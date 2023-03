Antigua e Barbuda punta a voli diretti dall’Italia. Focus su coppie e viaggi di nozze Antigua e Barbuda, una delle mete preferite dagli italiani nei Caraibi orientali, deve gran parte della sua fama alla stilista italiana Krizia, che negli anni 1980 ha aperto il suo K Club a Barbuda, lanciando il mito delle belle isole sorelle. “Per gli italiani la stagione ideale è la vostra estate, tradizionalmente la nostra bassa stagione. Le temperature a luglio e in agosto sono intorno ai 30 gradi e il clima è caldo e umido, poi verso ottobre scende la colonnina di mercurio – ha spiegato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe, Antigua and Barbuda Tourism Authority. – Prima della pandemia arrivavano circa 10.000 -12.000 italiani ogni anno, e soggiornavano almeno per 7-10 giorni. Vogliamo tornare a essere una destinazione importante per il mercato italiano”. “Prima del Covid avevamo un volo diretto operato da Blue Panorama e ora stiamo cercando di attivare voli per il prossimo inverno”. Buone le coincidenze attuali via Miami e quelle di Virgin Atlantic e British Airways via Londra Heathrow. Destinazione di punta per coppie e viaggi di nozze, sono molte gli alberghi e resort adults-only “anche se ce ne sono alcuni che si rivolgono alle famiglie. Quest’anno stiamo facendo molte promozioni per i viaggi di nozze, e cerchiamo di partecipare a quante più fiere possibili in Europa per aumentare il nostro business in modo visibile, perché c’è molta concorrenza.”

