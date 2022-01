Abu Dhabi: confini aperti solo ai viaggiatori vaccinati con dose booster

Abu Dhabi alza le difese contro Omicron: secondo quanto si legge da The National ai viaggiatori in arrivo nell’Emirato è richiesto di essere “completamente vaccinati, con una dose booster”. Confini blindati, quindi, per chi ha ricevuto la seconda dose da più di sei mesi e non ha fatto il richiamo.

L’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale Al Hosn, riporta il Khaleej Times, richiede una dose booster per tutti i vaccini anti-Covid per entrare ad Abu Dhabi e nella maggior parte dei luoghi pubblici. “La dose booster è necessaria per tutti i tipi di vaccinazione. Assicuratevi di aver prenotato la vostra, per mantenere il green pass se sono passati sei mesi”, si legge in un tweet.