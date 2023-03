Vacanze in Val Passiria: un’esperienza che non dimenticherete Informazione PR Volete un’idea per una vacanza indimenticabile? Per un’esperienza che soddisfi il vostro legittimo bisogno di relax, ma che allo stesso tempo risulti anche una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale? Bene, la risposta a queste richieste è un soggiorno in Val Passiria, una delle valli paesaggisticamente più belle di tutto il territorio dell’Alto Adige. L’ideale punto di partenza per una vacanza da sogno è prenotare un soggiorno in un birrificio con pernottamento; qui, in questo accogliente e sorprendente hotel-birrificio potrete apprezzare la squisita ospitalità altoatesina, gustare una cucina raffinata accompagnando le prelibate specialità altoatesino con del vino pregiato o con della birra di eccezionale qualità prodotta in proprio. Ora che avete stabilito la vostra “base”, potrete partire alla scoperta delle meraviglie della valle. Vacanze in Val Passiria: escursioni, sci e natura Geograficamente parlando, la Passeiertal (questa è la denominazione tedesca della Val Passiria) è una valle alpina altoatesina situata a nord-est di Merano (una delle città termali più rinomate d’Europa) tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai. In questa valle vi sono località turisticamente molto importanti fra cui ricordiamo in particolare San Martino in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Tirolo e Scena. Una parte della valle è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa, area delimitata dalla Val Venosta e dalla Val Senales a ovest, dalla Val Passiria a est e dalla cresta dell’arco alpino sul versante settentrionale. Chi ama la montagna, troverà nella Val Passiria un vero e proprio paradiso; da queste parti, infatti, vi sono sentieri adatti per facili passeggiate, adatte a color che viaggiano con dei bambini, ma anche percorsi che possono mettere a dura prova persino i trekker molto esperti e allenati. Vi sono diverse possibilità anche per chi ama le arrampicate. Gli amanti dell’adrenalina non resteranno delusi; in Val Passiria si possono praticare sport impegnativi come il parapendio oppure il rafting o il canyoning nelle gole del fiume Passirio. Chi invece ama gli sport più rilassanti può divertirsi con interminabili partite a golf, magari nel bellissimo campo a 18 buche Passiria. Merano in località San Martino. La Val Passiria è in grado di accontentare anche tutti coloro che amano la neve e prediligono gli sport invernali: scialpinismo, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate possono essere praticati nelle stazioni sciistiche Plan e Racines Giovo. I più audaci possono tentare l’arrampicata sulla torre di ghiaccio di Corvara in Passiria, uno dei più importanti impianti di arrampicata su ghiaccio di tutto il continente europeo. Chi ama i fenomeni naturali può recarsi nei pressi di Caines, da qui potrà partire per percorrere il noto sentiero delle “piramidi di terra”, un interessante fenomeno geologico; è una gita molto piacevole per le famiglie e che piacerà moltissimo ai bambini e non solo. Per gli appassionati di storia, una meta interessante è Castel Giovo a San Leonardo in Passiria, un complesso tardo-medievale aperto nel corso della stagione estiva. Poco distante al castello, e meritevole di una visita, è la piccola chiesa gotica di Santa Croce. Chi si reca al castello può anche approfittarne per fare la Passeggiata del Sole che parte dal centro di San Leonardo. Un altro suggerimento è una visita al Bunker Mooseum, a Moso in Passiria, al quale fa da cornice un bunker che fu costruito dall’esercito italiano negli anni Quaranta del XX sec. Nel museo vi sono interessanti aree espositive dedicate alla preistoria, all’evoluzione degli insediamenti nella valle, alle scienze della terra e alla geologia e molto altro ancora. Infine, altamente consigliata è una visita alla bellissima città di Merano che dista circa 25 minuti di auto da San Martino in Passiria. In questa splendida città termale potrete fare una bella passeggiata lungo i portici e sbizzarrirvi nello shopping; da non perdere anche le promenade meranesi lungo il Passirio; consigliatissima anche una visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff.

