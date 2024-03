Armenia premiata a Berlino dalla Parwa come “migliore destinazione storica” L’Armenia è stata premiata durante la recente Itb di Berlino in qualità di migliore destinazione nella categoria “Storia” dalla Pacific Area Travel Writers Association (Patwa). «Questo riconoscimento – ha commentato Susanna Hakobyan, vicedirettrice del Tourism Committee of Armenia – evidenzia il patrimonio culturale e il significato storico dell’Armenia. Estendiamo la nostra gratitudine a Patwa per questo premio e restiamo impegnati a condividere la nostra ricca storia con viaggiatori provenienti da tutto il mondo». L’Armenia ha una storia di quasi tre millenni che si è preservata fino ad oggi attraverso un ricco patrimonio storico e culturale, che ha forgiato l’identità dei suoi abitanti. Primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di stato nel 301, l’Armenia conserva siti archeologici, monumenti e monasteri medievali che testimoniano il suo importante passato. Alcuni dei principali luoghi storici sono parte dei tre siti patrimonio Unesco: i due monasteri di Haghpat e Sanahin, il monastero di Geghard e l’Alta Valle dell’Azat, e la cattedrale e le chiese di Etchmiatzin insieme al sito archeologico di Zvartnots. I premi di viaggio internazionali Patwa sono stati istituiti in modo indipendente e sono giunti alla loro 24° edizione. I premi riconoscono governi, organizzazioni, brand, ministri e individui che si sono distinti nella promozione del turismo. Il segretario generale dell’associazione, Yatan Ahluwalia, ha affermato: «Quest’anno l’attenzione della giuria si è concentrata sulla regione del Mediterraneo e del Sud America, oltre all’India. La sostenibilità è stata un fattore chiave per la nostra selezione. Oltre a riconoscere organizzazioni e individui, la nostra eccellenza nella categoria governance includeva premi per otto ministri del turismo di tutto il mondo che hanno avuto un impatto con le loro politiche e visione». Condividi

Si tratta di una dmo che riunisce alcuni comuni in provincia di Trapani, circa diciassette, e tanti altri operatori privati. In questo momento stiamo guardando al mercato europeo ma guardiamo già a quello americano grazie alla capacità dei nostri aeroporti» Qual è il punto di forza della Sicilia che lei rappresenta? «la Sicilia Occidentale è ogni volta una scoperta. E' un'aria che riunisce tante tipologie di offerta turistica. Ci sono delle zone che si caratterizzano per un solo scopo turistico. Da noi invece essendo un territorio abbastanza piccolo trovi un senso variegatoi dell'offerta. Dai borghi, alle coste eccezionali, le isole, la spiaggia caraibica di San Vito Lo capo. Abbiamo due parchi archeologici: Segeste, Selinunte. Abbiamo anche la testimonianze dei Fenici. Ma abbiamo anche la storia dei Florio e del Marsala, per non parlare delle saline di Trapani. Lo scenario dei mulini è unico al mondo. Insomma la Sicilia Occidentale è sempre una scoperta e per vederla bene ci vogliono minimo cinque giorni. 