, operatori di assistenza a terra, hotel e altri fornitori per garantire il miglior supporto possibile ai passeggeri bloccati o coinvolti — un compito particolarmente complesso dato che le operazioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha, i tre principali hub che collegano l’Europa con Africa e Asia, sono state sospese o gravemente interrotte.»\r

\r

La sospensione o la grave interruzione delle operazioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha — tre hub intercontinentali critici — ha intensificato l’impatto della crisi, in particolare sulle rotte che collegano l’Europa con Asia e Africa.\r

Ricollocazione dei passeggeri bloccati\r

Queste son le cose da fare con urgenza: riprotezione su rotte alternative. Coordinamento con le autorità consolari. Gestione delle coincidenze oltre gli hub del Golfo. Gestione dell’aumento dei volumi di comunicazione con i clienti\r

Implicazioni più ampie per il mercato\r

«Non vi è dubbio che questa interruzione colpisca uno dei corridoi di viaggio più strategicamente importanti al mondo. Il Medio Oriente ha accolto quasi 100 milioni di arrivi internazionali nel 2025, con un aumento del 39% rispetto ai livelli pre-pandemici, e la primavera rappresenta un’alta stagione per i viaggi europei verso destinazioni come Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Arabia Saudita. Qualsiasi interruzione prolungata dei corridoi aerei mediorientali ha quindi conseguenze che vanno ben oltre la regione stessa.»\r

\r

Con quasi 100 milioni di arrivi internazionali registrati nel 2025 — il 39% in più rispetto ai livelli pre-pandemici — il Medio Oriente rappresenta una regione turistica ad alta crescita. La primavera è tradizionalmente un periodo di picco per i viaggi outbound europei verso Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Arabia Saudita.\r

Interruzione\r

Un’interruzione prolungata dei viaggi in Medio Oriente influenzerebbe quindi non solo gli arrivi nelle destinazioni, ma anche le reti delle compagnie aeree, la programmazione dei tour operator e le prenotazioni future su più continenti.\r

\r

\r

\r

Ectaa ha confermato che continuerà a monitorare gli sviluppi prima di fornire una valutazione più ampia.\r

\r

«Continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi e forniremo una valutazione più ampia non appena la situazione sarà più chiara.»\r

\r

Mentre l’interruzione dei viaggi in Medio Oriente continua a evolversi, gli intermediari turistici europei restano concentrati sulla gestione della crisi, sulla tutela dei clienti e sul coordinamento con i soggetti del settore dell’aviazione e con le autorità governative, in attesa di una maggiore chiarezza sulla durata e sulle implicazioni strutturali dell’attuale conflitto.","post_title":"Tutte le strategie di Ectaa per gestire la crisi e monitorare gli eventi","post_date":"2026-03-03T10:22:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772533356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sta apportando una serie di modifiche all'operativo a fronte delle restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito dell'aggravarsi della situazione di sicurezza in Medio Oriente.\r

In via precauzionale, i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l'Arabia Saudita rimangono sospesi fino al 7 marzo incluso.\r

La compagnia aerea sta predisponendo opzioni di riprotezione per aiutare i passeggeri a raggiungere le destinazioni originarie non appena le condizioni lo permetteranno, collaborando strettamente con le autorità aeronautiche e i partner aeroportuali per garantire finestre operative e rotte sicure.\r

Per supportare i passeggeri che necessitano di viaggiare da o verso Israele, Wizz Air aggiungerà una consistente capacità extra verso Sharm El Sheikh da alcune delle sue maggiori basi europee a partire dal 6 marzo (previa approvazione normativa).\r

Nel dettaglio: Budapest da 3 a 10 voli; Roma Fiumicino da 11 a 18 voli; Londra Luton da 4 a 8 voli; Milano Malpensa da 6 a 11 voli; Sofia da 0 a 3 voli.\r

Questi voli supplementari creano ulteriori opzioni per i passeggeri colpiti dalla sospensione dei servizi diretti da e per Israele, offrendo la migliore opportunità di collegamento tra Israele e l'Europa.","post_title":"Wizz Air: modifiche ai voli per passeggeri coinvolti dal blocco in Medio Oriente","post_date":"2026-03-03T09:35:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772530540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto.\r

\r

«Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates».\r

\r

La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso».\r

\r

Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media».\r

Etihad Airways\r

Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza.\r

Primi rimpatri in Italia\r

Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. \r

\r

Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo.","post_title":"Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri","post_date":"2026-03-03T09:27:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","trasporti"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772530059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor trasferirà le proprie operazioni al nuovo Terminal 3 (T3) dell'aeroporto di Francoforte nell'estate del 2027. La decisione, confermata congiuntamente con l'operatore aeroportuale Fraport AG, è in linea con gli sforzi più ampi di entrambe le società per rafforzare il ruolo dello scalo tedesco come importante hub aeronautico internazionale e motore economico per la regione Reno-Meno.\r

\r

Il Terminal 3 è una delle strutture aeroportuali più avanzate d'Europa, dotata di tecnologie all'avanguardia, procedure semplificate per i passeggeri e aree di comfort migliorate, dal check-in ai controlli di sicurezza e all'imbarco. L'infrastruttura è progettata per aumentare l'efficienza operativa e gestire il numero crescente di passeggeri, soddisfacendo al contempo elevati standard di sostenibilità.\r

\r

La decisione di Condor di basare le proprie operazioni nel nuovo terminal evidenzia i piani di crescita, stabilità operativa e miglioramento dell'esperienza di viaggio per i passeggeri. Il trasferimento contribuirà anche al valore economico sostenibile e alla creazione di posti di lavoro sia direttamente nell'ambito delle operazioni di volo che indirettamente attraverso fornitori, prestatori di servizi e il settore turistico.\r

\r

Il trasferimento è previsto dopo che quest'anno il Terminal 3 avrà iniziato a funzionare a pieno regime, con l'apertura ufficiale e il trasferimento graduale delle compagnie aeree dai terminal esistenti.","post_title":"Condor trasferirà le operazioni al Terminal 3 di Francoforte nell'estate 2027","post_date":"2026-03-03T09:25:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772529909000]}]}}