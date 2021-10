Wttc: la ripresa è globale. Ma l’Europa cresce poco

Secondo l’ultima ricerca del World Travel & Tourism Council, la ripresa anno su anno del settore turistico europeo potrebbe raggiungere solo una modesta crescita del 23,9% quest’anno.

Il Wttc afferma che la lenta ripresa è dovuta alle restrizioni ai viaggi durante tutto l’anno, in particolare nella prima metà, che hanno continuato a ostacolare la ripresa del settore. Prima della pandemia, il contributo del settore turistico europeo al Pil rappresentava 1,92 trilioni di euro (9,5% dell’economia totale).

Secondo la ricerca del Wttc, e sulla base dell’attuale tasso di ripresa, il contributo del settore al Pil potrebbe vedere un aumento di meno di un quarto (23,9%) nel 2021, rimanendo indietro rispetto alla crescita prevista del settore globale del 30,7%.

I dati rivelano anche che nel 2022 il contributo dei viaggi e del turismo all’economia europea potrebbe vedere un ulteriore aumento anno su anno del 38%, con un aumento di 439 miliardi di euro. Sebbene lontana dai livelli pre-pandemia, la crescita del settore ha visto un leggero aumento dovuto al successo del lancio delle vaccinazioni.

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: «La nostra ricerca mostra che mentre il settore dei viaggi e del turismo europeo sta lentamente iniziando a riprendersi, c’è ancora molta strada da fare. Con i confini di molti paesi europei ora aperti ai viaggi internazionali per i viaggiatori completamente vaccinati, la ripresa economica della regione sarà accelerata il prossimo anno».

L’ente del turismo afferma che mentre l’aumento dei viaggi interni ha fornito un po’ di sollievo, non è sufficiente per ottenere il pieno recupero di cui la regione ha bisogno per salvaguardare milioni di posti di lavoro. L’anno prossimo, la spesa interna è destinata a crescere del 27,7%.