Arabia Saudita: 7,8 milioni di visitatori nel primo trimestre dell’anno La parabola ascendente del turismo Arabia Saudita ha segnato un nuovo primato nel primo trimestre del 2023, quando 7,8 milioni di turisti hanno visitato la destinazione. La cifra, spiega il Ministero del turismo del paese, è la più alta mai raggiunta in un trimestre ed d è stata raggiunta sulla scia di una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019. Di pari passo sono aumentate le entrate turistiche, che hanno registrato una crescita di circa il 225%, rispetto al primo trimestre del 2022, per raggiungere circa 37 miliardi di Sar, secondo i dati della Banca Centrale Saudita. La performance particolarmente positiva è diretta conseguenza “degli sforzi del Ministero per rilanciare il settore del turismo e il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale, che corrisponde agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo del Turismo”. Con un aumento del 121% rispetto ai livelli del turismo internazionale pre-pandemia, l’Arabia Saudita ha raggiunto 93,5 milioni di visite nel 2022. Ora punta a totalizzare i 100 milioni di visite all’anno entro il 2030. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da gennaio a luglio le presenze turistiche in Liguria hanno superato quota 9 milioni, con una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, le presenze hanno visto un’impennata soprattutto nella prima parte dell’anno, in particolare nel mese di gennaio, durante il quale si è registrato un +70% degli stranieri (pari a 47.928 presenze). Per quanto riguarda i Paesi di provenienza emerge il ritorno dei turisti internazionali. Dagli Usa: da gennaio giugno 2023 si è registrato un aumento degli arrivi del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numerosi anche gli arrivi europei: britannici (oltre il 29%), tedeschi (+18,32%) e francesi (15,32 %). «Nel 2023 stiamo assistendo al grande ritorno dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi che si confermano grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino: è un segnale che testimonia senz’altro la sempre maggiore attrattività della Liguria sul mercato del turismo internazionale – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La stagione turistica, inoltre, è sempre più lunga, come dimostra il tasso di prenotazioni per settembre che ha già raggiunto il 70%. Un risultato che arriva grazie ad un lungo lavoro di destagionalizzazione dell’offerta turistica ligure, che ormai da anni risulta competitiva per tutti i mesi dell’anno». Genova, in particolare, mai come quest’anno ha dimostrato di essere una città d’arte e cultura conosciuta a livello internazionale, con tanti turisti stranieri pronti a visitare musei, monumenti e palazzi in ogni mese dell’anno «Gli arrivi e le presenze dai paesi esteri sono decisive nel processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria – aggiunge l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – Per settembre, infatti, abbiamo un numero considerevole di prenotazioni anche di turisti stranieri. Tra questi, i nordamericani sono quelli che hanno avuto un maggiore incremento a dimostrazione degli ottimi risultati della campagna di promozione fatta dalla Regione e anche della qualità sempre più elevata delle strutture ricettive liguri. Stiamo vivendo una stagione turistica positiva e soddisfacente a differenza di altre realtà nazionali che sembrano soffrire maggiormente i rincari che ci sono stati ovunque». [post_title] => Liguria, 9 milioni di presenze, il 5% in più sul 2022 [post_date] => 2023-09-05T12:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693918681000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438388" align="alignleft" width="300"] Photo credits: Visit Saudi[/caption] La parabola ascendente del turismo Arabia Saudita ha segnato un nuovo primato nel primo trimestre del 2023, quando 7,8 milioni di turisti hanno visitato la destinazione. La cifra, spiega il Ministero del turismo del paese, è la più alta mai raggiunta in un trimestre ed d è stata raggiunta sulla scia di una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019. Di pari passo sono aumentate le entrate turistiche, che hanno registrato una crescita di circa il 225%, rispetto al primo trimestre del 2022, per raggiungere circa 37 miliardi di Sar, secondo i dati della Banca Centrale Saudita. La performance particolarmente positiva è diretta conseguenza “degli sforzi del Ministero per rilanciare il settore del turismo e il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale, che corrisponde agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo del Turismo”. Con un aumento del 121% rispetto ai livelli del turismo internazionale pre-pandemia, l’Arabia Saudita ha raggiunto 93,5 milioni di visite nel 2022. Ora punta a totalizzare i 100 milioni di visite all’anno entro il 2030. [post_title] => Arabia Saudita: 7,8 milioni di visitatori nel primo trimestre dell'anno [post_date] => 2023-09-05T12:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693918235000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451601" align="alignleft" width="300"] La Msc Virtuosa[/caption] Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre. La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane. Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”. [post_title] => Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm [post_date] => 2023-09-05T12:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693915210000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia. "Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”. [post_title] => Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città [post_date] => 2023-09-05T11:46:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693914370000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Industria delle crociere a doppia velocità. Da una parte cresce il numero dei passeggeri, che ormai si appresta a superare la soglia pre-Covid, dall'altra però non decollano gli ordini di nuove navi. Stando a quanto riporta la Clia, per la fine del 2023 si prevede che il settore arrivi infatti a registrare attorno ai 33 milioni di ospiti, pari all'11% in più rispetto al 2019. Di questi, oltre 950 mila saranno italiani, superando così il record di quattro anni fa. Diverso, invece, il discorso relativo alla cantieristica, osserva un'analisi del Sole 24 Ore: nel 2019, in particolare, i nuovi ordini per navi da crociera superiori alla 10 mila tonnellate di stazza erano stati 23, dei quali undici per Fincantieri. Dopo il brusco rallentamento del biennio Covid 2020-2021 (un ordine solo per ciascun anno), nel 2022 si è assistito a una certa ripresa con sette contratti firmati, di cui cinque facenti capo a Fincantieri. Nel primo trimestre di quest'anno, però, l'industria pare nuovamente aver rallentato con una sola commessa, a cui se ne è aggiunta un'altra a giugno per Fincantieri, relativa alla seconda nave extralusso griffata Four Seasons. Al momento tuttavia l'orderbook consolidato (che non tiene conto dei memorandum d'intesa) rimane comunque corposo: a giugno raggiungeva infatti le 61 unità, pari a circa il 20% della flotta mondiale attuale, con consegne in calendario fino al 2028. Di queste, 29 navi sono a carico di Fincantieri, undici della tedesca Meyer Werft, altrettante della francese Chantiers de l’Atlantique e due di un'altra realtà italiana come la genovese T Mariotti (una, la Seabourn Pursuit, è stata consegnata lo scorso 31 luglio). A livello di compagnie di crociere, infine, Royal Caribbean detiene il 25,4% degli ordini, che arrivano al 35% includendo anche le unità della jv Tui Cruises, Carnival il 14,6% (21% se si considera pure la jv cinese) ed Msc l'8%. [post_title] => Crociere: cresce il numero di passeggeri ma rallenta la cantieristica [post_date] => 2023-09-05T11:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693911898000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' entrato in vigore da questa prima settimana di settembre il provvedimento della Grecia che limita il numero di turisti che possono accedere quotidianamente all'Acropoli : il tetto massimo di visitatori è fissato a quota 20.000 al giorno. I turisti devono quindi utilizzare un sito web di prenotazione per prenotare la fascia oraria in cui prevedono di visitare il sito. Il governo della Grecia aveva annunciato l'introduzione di questa misura lo scorso agosto, nel tentativo di limitare il sovraffollamento dell'area, dopo che un'ondata di viaggi post-pandemia ha interessato la destinazione e tutta l'Europa in generale. Ad agosto, il ministro greco della Cultura, Lina Mendoni, ha dichiarato a una radio greca che il Paese avrebbe iniziato a limitare il numero di turisti all'Acropoli per evitare danni al sito. La Mendoni ha dichiarato che il sito è frequentato da 23.000 visitatori al giorno, la maggior parte dei quali arriva al mattino e crea colli di bottiglia e "condizioni difficili" sia per i visitatori stessi sia per il personale. [post_title] => Grecia: in vigore il limite al numero di visitatori giornalieri all'Acropoli di Atene [post_date] => 2023-09-05T11:04:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693911869000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo è oggi uno dei settori economici in più rapida crescita, e nessuno sa esattamente se esiste un tetto massimo, o se è un settore in espansione continua. Per questo motivo, il World Tourism Council (Wttc) rileva che nell’anno 2023 gli investimenti nel settore, a livello mondiale, saranno superiori dell’11% rispetto a quelli dell’anno precedente, con una cifra che sfiora il miliardo di euro. Finora, in questo secolo, la crescita degli investimenti nel turismo e nei viaggi è stata spettacolare, con un tasso annuo del 4,3% annuo nell’ultimo decennio, passando da 754 milioni a poco più di un miliardo di euro nel 2019. Non sorprende che gli investitori siano stati spaventati dal Covid, con un calo del 24%. Il fondo è stato toccato nel 2021. Un fondo che, in ogni caso, è stato superiore del 53% rispetto agli investimenti in questo settore nel 2000. I soldi vengono investiti in alberghi, nelle flotte automobilistiche, nelle navi e negli aerobomili. Gli Stati Uniti sono il paese che più investe, seguito dalla Cina. La novità rilevante sono stati i 42 miliardi di dollari provenienti dall'Arabia Saudita, in piena fase di trasformazione in una potenza turistica. [post_title] => Turismo: gli investimenti crescono. Nel 2023 si arriverà al miliardo di euro [post_date] => 2023-09-05T10:19:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693909145000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines acquisterà altri dieci Airbus A350-900 che verranno consegnati a partire dal 2025. In un breve annuncio in Borsa, la compagnia aerea ha spiegato di aver deciso di acquistare i 10 wide bodies per raggiungere gli obiettivi di crescita previsti. Gli aeromobili saranno consegnati tra il 2025 e il 2027. L'annuncio arriva mentre il vettore di Star Alliance sta lavorando a un importante ordine di circa 600 aeromobili, tra cui 200 wide bodies, nell'ambito del piano di raddoppio delle dimensioni nel prossimo decennio. Il mese scorso il direttore finanziario di Turkish Airlines, Murat Seker, ha dichiarato che la decisione sarà presa "presto". Turkish Airlines ha chiuso i tre mesi al 30 giugno con 419 aeromobili e prevede che la sua flotta raggiungerà i 435 aeromobili entro la fine dell'anno. Seker prevede che nel 2024 i velivoli saranno 460-470. «Poi nel 2025 la flotta raggiungerà circa i 500 aeromobili e i 600 entro il 2028, il che, a nostro avviso, ci garantirà una crescita della capacità posti a chilometro del 7-10% nei prossimi cinque anni». [post_title] => Turkish Airlines pronta a ordinare altri dieci Airbus A350-900 [post_date] => 2023-09-05T10:14:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693908877000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate da ricordare per l’aeroporto internazionale dell’Umbria: in agosto il traffico passeggeri ha visto superati per la prima volta i 70.000 transiti mensili, con una crescita del +53% rispetto all’agosto 2022 (quando i passeggeri furono 55.740) e del +203% rispetto allo stesso mese del 2019 (quando i passeggeri furono 23.502). Il risultato progressivo dei primi otto mesi dell’anno, riporta un totale di 373.592 passeggeri, dato che oltrepassa il traffico registrato nel corso dell’intero 2022 (quando fu registrato il record annuale di 369.222 passeggeri), e 4.238 movimenti aerei (+10% sul 2022). Lo scalo di Perugia si conferma «sempre più come un importante porta di accesso al nostro territorio - si legge in una nota della società di gestione - dimostrandosi asset strategico per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed eno-gastronomico della nostra Regione. In questo periodo estivo estremamente intenso, la società ha operato ogni giorno con impegno costante al fine di offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio unica, mettendo al centro della propria strategia la soddisfazione del cliente, attraverso una infrastruttura funzionale, a partire dalla facilità di accesso ai parcheggi fino al check-in ed alla qualità dei servizi offerti». [post_title] => Aeroporto dell'Umbria: estate da record con oltre 70.000 passeggeri nel solo mese di agosto [post_date] => 2023-09-05T09:15:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693905339000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "arabia saudita 78 milioni di visitatori nel primo trimestre dellanno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2237,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da gennaio a luglio le presenze turistiche in Liguria hanno superato quota 9 milioni, con una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, le presenze hanno visto un’impennata soprattutto nella prima parte dell’anno, in particolare nel mese di gennaio, durante il quale si è registrato un +70% degli stranieri (pari a 47.928 presenze).\r

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza emerge il ritorno dei turisti internazionali. Dagli Usa: da gennaio giugno 2023 si è registrato un aumento degli arrivi del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numerosi anche gli arrivi europei: britannici (oltre il 29%), tedeschi (+18,32%) e francesi (15,32 %).\r

\r

«Nel 2023 stiamo assistendo al grande ritorno dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi che si confermano grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino: è un segnale che testimonia senz’altro la sempre maggiore attrattività della Liguria sul mercato del turismo internazionale – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La stagione turistica, inoltre, è sempre più lunga, come dimostra il tasso di prenotazioni per settembre che ha già raggiunto il 70%. Un risultato che arriva grazie ad un lungo lavoro di destagionalizzazione dell’offerta turistica ligure, che ormai da anni risulta competitiva per tutti i mesi dell’anno».\r

\r

Genova, in particolare, mai come quest’anno ha dimostrato di essere una città d’arte e cultura conosciuta a livello internazionale, con tanti turisti stranieri pronti a visitare musei, monumenti e palazzi in ogni mese dell’anno\r

«Gli arrivi e le presenze dai paesi esteri sono decisive nel processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria – aggiunge l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – Per settembre, infatti, abbiamo un numero considerevole di prenotazioni anche di turisti stranieri. Tra questi, i nordamericani sono quelli che hanno avuto un maggiore incremento a dimostrazione degli ottimi risultati della campagna di promozione fatta dalla Regione e anche della qualità sempre più elevata delle strutture ricettive liguri. Stiamo vivendo una stagione turistica positiva e soddisfacente a differenza di altre realtà nazionali che sembrano soffrire maggiormente i rincari che ci sono stati ovunque».","post_title":"Liguria, 9 milioni di presenze, il 5% in più sul 2022","post_date":"2023-09-05T12:58:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693918681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Photo credits: Visit Saudi[/caption]\r

\r

La parabola ascendente del turismo Arabia Saudita ha segnato un nuovo primato nel primo trimestre del 2023, quando 7,8 milioni di turisti hanno visitato la destinazione. La cifra, spiega il Ministero del turismo del paese, è la più alta mai raggiunta in un trimestre ed d è stata raggiunta sulla scia di una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Di pari passo sono aumentate le entrate turistiche, che hanno registrato una crescita di circa il 225%, rispetto al primo trimestre del 2022, per raggiungere circa 37 miliardi di Sar, secondo i dati della Banca Centrale Saudita.\r

\r

La performance particolarmente positiva è diretta conseguenza “degli sforzi del Ministero per rilanciare il settore del turismo e il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale, che corrisponde agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo del Turismo”.\r

\r

Con un aumento del 121% rispetto ai livelli del turismo internazionale pre-pandemia, l’Arabia Saudita ha raggiunto 93,5 milioni di visite nel 2022. Ora punta a totalizzare i 100 milioni di visite all’anno entro il 2030.","post_title":"Arabia Saudita: 7,8 milioni di visitatori nel primo trimestre dell'anno","post_date":"2023-09-05T12:50:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693918235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451601\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Virtuosa[/caption]\r

\r

Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre.\r

\r

La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane.\r

\r

Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane.\r

\r

“Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”.","post_title":"Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm","post_date":"2023-09-05T12:00:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693915210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia.\r

\r

\"Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”.","post_title":"Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città","post_date":"2023-09-05T11:46:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693914370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Industria delle crociere a doppia velocità. Da una parte cresce il numero dei passeggeri, che ormai si appresta a superare la soglia pre-Covid, dall'altra però non decollano gli ordini di nuove navi. Stando a quanto riporta la Clia, per la fine del 2023 si prevede che il settore arrivi infatti a registrare attorno ai 33 milioni di ospiti, pari all'11% in più rispetto al 2019. Di questi, oltre 950 mila saranno italiani, superando così il record di quattro anni fa.\r

\r

Diverso, invece, il discorso relativo alla cantieristica, osserva un'analisi del Sole 24 Ore: nel 2019, in particolare, i nuovi ordini per navi da crociera superiori alla 10 mila tonnellate di stazza erano stati 23, dei quali undici per Fincantieri. Dopo il brusco rallentamento del biennio Covid 2020-2021 (un ordine solo per ciascun anno), nel 2022 si è assistito a una certa ripresa con sette contratti firmati, di cui cinque facenti capo a Fincantieri. Nel primo trimestre di quest'anno, però, l'industria pare nuovamente aver rallentato con una sola commessa, a cui se ne è aggiunta un'altra a giugno per Fincantieri, relativa alla seconda nave extralusso griffata Four Seasons.\r

\r

Al momento tuttavia l'orderbook consolidato (che non tiene conto dei memorandum d'intesa) rimane comunque corposo: a giugno raggiungeva infatti le 61 unità, pari a circa il 20% della flotta mondiale attuale, con consegne in calendario fino al 2028. Di queste, 29 navi sono a carico di Fincantieri, undici della tedesca Meyer Werft, altrettante della francese Chantiers de l’Atlantique e due di un'altra realtà italiana come la genovese T Mariotti (una, la Seabourn Pursuit, è stata consegnata lo scorso 31 luglio). A livello di compagnie di crociere, infine, Royal Caribbean detiene il 25,4% degli ordini, che arrivano al 35% includendo anche le unità della jv Tui Cruises, Carnival il 14,6% (21% se si considera pure la jv cinese) ed Msc l'8%.","post_title":"Crociere: cresce il numero di passeggeri ma rallenta la cantieristica","post_date":"2023-09-05T11:04:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693911898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' entrato in vigore da questa prima settimana di settembre il provvedimento della Grecia che limita il numero di turisti che possono accedere quotidianamente all'Acropoli : il tetto massimo di visitatori è fissato a quota 20.000 al giorno.\r

\r

I turisti devono quindi utilizzare un sito web di prenotazione per prenotare la fascia oraria in cui prevedono di visitare il sito.\r

\r

Il governo della Grecia aveva annunciato l'introduzione di questa misura lo scorso agosto, nel tentativo di limitare il sovraffollamento dell'area, dopo che un'ondata di viaggi post-pandemia ha interessato la destinazione e tutta l'Europa in generale. \r

\r

Ad agosto, il ministro greco della Cultura, Lina Mendoni, ha dichiarato a una radio greca che il Paese avrebbe iniziato a limitare il numero di turisti all'Acropoli per evitare danni al sito. La Mendoni ha dichiarato che il sito è frequentato da 23.000 visitatori al giorno, la maggior parte dei quali arriva al mattino e crea colli di bottiglia e \"condizioni difficili\" sia per i visitatori stessi sia per il personale.\r

\r

","post_title":"Grecia: in vigore il limite al numero di visitatori giornalieri all'Acropoli di Atene","post_date":"2023-09-05T11:04:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693911869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo è oggi uno dei settori economici in più rapida crescita, e nessuno sa esattamente se esiste un tetto massimo, o se è un settore in espansione continua. Per questo motivo, il World Tourism Council (Wttc) rileva che nell’anno 2023 gli investimenti nel settore, a livello mondiale, saranno superiori dell’11% rispetto a quelli dell’anno precedente, con una cifra che sfiora il miliardo di euro.\r

\r

Finora, in questo secolo, la crescita degli investimenti nel turismo e nei viaggi è stata spettacolare, con un tasso annuo del 4,3% annuo nell’ultimo decennio, passando da 754 milioni a poco più di un miliardo di euro nel 2019.\r

\r

Non sorprende che gli investitori siano stati spaventati dal Covid, con un calo del 24%. Il fondo è stato toccato nel 2021. Un fondo che, in ogni caso, è stato superiore del 53% rispetto agli investimenti in questo settore nel 2000.\r

\r

I soldi vengono investiti in alberghi, nelle flotte automobilistiche, nelle navi e negli aerobomili.\r

\r

Gli Stati Uniti sono il paese che più investe, seguito dalla Cina. La novità rilevante sono stati i 42 miliardi di dollari provenienti dall'Arabia Saudita, in piena fase di trasformazione in una potenza turistica.\r

\r

","post_title":"Turismo: gli investimenti crescono. Nel 2023 si arriverà al miliardo di euro","post_date":"2023-09-05T10:19:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693909145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines acquisterà altri dieci Airbus A350-900 che verranno consegnati a partire dal 2025. In un breve annuncio in Borsa, la compagnia aerea ha spiegato di aver deciso di acquistare i 10 wide bodies per raggiungere gli obiettivi di crescita previsti. Gli aeromobili saranno consegnati tra il 2025 e il 2027.\r

\r

L'annuncio arriva mentre il vettore di Star Alliance sta lavorando a un importante ordine di circa 600 aeromobili, tra cui 200 wide bodies, nell'ambito del piano di raddoppio delle dimensioni nel prossimo decennio. Il mese scorso il direttore finanziario di Turkish Airlines, Murat Seker, ha dichiarato che la decisione sarà presa \"presto\".\r

Turkish Airlines ha chiuso i tre mesi al 30 giugno con 419 aeromobili e prevede che la sua flotta raggiungerà i 435 aeromobili entro la fine dell'anno.\r

\r

Seker prevede che nel 2024 i velivoli saranno 460-470. «Poi nel 2025 la flotta raggiungerà circa i 500 aeromobili e i 600 entro il 2028, il che, a nostro avviso, ci garantirà una crescita della capacità posti a chilometro del 7-10% nei prossimi cinque anni».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines pronta a ordinare altri dieci Airbus A350-900","post_date":"2023-09-05T10:14:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693908877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate da ricordare per l’aeroporto internazionale dell’Umbria: in agosto il traffico passeggeri ha visto superati per la prima volta i 70.000 transiti mensili, con una crescita del +53% rispetto all’agosto 2022 (quando i passeggeri furono 55.740) e del +203% rispetto allo stesso mese del 2019 (quando i passeggeri furono 23.502). \r

\r

Il risultato progressivo dei primi otto mesi dell’anno, riporta un totale di 373.592 passeggeri, dato che oltrepassa il traffico registrato nel corso dell’intero 2022 (quando fu registrato il record annuale di 369.222 passeggeri), e 4.238 movimenti aerei (+10% sul 2022).\r

\r

Lo scalo di Perugia si conferma «sempre più come un importante porta di accesso al nostro territorio - si legge in una nota della società di gestione - dimostrandosi asset strategico per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed eno-gastronomico della nostra Regione. In questo periodo estivo estremamente intenso, la società ha operato ogni giorno con impegno costante al fine di offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio unica, mettendo al centro della propria strategia la soddisfazione del cliente, attraverso una infrastruttura funzionale, a partire dalla facilità di accesso ai parcheggi fino al check-in ed alla qualità dei servizi offerti».\r

\r

","post_title":"Aeroporto dell'Umbria: estate da record con oltre 70.000 passeggeri nel solo mese di agosto","post_date":"2023-09-05T09:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693905339000]}]}}