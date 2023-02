Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno. Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia – la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia – e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia. Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). «Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia – Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». «La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte – afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».

\r

I due nuovi superferry dovrebbero essere \"le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica\", secondo i vertici.\r

\r

Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph.\r

\r

La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l'acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa.\r

I motivi\r

I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l'ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph.\r

\r

P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi».\r

\r

Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica.\r

\r

","post_title":"P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati","post_date":"2023-02-28T13:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677592353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà dal 14 al 16 marzo la finestra di pre-registrazione dedicata alle prenotazioni Club Med per l'inverno 2023-2024, in vista dei soggiorni in destinazioni di montagna e mare. Si otterrà in questo modo la priorità sull’acquisto del viaggio una volta attivate le vendite, con in più uno sconto del 20% sulle Premium room (deluxe & suite) e del 15% per tutte le altre camere.\r

\r

L'anno scorso la fase di pre-registrazione ha registrato in particolare il 78% delle prenotazioni per Natale e Capodanno: il dato è legato alla convenienza sul costo dei voli e all’ampia disponibilità garantita dal prenotare con anticipo il proprio soggiorno. Benché si sia riscontrata una netta preferenza verso le destinazioni a lungo raggio (84%), si è inoltre cominciato a vedere un ritorno importante anche verso i resort sulla neve in particolare il Pragelato Sestriere (15%). Infine, da segnalare il fattore famiglie, che nel 2022 ha pesato per ben il 54% delle prenotazioni invernali totali.","post_title":"Club Med: dal 14 al 16 marzo al via le pre-registrazioni per le prenotazioni inverno 2023-2024","post_date":"2023-02-28T12:26:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677587169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno.\r

\r

Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. \r

\r

Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia.\r

\r

Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). \r

\r

«Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». \r

\r

«La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia","post_date":"2023-02-28T12:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677587112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emma Walker[/caption]\r

\r

L'opportunità di confrontarsi con i produttori e altri intenditori di vino attraverso seminari, degustazioni, cene con abbinamento, dimostrazioni culinarie interattive ed esperienze meet-and-greets a bordo. Sulle navi Norwegian Cruise Line torna il programma Meet the Winemaker, giunto ormai alla sua settima edizione. \"Ogni anno puntiamo a migliorare questa esperienza esclusiva - spiega il president e ceo di Ncl, Harry Sommer -. Queste crociere uniche offrono la rara opportunità di conoscere da vicino stimati produttori e la loro rassegna di vini. Il tutto visitando più destinazioni e godendo di una vacanza indimenticabile.\"\r

\r

Un'aggiunta nuova e degna di nota di quest'anno è rappresentata dall'ospite speciale Emma Walker, master blender di Johnnie Walker. Parteciperà alla crociera del 17 settembre 2023 sulla nuova Norwegian Prima nel Nord Europa per il primo itinerario Ncl dedicato a Johnnie Walker, durante il quale gli ospiti potranno conoscere la storia del marchio e assaporare una vasta gamma di whisky invecchiati.\r

\r

Il programma prevede inoltre la presenza della chef Ashley Breneman, che ha iniziato la propria carriera studiando all'istituto culinario Le Cordon Bleu e ha lavorato per numerosi cuochi famosi, tra cui Gordon Ramsay, nel noto programma Master Chef. Oggi è executive chef di certified Angus Beef. Si unirà all'enologo Antonio Hidalgo per la crociera del 9 luglio 2023 a bordo della Norwegian Encore verso l'Alaska, per aggiungere una componente culinaria all'esperienza Meet the Winemaker.\r

\r

L'enologo di quarta generazione Miguel Torres, che è stato il pioniere della coltivazione del Cabernet Sauvignon in Spagna creando il Mas la Plana nel 1970, farà il suo debutto nel programma culinario Ncl a bordo della Norwegian Encore il 9 aprile 2023 per un viaggio nei Caraibi Orientali. L'azienda vinicola della famiglia Miguel Torres Chile è presente in oltre 100 Paesi e si è affermata negli ultimi 30 anni come uno dei principali produttori di vini di alta qualità.\r

\r

Tra gli ospiti più amati dai fan ci saranno poi il famoso chef Aaron Sanchez, l'enologo di fama mondiale e membro della storica casa di moda Salvatore Ferragamo, l'icona della Napa Valley Michael Mondavi della Michael Mondavi Family Estate e Gérard Bertrand, vincitore del \"The Drinks Business\" Master Winemaker of the Year 2023.\r

\r

Il programma completo Meet the Winemaker 2023:\r

• 2 aprile 2023 - Norwegian Bliss, Riviera messicana: con la partecipazione del pluripremiato chef e personaggio televisivo Aaron Sanchez.\r

• 9 aprile 2023 - Norwegian Encore, Caraibi orientali: con la partecipazione di Miguel Torres, enologo di quarta generazione.\r

• 22 aprile 2023 - Norwegian Bliss, Alaska: con la partecipazione dell'enologo di fama mondiale Salvatore Ferragamo della tenuta Il Borro in Toscana, Italia, che produce vini di prim’ordine.\r

• 10 giugno 2023 - Norwegian Bliss, Alaska: cena a base di vino con la partecipazione di Domaines Barons de Rothschild Lafite e un ospite speciale: Diane Flamand.\r

• 9 luglio 2023 - Norwegian Encore, Alaska: con la partecipazione di Antonio Hidalgo della casa di sherry spagnola Bodegas Hidalgo La Gitana, riconosciuta a livello mondiale, e l’executive chef di Certified Angus Beef Ashley Breneman.\r

• 17 settembre 2023 - Norwegian Prima, Nord Europa: Meet the master blender con la partecipazione di Emma Walker, master blender di Johnnie Walker.\r

• 22 ottobre 2023 - Norwegian Escape, Bermuda: con la partecipazione di Michael Mondavi della Michael Mondavi Family Estate\r

• 28 ottobre 2023 - Norwegian Joy, Caraibi occidentali: con la partecipazione di Gérard Bertrand, vincitore del premio Master Winemaker of the Year 2023 di The Drinks Business.\r

• 29 ottobre 2023 - Norwegian Escape, Bermuda: con la partecipazione di Randy Ullom della famiglia Kendall-Jackson.","post_title":"Sulle navi Ncl torna Meet the Winemaker. Tra gli ospiti di quest'anno Emma Walker di Johnny Walker","post_date":"2023-02-28T11:52:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677585154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic mette radici a Londra Gatwick dove con l'aggiunta di altre quattro nuove destinazioni, diventa la prima compagnia aerea tra lo scalo londinese e gli Stati Uniti, con 7 città collegate direttamente.\r

\r

Di seguito le novità: Washington, D.C. operativa dal 1° giugno con un massimo di sei voli settimanali; Los Angeles decollerà il 30 giugno con voli giornalieri; San Francisco verrà lanciata il 1° luglio con tre voli settimanali; infine, Boston che sarà operativa dal 2 settembre con cinque voli settimanali.\r

\r

\"Quest'estate serviamo più destinazioni negli Stati Uniti da Londra Gatwick di qualsiasi altra compagnia aerea. L'aggiunta di voli diretti per Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. e Boston ai nostri già popolari servizi per New York, Orlando e Fort Lauderdale/Miami offrirà una maggiore scelta e valore ai consumatori - ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo della compagnia -. Abbiamo effettuato un investimento significativo nella nostra compagnia aerea britannica, con sede all'aeroporto di Gatwick, e ora impieghiamo oltre 370 colleghi nella nostra base di Londra. Sono molto contento che stiamo rispettando la nostra promessa di creare concorrenza nel mercato transatlantico a beneficio dei consumatori, stimolando i viaggi d'affari e portando alla creazione di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico\".","post_title":"Norse Atlantic rilancia da Londra Gatwick con un poker di nuove destinazioni","post_date":"2023-02-28T11:34:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677584093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"PromPerù è tornato a investire sulla formazione degli agenti di viaggio: Perù Agent, il programma di formazione dedicato alla destinazione, riparte oggi, 28 febbraio, con l’integrazione sulla piattaforma di 3 nuovi moduli, rispettivamente dedicati ad imperdibili esperienze e attrazioni legate alla cultura, alla natura e alle avventure da vivere in Perù.\r

Il corso è studiato appositamente per adattarsi perfettamente alle esigenze anche dei professionisti più impegnati. Si tratta, infatti, di una piattaforma flessibile che permette di poter sospendere e riprendere il corso in qualsiasi momento. Inoltre, saranno sufficienti appena 20 minuti per completare i nuovi moduli proposti. \r

Perù Agent dispone di utili sezioni ricche di contenuti, curiosità, informazioni utili e video da veicolare sui propri canali e condividere con i propri clienti. Dai simpatici Fun Facts sul Perù, per ispirarsi e divertirsi, alla sezione “Vendita” nella quale poter consultare e scaricare numerose brochure, suddivise per aree o temi d’interesse; aggiornarsi sulle ultime novità di destinazione o seguire i webinar dedicati a svariati segmenti di mercato e molto altro ancora.\r

Insieme al lancio dei 3 nuovi moduli ripartono anche le estrazioni dei premi che potranno aggiudicarsi coloro che completeranno il corso. Gli incentivi sono studiati per dare la possibilità di sperimentare in prima persona la cultura peruviana o parte di essa. La prima estrazione coinvolgerà gli agenti di viaggio che completeranno tutti e tre i moduli entro e non oltre il 31 marzo 2023. Questi professionisti si potranno aggiudicare un voucher del valore di 150 euro per assaporare una cena peruviana insieme ad un accompagnatore in un ristorante selezionato in Italia. Inoltre, coloro che ultimeranno il corso entro il 31 marzo 2023 parteciperanno al sorteggio di un posto per prendere parte al prossimo Fam Trip 2024 in Perù.","post_title":"Perù Agent: la formazione per adv riparte con 3 nuovi moduli e altre novità","post_date":"2023-02-28T10:45:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677581126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo The Red Sea. La società di sviluppo controllata dal fondo pubblico d'investimento saudita Pif, Red Sea Global, si sta occupando della realizzazione di un altro mega-hub turistico situato nella riserva naturale del principe Mohammad bin Salman, lungo la costa nord-occidentale del Paese. Destinato a estendersi su una superficie di 4.155 chilometri quadrati, con un'offerta a regime di oltre 3 mila camere distribuite in 25 hotel, a cui si aggiungeranno circa 900 ville, Amaala Triple Bay, questo il nome del complesso, ha recentemente siglato un accordo con la Clinique La Prairie. L'obiettivo è quello di aprire un centro benessere di 36.115 metri quadrati, composto da 13 ville e 52 camere e suite. \r

\r

\"Le strutture di fama mondiale e le esperienze maturate nel campo della salute e del benessere di Clinique La Prairie, immerse negli straordinari paesaggi naturali dell'Arabia Saudita, accompagneranno i nostri visitatori in viaggi ispirati all'arte, al benessere e alla purezza del mar Rosso - commenta il ceo di Red Sea Global, John Pagano -. Il resort, frutto dell'architettura islamica e dell'artigianato moderno, offrirà un luogo sereno in cui rilassarsi, meditare e rigenerarsi\".\r

\r

L'approccio al benessere della Prairie è incentrato sulla longevità. Ciò è simboleggiato dalla Longevity Plaza: piazza centrale che conduce a quattro aree distinte, corrispondenti a ciascuno dei pilastri della struttura: cure mediche, nutrizione, movimento e benessere. Queste aree ospiteranno una vasta gamma di attività e servizi. Il resort disporrà anche di un laboratorio diagnostico, di un museo, di un beach club, di sale per workshop e formazione, di spazi per la ristorazione privata e persino di una scuola di cucina.\r

\r

\"Ad Amaala stiamo creando il più importante resort incentrato sulla salute e sulla longevità mai realizzato - sottolinea il ceo della Clinique La Prairie, Simone Gibertoni -. Siamo lieti di costruire la nostra prima destinazione in un ambiente così straordinario e di contribuire a dare vita alla visione di Red Sea Global di un turismo rigenerativo e ultra-lusso\". La fase uno della costruzione di Amaala Triple Bay è peraltro già avviata e prevede di accogliere i primi ospiti nel 2024. Sarà composta da otto resort che offriranno più di 1.300 posti letto.","post_title":"Red Sea Global: ad Amaala in arrivo anche un resort Clinique La Prairie","post_date":"2023-02-28T10:14:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677579258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a \"vedere le cose in modo diverso\", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare.\r

\r

La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna.\r

\r

In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria \"See Things Differently\" - \"Spilling the Tea on Great Britain\" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che \"qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo\".\r

\r

\"Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni\".\r

\r

Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello.","post_title":"VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’","post_date":"2023-02-27T12:59:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677502771000]}]}}