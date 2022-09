Adutei: Ota verso la conclusione del mandato. “Formazione e confronto sempre strategici”

Un finale di 2022 che per Adutei è decisamente nel segno degli incontri “finalmente sempre in presenza”: il presidente, Aljosa Ota, in occasione del workshop che si è svolto ieri sera a Milano, delinea quelli che saranno i capisaldi di questi ultimi mesi dell’anno, che coincidono anche con la conclusione del suo secondo mandato alla guida dell’Associazione dei delegati del turismo estero in Italia.

“Non volevo fare il senatore a vita” scherza Ota su una sua possibile ricandidatura: “Lo farei volentieri, ma vorrei anche ci fosse ricambio di visione e di energie“.

Intanto, “Stiamo già preparando l’assemblea generale” ma in cantiere “ci sono anche altro incontro con i soci e un’altra giornata formazione per la quale stiamo definendo i temi, fra digital marketing e nuovi modelli distributivi legati alle agenzie di viaggio, alle sfide che gli enti dovranno affrontare soprattutto in relazione al nuovo scenario, caratterizzato da numerose problematiche. Dalla carenza di personale all’aumento dei prezzi, in primis per gli aerei e per gli alberghi. Per certo, la formazione resterà uno dei pilastri della nostra attività”.

L’evento milanese è stato anche il momento della tradizione assegnazione del premio stampa Adutei, assegnato a sei categorie: tv, radio, periodica, quotidiano, online, content creator e stampa trade.