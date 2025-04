Al via Expo Osaka 2025. Per i giapponesi il padiglione Italia è il primo da visitare Taglio del nastro ieri, 13 aprile, per Osaka Expo 2025, l’Esposizione Universale che vede la seconda città del Giappone accogliere il meglio dell’innovazione, dello scambio culturale e dell’incontro tra popoli sull’isola di , l’che vede la seconda città delaccogliere Yumeshima – “Isola dei Sogni”, nella baia di Osaka. Mentre gli organizzatori traguardano oltre 280 milioni di visitatori durante i sei mesi che ci porteranno fino al 13 ottobre 2025, la kermesse ospiterà circa 180 paesi, regioni e organizzazioni che esporranno le loro mostre futuristiche all’interno di circa 80 padiglioni dal design unico. È la seconda esposizione universale nella città portuale e polo commerciale dell’isola giapponese di Honshu dopo quella del 1970, che riscosse un enorme successo e attirò 64 milioni di visitatori, un record fino a Shanghai nel 2010. Il padiglione Italia All’inaugurazione di Expo Osaka ha partecipato per l’Italia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Il Padiglione italiano a Expo Osaka 2025 è una prestigiosa vetrina internazionale per la promozione del Sistema Paese e del Made in Italy. La presenza del nostro Paese all’Expo Osaka 2025 è un’opportunità per stimolare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorire l’espansione delle esportazioni, attrarre investimenti strategici e consolidare la presenza del Made in Italy nel panorama mondiale”. E proprio lo spazio espositivo dell’Italia sarebbe il prediletto dei visitatori nipponici che, secondo i risultati di un sondaggio della Kansai Tv, lo indicherebbero come il primo da visitare. L’esito del sondaggio trova riscontro anche nella nota rivista giapponese Pen, che ha pubblicato la lista dei padiglioni più popolari a Expo e che i giapponesi intendono visitare, confermando quello italiano in cima alla lista dei desiderata. Disegnato dall’architetto Mario Cucinella, il padiglione Italia si sviluppa intorno al tema l’Arte che rigenera la vita, per ripensare alla città ideale del Rinascimento, mettendo al centro del futuro l’Io e la persona. Condividi

