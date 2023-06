Abu Dhabi scommette sull’estate con tre promozioni speciali L’estate di Abu Dhabi racconta una stagione caratterizzata da offerte speciali, studiate per andare incontro a necessità e gusti di tutti i visitatori, dai grandi ai più piccini. Riflettori puntati su tre iniziative: l’Abu Dhabi Summer Pass, l’offerta “Stay More, Pay Less” e l’offerta “Kids Go Free”. A queste si aggiungono i servizi di trasporto gratuito ad Abu Dhabi – Abu Dhabi Shuttle Bus – e a Yas Island – Yas Express. L’Abu Dhabi Summer Pass è disponibile in tre varianti con prezzi a partire da 24,70 euro, può essere acquistato online oppure scansionando il QR code esposto negli hotel dell’Emirato. La procedura è rapida, facile e conveniente, per non perdere nemmeno un istante del divertimento di quest’estate ad Abu Dhabi. A seconda del pacchetto selezionato, il Pass include l’ingresso gratuito o scontato ai principali parchi a tema di Abu Dhabi; c’è anche la possibilità di usufruire di sconti fino al 35% presso i migliori ristoranti di Abu Dhabi, tra cui Stratos, Kuzbara, Market Kitchen – Le Royal Meridien, Brauhaus e Stills Restaurant and Bar. Con la promozione “Stay More, Pay Less” sarà possibile soggiornare più a lungo nell’Emirato: prenotando un soggiorno da tre a sette notti nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2023 in uno degli hotel convenzionati, sarà possibile usufruire della promozione che prevede una notte gratis aggiuntiva. “Kids Go Free” è invece valida per soggiorni dal 1° giugno al 30 settembre 2023: per ogni adulto, un bambino di età pari o inferiore a 11 anni potrà usufruire di un soggiorno gratuito in hotel, gustare pasti deliziosi inclusi e avere accesso a 3 dei parchi tematici di Abu Dhabi aderenti all’iniziativa: Warner. Bros World, Ferrari World, Yas Waterworld e SeaWorld Abu Dhabi. Condividi

