Anguilla nuovamente premiata tra le migliore isole dei Caraibi (e del mondo) Anguilla si conferma stabilmente in una posizione di prestigio all'interno della Travel+Leisure 2023 World's Best Awards Lists: anche quest'anno infatti l'isola si è piazzata al secondo posto nella speciale classifica delle 25 migliori isole dei Caraibi, delle Bermuda e delle Bahamas; ed è stata votata 21° nella lista delle 25 migliori isole del mondo. Due resort di Anguilla si sono aggiudicati un posto nella classifica dei 25 migliori hotel resort preferiti nei Caraibi, nelle Bermuda e nelle Bahamas: il Four Seasons Resort & Residences Anguilla a Barnes Bay al 16°posto e il Frangipani Beach Resort a Meads Bay al 22°posto. Il Ministro del Turismo dell'isola, Haydn Hughes, ha dichiarato: «Ora siamo più vicini che mai e ci impegniamo a offrire l'esperienza di viaggio più eccezionale ai viaggiatori che scelgono Anguilla -. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri stakeholder per sviluppare nuove ed entusiasmanti esperienze culinarie, culturali, avventurose e di benessere, accompagnate dal nostro leggendario calore e ospitalità». «Mentre celebriamo questo traguardo – ha aggiunto Kenroy Herbert, presidente dell'Anguilla Tourist Board – voglio sottolineare che il nostro viaggio non finisce qui. Dobbiamo rimanere proattivi e impegnati a elevare l'industria del turismo di Anguilla a livelli ancora più alti. Questa classifica dovrebbe servire come motivazione per lavorare di più, innovare ulteriormente e spingere i confini dell'eccellenza». Ogni anno, Travel + Leisure, il più grande marchio di media di viaggio negli Stati Uniti, chiede ai lettori di valutare le loro esperienze di viaggio in tutto il mondo. Quasi 165.000 lettori di T+L hanno completato il sondaggio del 2023, con un aumento di quasi il 25% rispetto ai livelli di voto pre- pandemia.

