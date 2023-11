Antigua e Barbuda: le due isole sorelle tornano a scommettere sul mercato italiano Antigua and Barbuda Tourism Authority ha raccontato l’offerta turistica delle due isole sorelle nella convention “Antigua and Barbuda, the beach is just the beginning”, che si è svolta sui colli bolognesi, negli eleganti spazi del Palazzo di Varignana. «Il dato degli arrivi dall’Italia non ha ancora raggiunto il livello del 2019, soprattutto perché manca un volo diretto – ha sottolineato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe – Prima della pandemia i visitatori italiani erano più di 10.000 l’anno, con tanti viaggi di nozze, mentre ora abbiamo tra le 3.000 e le 4.000 presenze. Per noi il mercato italiano è molto interessante perché i turisti scelgono di viaggiare durante i mesi estivi, quando si riduce l’afflusso dei visitatori da Usa e Uk. Dopo la pandemia abbiamo deciso di promuovere Antigua insieme con l’isola sorella Barbuda realizzando la campagna pubblicitaria internazionale “Why Choose?”: perché scegliere di visitare solo Antigua, con la sua bellezza, i suoi eleganti hotel e il suo calore umano, quando è possibile anche scoprire il fascino brullo di Barbuda con le acque cristalline, la fauna (come i 5000 uccelli del Fregate Bird Sanctuary) e i deliziosi boutique hotels sulle spiagge? Antigua e Barbuda sono un’unica destinazione: si possono vivere entrambe! Abbiamo anche deciso di evidenziare l’aspetto umano delle isole: in un mondo in cui avanzano il digitale e l’intelligenza artificiale il turista ha voglia di interagire con i locali e confrontarsi con loro e con le tradizioni del posto». La convention italiana di Antigua e Barbuda è stata l’occasione per parlare delle connessioni operate da British Airways, in partenza sei volte a settimana da Londra al mattino alle 9:30 e rientro da Antigua nelle prime ore del mattino. Il turista italiano dovrà quindi pernottare a Londra all’andata. Oppure potrà scegliere di raggiungere queste isole per vivere un’esperienza-mare con un viaggio combinato con il Nord America, o anche con il Sud America, dopo un percorso di scoperta culturale e naturale. Tante le novità sull’offerta alberghiera, che è molto diversificata e impegnata nella sostenibilità, con la consapevolezza che «Il nostro obiettivo è restare una piccola destinazione e non diventare un mercato di massa. Vogliamo crescere, ma in modo sostenibile. Oggi sono disponibili 3.392 camere di hotel, circa 5.000 se si tengono in considerazione ville, bad&breakfast e airbnb». Tanti gli ampliamenti e miglioramenti alberghieri programmati per i prossimi mesi, con un’offerta ricca e diversificata. La destinazione assiste anche a una rilevante crescita del comparto crocieristico: nel 2025 verrà completato un nuovo terminal portuale che accoglierà diverse compagnie e, da dicembre ad agosto, partirà un collegamento con Guadalupa. Significativa l’attenzione alla sostenibilità. «Il nostro aeroporto funziona per oltre il 60% con l’energia dei pannelli solari. Abbiamo in corso un progetto di conservazione della barriera corallina, che per noi è fondamentale per proteggere le spiagge nella stagione degli uragani. Barbuda diventerà una destinazione green, funzionando almeno al 90% grazie all’energia solare e, infine, stiamo rigenerando la vicina isola di Redonda che diventerà il nuovo parco naturale dei Caraibi».



